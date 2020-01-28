2020-01-27T14:20:17+03:00
Спорт

Оренбург – Сигма 28 января 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, матч Оренбург – Сигма (Чехия) 28 января 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча ФК Оренбург. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Оренбург» сыграет первый матч на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».«Оренбург» сыграет первый матч на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».
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Пока чемпионат России впал в зимнюю спячку, клубы разъехались в более теплые страны. Там они проводят сборы: тренируются и играют контрольные встречи. «Оренбург» сейчас находится в турецком Белеке. Команда начала второй сбор, где ей предстоит провести четыре игры.

Первый матч – против чешского клуба «Сигма» из города Оломоуц. После 20 туров «Сигма» идет на 10-ом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии. Команда знаменита тем, что трижды становилась бронзовым призером национального первенства (в последний раз – в сезоне 2003/2004) и один раз серебряным призером (в середине 90-х). В последние годы «Сигму» сильно лихорадит – она могла после 5-го места в сезоне 12/13 занять 15-ую строчку в следующем году и вылететь. В прошлом сезоне команда из Оломоуца финишировала на 8-ом месте.

Видео-трансляция контрольно (товарищеского) матча Оренбург – Сигма (Чехия) 28 января 2020

Трансляция контрольного матча Оренбург – Сигма 28 января 2020 состоится на официальном YouTube-канале ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому).

Оренбург Сигма 28 января 2020: видео-трансляция матча, где посмотреть. Подписывайтесь на Официальный YouTube-канал Футбольного Клуба "ОРЕНБУРГ" http://www.youtube.com/c/fcorenburg?sub_confirmation=1 НАШ САЙТ: http://fcorenburg.ru/ МЫ в СОЦСЕТЯХ: https://twitter.com/fcorenburg http://instagram.com/fcorenburg https://www.facebook.com/fcorenburg http://vk.com/fcorenburg

ИСТОЧНИК KP.RU

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