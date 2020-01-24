Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию

25 января в Австрии - заключительный день соревнований по фигурному катанию Чемпионата Европы 2020. Фигуристки начнут свои выступления в 20.30 (мск). Стало известно, под какими стартовыми номерами выйут российские спортсменки Косторная, Трусова и Щербакова и во сколько можно будет увидеть их прокат.

После короткой программы россиянки заняли весь пьедестал: на европейском уровне конкуренток у них практически нет. Пока Рика Кихира оттачивает четверной, а американки совершенствуют свои программы, Алексия Паганини из Швейцарии заняла четвертое место после короткой программы с отставанием от Александры Трусовой почти в восемь баллов. Лидирует же Алена Косторная - у нее 84,92 балла, Щербакова набрала 77,95, Трусова лишь 74,95, ей не удался тройной аксель.

Однако у такого успеха есть и обратная сторона - ждать выступления российских спортсменок зрителям придется долго. Девушки выступят в последней разминке самыми последними.

Первая на льду появится Анна Щербакова, сразу после Алексии Паганини. Это будет в 00:00 по московскому времени. Александра Трусова появится в 00:08, а Косторная в 00:16.

Прокат начнется в 20:30. Первую разминку открывает Элишка Бржезинова из Чехии. Во второй разминке первой выйдет Александра Фейжин из Болгарии в 21:32, немка Николь Скотт катается в 22:03. В третьей разминке выступит француженка Маэ Берениче Мэйте, начнет она в 23:12, следом за ней идет итальянка Алессия Торнаджи.

В сильнейшей разминке помимо трех россиянок и Паганини Екатерина Рябова из Азербайджана, она выйдет в 23:36 и финка Эмми Пельтонен.