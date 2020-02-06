«Справляют нужду на глазах у женщин и детей!» в Самаре чиновники озаботились «туалетной» проблемой на конечной остановке 67 автобуса

В Красноглинском районе Самары разгорелся «туалетный скандал». Местные жители в последнее время начали жаловаться на то, что водители и кондукторы автобусов № 67 справляют нужду прямо на улице. В качестве прикрытия они используют сами автобусы.

- На разворотной площадке перед домом на улице Мира, 45 водители автобусов не стесняются людей. Они справляют нужду прямо на глазах у женщин и детей. Происходит такое ежедневно. Когда власти разберутся с этим безобразием?! - возмутилась в твиттере жительница дома.

Другая самарчанка добавила, что туалеты на разворотной площадке все-таки есть, но состояние их далеко от идеального.

- Мимо этих биотуалетов даже ходить страшно. Они просто в кошмарном состоянии. Близлежащие дачи и дома, газоны все обгажены работниками общественного транспорта, - рассказала женщина.

В департаменте транспорта в ответ на это сообщили, что обяжут перевозчика — компанию «СамараАвтоГаз» — принять меры. В организации же отметили, что туалеты на отстое есть, и даже подтвердили свои слова фотографиями.

Прокомментировали ситуацию и в министерстве труда Самарской области. Представители ведомства сообщили, что конечную остановку автобусов № 67 в Красноглинском районе уже посетили сотрудники городской администрации. Они подтвердили наличие биотуалетов. Чиновники отметили, что провели беседу с «СамараАвтоГазом» об их содержании в удовлетворительном состоянии. Также в минтруда добавили, что вопрос с обеспечением водителей автобусов будет еще проработан. В этом месяце соответствующую проверку должна провести Государственная инспекция труда.