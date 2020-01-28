Игуаны - к деньгам, хомячки - от стресса: стоит ли заводить питомца в офисе

В современных российских офисах зверушки встречаются нечасто. Максимум, на который отваживаются работодатели, - аквариум с рыбками. Но в некоторых компаниях заводят и попугаев, и игуан, и пауков. Психологи считают, что животные на рабочем месте снижают уровень стресса и повышают уровень удовлетворенности офисных работников. К тому же звери помогают компаниям создавать имидж «нестандартных» и даже зарабатывать больше денег.

- Животные на работе выполняют те же роли, что и в семье, - объясняет психолог Нина Ковалюнас. - Они своего рода психотерапевты, эмоциональные стабилизаторы.

Если вы уверены, что времени на заботу об офисном питомце хватит, проведите в коллективе голосование и выберите своего зверя.

Рыбы для богатства

А на радио "Комсомольская правда" живут рыбки, которые беззвучно помогают делать эфир еще лучшеФото: Иван МАКЕЕВ

У рыбок почти нет недостатков. Единственный минус - довольно высокая стоимость аквариумов и другого оборудования для их содержания.

Ухаживать за рыбками нужно не слишком часто, но это занимает много времени: замена воды в аквариуме и его очистка от тины гораздо более утомительны, чем уборка подстилки в клетке у грызуна. Кстати, психологи говорят, что рыбок почему-то больше всего любят люди, чьи профессии связаны с деньгами.

Рептилия для статуса

Тритонов, игуан и змей, как подмечают психологи, чаще выбирают креативные коллективы, желая подчеркнуть статус. Безмолвные обитатели террариумов едва ли помогут снять стресс, наблюдать за ними не особо интересно: они медлительны и способны часами сидеть в полной неподвижности. Зато наверняка у посетителя при виде диковинки проснется живой интерес, а это способ быстро завязать беседу и наладить контакт с клиентом.

- Только не стоит думать, что ящериц или змей просто содержать. Для них нужны специальные террариумы и особый уход. Так что придется найти человека, которому вы это поручите, - говорит ветеринарный врач Анна Любимова.

spray_plast Знакомьтесь, вот он наш маленький хозяин офиса @spray_plast

Эксперты считают, что такие животные на работе говорят о креативности коллектива. Но понравиться они могут далеко не каждому.

ryuzhprod Друзья, ну вот и пришла всеми любимая ПЯТНИЦА Вчера наше совещание у партнера @kompania_sekretar разбавило это милое создание) ящер Эмануил высказал свои пожелания и предложения. Мы обязательно их учтем А у вас на работе есть животные? #ryuzhprod#кино#русскоекино#ящерица#пятница#режиссер#оператор#опрос#животныевофисе

dariabogacheva Кто в домике живёт? Это я - Карамелька #карамелька #живностьнаработе #ящерка #гекон

Коты и собаки приходят сами

Кошки и собаки, как показывают опросы, живут чуть ли не в каждом третьем офисе, причем появляются там совершенно случайно. Но есть и другое объяснение - многие работодатели разрешают приводить четвероногих с собой из дома. Конечно, при условии, что животное социализировано и ни у кого из коллег нет на него аллергии.

Хотя в некоторых офисах все же решаются завести пушистых четвероногих коллег "на постоянку". Но для этого питомцу нужен "куратор", то есть тот человек, который заберет его на выходные или праздники. Какого кота выбрать - мнения разнятся. В большинстве компаний признаются, что животное просто подобрали на улице. Но кое-кто покупает породистых животных, чтобы подчеркнуть статус компании.

ilona_chuta Уговоры @dmitriychuta завести Котэ в офисе длились больше года. Причём уговаривали половиной офиса. Вторая половина выражала своё согласие про себя. Мы понимаем что это ответственность, что котейку надо кормить, убирать туалетик, ухаживать и заботиться. Поэтому решение далось нелегко. Зато Чаппсик теперь живет у нас, тискаем его всей командой юристов и дизайнеров, по несколько раз в день. Балованный он у нас, сам себе на уме, развлекается в основном резинками и любит поохотиться за рукой, которая создаёт дизайн, походить по Документам, пьёт только из стаканов, но от этого мы его отучаем. У всей команды в инсте Чаппсик занимает большую часть эфира. Он нам - ежедневный Антистресс, а мы ему - 500кв гуляний, ласки и корм. По-моему тут win-win. Надеемся, у наших новых сотрудников никогда не будет аллергии на кошачью шерсть. Как оно, иметь животное в офисе? #котэ #шотландец #котвофисе #животныевофисе

- Если вы заводите в офисе котов или собак, то придется позаботиться о том, чтобы сделать им все прививки, а также найти в офисе укромное местечко для кошачьего/собачьего туалета и кухни, - говорит ветеринар.

Грызуны для ленивых

Тихих неприхотливых крыс, хомячков, шиншил и морских свинок заводят намного чаще. 1 - 2 раза в неделю меняем подстилку, каждый день бросаем свежую еду (только не всем офисом - составьте график) - и пушистый работник счастлив. Главное - не ставьте клетку в холодном месте или на сквозняке.

- Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, который посоветует правильный рацион, поможет подобрать клетку и аттракционы внутри нее. Покупать таких животных лучше в специализированных магазинах, чтобы вам не продали больного и заразного питомца, - говорит Анна Любимова.

kasatum Наш новый сотрудник! Очаровательный морской свин Муся!!! Уровень ми-ми-мишности зашкаливает #морскаясвинка #живностьнаработе

Птица счастья

С попугаями, канарейками, амадинами скучно не будет. Если решили завести птицу, сразу смиритесь с тем, что работать в тишине вы больше не будете.

annet.shum Заметки от #hr Представь, утром ты открываешь дверь в офис, а там тебя встречает радостный лай , шипение и чириканье ... Кошмар или мечта Все чаще в российских офисах можно встретить всеобщих любимцев. У нас пока дело ограничилось этим красавчиком зелёным а у вас есть живность в офисе? Как относитесь к хвостатым друзьям на работе? . . . . . . . . #заметкиhr #животныевофисе #офисныйстиль #офисноепространство #понедельник #попугайчик #какаду #зеленый #офисныйплангтон #птицасчастья #яhr #hrlife #будниhr #работатакаяработа #джунглизовут

- Птицы подойдут для небольших дружных коллективов, где это решение все примут единогласно и будут заботиться о питомцах по очереди. За птицами нужно убирать, а если ваши попугайчики будут летать по офису, то еще и следить, чтобы не вылетели в открытое окно. Это большая ответственность, - обращает внимание Анна Любимова.

goikhman_yuliya Синяя птица - попугай в офисе

ЗООКАДРЫ

Самые известные офисные питомцы рунета

Хамелеон Аристарх не покладая лап лап в агентстве, специализирующемся на рекламе в соцсетях. По цифрам Аристарх выглядит бледно - у него в Инстаграме меньше сотни подписчиков, но, может, его страничка заиграет новыми красками?

Мурка любит находиться в центре внимания. Фото: пресс-служба КФУ/Михаил Погомий

В библиотеке Крымского федерального университета 10 лет следит за успеваемостью кошка Мурка, завсегдатай научных конференций.

shivanjani108 П- презрение #аристарх #аристарххамелеон #aristarchusthechameleon #aristarchus #realchameleon

В организации, создающей интернет-справочники, несколько лет жил хомяк ЙеллошаФото: СОЦСЕТИ

В организации, создающей интернет-справочники, несколько лет жил хомяк Йеллоша, который катался в шаре по всему офису.

В московской IT-компании жил попугай Атлон. У него есть аккаунт в Инстаграме, где много окрыляющих фотографий.

athlon_cool_parrot New place to seat

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Меньше всего для офиса подходят кролики, морские свинки - то есть те животные, которые будут бегать по полу, смогут погрызть провода, испортить важные бумаги. То же самое касается котов: на фото можно видеть идиллическую картину, где пушистики развалились на диване или аккуратно сидят на столе. Но в реальности питомцев нужно воспитывать, и если заниматься этим некому, то, скорее всего, котик скоро окажется на улице, - подчеркивает ветеринар Анна Любимова.