Оренбург – Сигма 28 января 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Пока чемпионат России впал в зимнюю спячку, клубы разъехались в более теплые страны. Там они проводят сборы: тренируются и играют контрольные встречи. «Оренбург» сейчас находится в турецком Белеке. Команда начала второй сбор, где ей предстоит провести четыре игры.

Первый матч – против чешского клуба «Сигма» из города Оломоуц. После 20 туров «Сигма» идет на 10-ом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии. Команда знаменита тем, что трижды становилась бронзовым призером национального первенства (в последний раз – в сезоне 2003/2004) и один раз серебряным призером (в середине 90-х). В последние годы «Сигму» сильно лихорадит – она могла после 5-го места в сезоне 12/13 занять 15-ую строчку в следующем году и вылететь. В прошлом сезоне команда из Оломоуца финишировала на 8-ом месте.

Видео-трансляция контрольно (товарищеского) матча Оренбург – Сигма (Чехия) 28 января 2020

Трансляция контрольного матча Оренбург – Сигма 28 января 2020 состоится на официальном YouTube-канале ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому).