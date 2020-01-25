«В Бразилии лекции у студентов не проверяют»: откровения студентки из Сан-Паулу об учебе в самарском вузе

Год назад бразильянка Дебора бросила привычную жизнь в солнечном Сан-Паулу, взяла шестилетнего сына Артура и приехала учиться в Самарском университете на факультете международных отношений. Здесь она воссоединилась со своим мужем Дэниелом – он отправился грызть гранит науки в город на Волге годом раньше. В День студента Дебора рассказала журналисту «Комсомольской правды-Самара», как ей живется на чужбине, сложно ли получать образование на иностранном языке и чем ее впечатлила Россия.

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Самое трудное – просить детское кресло в такси

Для меня это уже второе образование – в Бразилии я выучилась на рекламщика. Но мой муж Дэниел всегда мечтал поехать учиться в Россию в аэрокосмический вуз, чтобы потом работать инженером в аэропорту. Два года назад он поступил в Самарский университет, а год назад я взяла нашего сына Артура и последовала за ним. Тоже поступила в этот вуз на «международные отношения». Выучусь, вернусь в Бразилию, получу квалификацию дипломата и приеду работать в Россию в посольство!

Первое впечатление от Самары – какой же огромный у вас город! Какая огромная Волга! Но солнца мало, по нему скучаю. В студенческом общежитии никогда не жила, и здесь сразу сняли отдельную квартиру. Сын уже пошел в школу, международную гимназию №3. Он уже говорит, что он русский (смеется). Самым трудным для меня было и остается сейчас – это язык. Трудно не знать все слова, чтобы что-то сказать. Когда я только приехала, главной проблемой для меня было попросить детское кресло в такси.

Некоторые бразильские привычки пришлось поменять. Я всегда громко разговаривала с мужем или сыном в общественном транспорте. В Бразилии это нормально, но теперь я знаю, что здесь не могу этого делать. А вот другую свою привычку менять не стала – желать доброго утра всем людям, с которыми общаюсь в течение дня. Вижу, что некоторые люди смотрят на меня странно, думаю, они просто не привыкли к этому.

Фото: личный архив

Сложнее всего учить историю России

На моем курсе учится только одна иностранка кроме меня – девочка из Иордании. На курс старше – девочка из Эквадора. Нам повезло с однокурсниками – они видят, что нам трудно дается язык, и стараются помогать. Преподаватели тоже идут навстречу, переспрашивают, все ли мы поняли. Но иногда выручает только гугл-переводчик! Однокурсники помогают с некоторыми переводами, делятся конспектами. Читать чужие лекции на чужом языке невероятно сложно. Перепробовала тетрадки многих однокурсников, в результате научилась различать почерк одной девушки, и теперь всегда беру копии ее тетради. Кстати, для меня было неожиданностью, что учителя проверяют наши тетради, чтобы проверить записи лекций. В Бразилии такого нет. Но для меня это хорошо – кажется, преподаватели действительно заботятся о нашем образовании.

Самый трудный для меня предмет – история русской культуры и история России. Бразилии всего 520 лет, а Россия старая страна, очень старая, и истории та-а-ак много!

«Зачеткой не машут, но ночью не спят»

Про известные каждому российскому студенту приметы для успешной сдачи экзамена – помахать зачеткой с балкона, или положить пятачок под пятку – в Бразилии слыхом не слыхивали. Зато у нас есть собственные студенческие приметы. Например, считается, что всю ночь перед экзаменом обязательно надо повторять пройденный материал. Иначе – забудешь все, что изучал весь семестр и бесславно провалишь экзамен. Причем готовиться к экзаменам студенты в Бразилии любят большой толпой.

Кстати, я заметила, что русские студенты к учебе относятся более ответственно, чем бразильские. Мне здесь многие говорят, что им нужно получить все пятерки, что им нужен красный диплом. На моей родине таких меньше.

А что вам запомнилось из студенческой жизни?

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