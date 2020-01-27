«Это Марина, у нас любовь, давайте жить втроем»: экс-супруга банкира рассказала, как едва не попала в гарем

Девять лет отношений псу под хвост: брак Евы распался после того, как ее муж решил, что ему будет вполне комфортно жить вместе с женой и любовницей. Вместе в одном доме. Законная супруга оказалась не в восторге от этой идеи, и домашние конфликты едва не привели к ее гибели.

«ЧИСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ»

Виталий и Ева познакомились в 2010 году, девушка на тот момент работала в рекламном бизнесе, увлекалась фотографией. Молодой человек занимал пост топ-менеджера одного из крупнейших банков России.

Закрутился бурный роман, после первого свидания Виталий увез девушку в Прагу на Рождество, вскоре они стали жить вместе, в 2015 году решили узаконить отношения.

- После того как мы вернулись из свадебного путешествия, он пришел ко мне с брачным договором. Объяснил, что это отец настаивает. Ты, говорит, не волнуйся, мы ему контракт покажем, а потом расторгнем его. В любом случае, при разводе я о тебе позабочусь, - Ева до сих пор корит себя, что когда-то повелась на эту басню. – Шло время, я ему периодически напоминала про обещание, он придумывал дурацкие отговорки, неприятный разговор раз за разом откладывали.

Так прошло два года со свадьбы. Жизнь семьи изменилась неожиданно.

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО»

В ноябре 2016 года Виталий возглавил подразделение банка в Западной Сибири. Уехал туда осенью, а после Нового года со всеми вещами к нему переехала и Ева с дочкой. Через некоторое время она заметила, что соседи как-то странно поглядывают на нее. Оказалось, не зря: приехав в другой город, банкир быстро пал жертвой чар местной женщины-архитектора, которая на тот момент работала с банком. Они частенько ночевали у него дома, и соседи считали их парой, поэтому, когда приехала Ева, общественность удивилась: неужто многоженец?

Вскоре Виталий решил серьезно поговорить с супругой. Показал ей на смартфоне фотографию симпатичной блондиночки и объявил о своем намерении жить счастливой шведской семьей.

- Он сразу дал понять, что расставаться ни с ней, ни со мной не намерен и с ходу заявил мне: «Это Марина, у нас с ней любовь, огненный секс, я хочу, чтобы она жила с нами. Ну и ты живи, ты хорошая, надежная, разводиться с тобой я не планирую», - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Ева. – Я, естественно, сразу сказала «нет», после чего он превратил мою жизнь в ад.

Ева фотографировала свои синяки, но обращаться за помощью бояласьФото: Из личного архива героя публикации

ВОПРОС РЕБРОМ

Хотя соперницу в свой дом Ева не пустила, удержать мужа не удалось. То и дело в доме она находила чеки на украшения, которые Виталий покупал для своей любовницы: золотой браслет, брошь с жемчугом, колечки...

Ева говорит, что Виталий стал невоздержан на язык, поднимал на нее руку. В полицию она не обращалась, жаловаться было некому. Здоровье женщины ухудшалось, через некоторое время врачи выявили у нее проблемы с сердцем и строго-настрого запретили ей летать.

- После этого муж застраховал мою жизнь и тут же купил мне с дочерью билет до родной Самары. Билет на самолет, - вспоминает Ева. – Наша поездка не состоялась, потому что я опять попала в больницу. Когда выписалась, узнала про страховку, про билеты и поняла, что дальше жизни с этим человеком нет.

Женщина забрала дочь, села в машину и уехала из Томска в Самару, после этого подала на развод.

ПРОПАЩИЙ LEXUS

Вот тут-то и началось самое интересное: по условиям брачного договора Ева оставалась ни с чем.

- Виталик сначала говорил: оставлю тебе машину после развода, куплю квартиру, буду содержать, пока нового мужа себе не найдешь, - вспоминает Ева. - А потом его как будто подменили: заявил, что я угнала его машину. Зачем она ему? Я думаю, дело в любовнице: это она положила глаз на мой Lexus. Мало ей было моего мужа, решила все отобрать.

25 сентября в Самаре развернулся настоящий бой за иномарку: Виталий со своим адвокатом и эвакуатором приехали к ТЦ Hoff, где в это время была Ева, чтобы забрать машину. Женщина вызвала полицию и своего адвоката. Полицейские выслушали обе стороны и… предложили им написать друг на друга заявления.

Пока супруги были в отделе полиции, эвакуатор увез машину в неизвестном направлении. Обе стороны говорят, что не знают, где иномарка, и обвиняют друг друга в ее присвоении.

ДОШЛИ ДО СУДА

В октябре 2019 года в законную силу вступило решение суда о разводе Виталия и Евы, согласно условиям брачного договора она осталась ни с чем. Это решение она сейчас пытается оспорить в суде.

- В 2012 году я бросила работу по настоянию своего мужа. Он поставил меня перед выбором: либо он, либо работа. Он, мол, хочет приходить домой и видеть спокойную женщину, а не издерганную истеричку. Его зарплаты с лихвой хватало, чтобы содержать нас с дочерью, и я не думала, что все закончится именно так.

По условиям брачного договора недвижимость и банковские счета, которые появились во время семейной жизни, остались в собственности у того, на чье имя они открыты. Естественно все записано на Виталия.

Последний раз обе стороны Lexus видели в конце сентября прошлого года, потом эвакуатор увез его в неизвестном направленииФото: принтскрин видео.

- Согласно статье 42 Семейного кодекса, брачный договор не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Это как раз тот самый случай, - считает адвокат Евы Дмитрий Спиридонов. - Все имущество, приобретенное супругами в период брака, оформлено исключительно на мужа. И по условиям брачного договора в случае развода жена не получает вообще ничего. Верховный суд РФ разъяснил, что брачный договор не должен ставить супруга в то самое «неблагоприятное положение», например, лишая его всего имущества при разводе.

Таким образом, сейчас Ева в суде пытается признать брачный контракт недействительным и отсудить у бывшего мужа часть имущества: не только Lexus, но и банковские счета, акции, ценные бумаги, плюс земельный участок с жилым домом в селе Черноречье Волжского района – все это Ева сейчас просит суд разделить пополам.

Удастся ли бывшей жене банкира добиться признания брачного договора недействительным, пока не ясно. В обстоятельствах этого дела сейчас разбирается Самарский районный суд.

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов:

- Обычно по закону супруги при разводе делят все имущество пополам. Чтобы в результате такого раздела не попасть в тупиковую ситуацию можно заключить брачный договор, договориться, как муж и жена будут делить имущество, приобретенное в браке, и прописать это в документе. При этом обе стороны должны всерьез воспринимать этот документ и при необходимости консультироваться с адвокатами - это поможет защитить свои права. В договоре можно отметить, например, что квартира отходит одному из супругов, а второй за это выплачивает либо денежную компенсацию, либо приобретает второму супругу жилое помещение. Так же можно делить долю в бизнесе и банковские счета. Вариантов много и все они субъективны и зависят от ситуации.

В данном случае, действительно, существует судебная практика, по которой брачный договор можно признать недействительным в силу его кабальности. Суд будет разбираться, каково было материальное положение супруги до брака и до заключения брачного договора: были ли у нее накопления, недвижимость, работала ли она. Если она уже на тот момент зависела от мужа, возможно, суд встанет на ее сторону и признает договор заключенным на невыгодных для нее условиях.