2020-01-30T11:20:03+03:00
Общество

Пришили пальцы со стопы к руке: военные врачи показали, как в Самаре спасают жизни в 21 веке

В прошлом году военный госпиталь в Самаре оснастили новейшим медоборудованием на 180 млн рублей
Александра БУДАЕВА
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В военном госпитале проводятся сложнейшие операцииВ военном госпитале проводятся сложнейшие операцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧУДЕСА МЕДИЦИНЫ

Самарский военный госпиталь на ул.Невской был построен еще в 19 веке, ему уже около 150 лет. С момента создания он несколько раз переименовывался, расширялся и теперь обслуживает шесть регионов по ПФО.

В годы Великой Отечественной войны раненых с фронта везли в том числе и в Куйбышев – военные медики помогли более, чем 25 тысячам солдат, 76,7% из них вернулись в строй, что по тем временам было очень хорошим показателем. В августе 1944 года госпиталь даже наградили Орденом Красного знамени.

- Мне повезло, я в военные годы в больницу попадал только один раз – мне тогда гланды без анестезии удалили. Я помню, как капитан велел открыть мне рот, захватил гланды ножницами и срезал их. Зато после этого я перестал болеть ангиной, - рассказывает Евгений Иванов. Он ветеран Великой Отечественной войны, в 17 лет ушел на фронт, перехватывал сообщения от фашистов и глушил их радиостанции. В мае 2020 года Евгению Александровичу исполнится 95 лет.

Ветерану Великой Отечественной войны Евгению Александровичу Иванову в мае 2020 года исполнится 95 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветерану Великой Отечественной войны Евгению Александровичу Иванову в мае 2020 года исполнится 95 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С тех пор методика лечения солдат сильно изменилась: сейчас в прошлом году в госпиталь получил новейшее медицинское оборудование на 180 млн рублей – аппараты для проведения УЗИ, рентгена и многих других сложных исследований и операций.

А для самых тяжелых случаев, с которыми не в силах справиться самарские врачи, в госпитале несколько лет назад появился специальный двухместный вертолетный модуль, при помощи которого пациента грузят в вертолет и отправляют в Москву. У модуля есть вся аппаратура для спасения и поддержания жизни, которая способна работать автономно.

В прошлом году в госпиталь закупили самое современное оборудование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году в госпиталь закупили самое современное оборудованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

НАСТОЯЩИЕ ОФИЦЕРЫ

Почти все офицеры госпиталя прошли горячие точки: начиная от Афганистана, заканчивая Сирией. Травматолог-ортопед Михаил Федосеев – заслуженный врач РФ, в госпитале он работает с 1982 года.

- Под Новый год в 1984-м получили приказ ехать в Афганистан и второго января были уже в Кабуле, - вспоминает Михаил Федосеев. - Работали столько, сколько нужно, со временем не считались ни врачи, ни медицинские сестры: с рассветом привозили все новых раненых, помощь нужно было оказать каждому, в основном сталкивались с огнестрельными ранениями, минно-взрывными повреждениями. Через три месяца я вернулся домой, а раненых оттуда нам привозили еще 7 лет. Зато мы отработали многие важнейшие методики, которые врачи по всей России применяют до сих пор.

Михаил Федосеев берется за самые безнадежные случаи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Михаил Федосеев берется за самые безнадежные случаиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Про Михаила Федосеева знает вся Россия – он берется за самые безнадежные случаи и, бывало, ставил на ноги больных, которым даже столичные врачи были не в силах помочь. Коллеги до сих пор вспоминают: однажды он сумел имплантировать пациенту пальцы со стопы на руку, а в другой раз – пришил оторванную начисто кисть настолько хорошо, что она нормально функционировала и пациент инвалидом не стал.

Военные врачи выезжали и в Чечню, и в Сирию. Начальник хирургического отделения Дмитрий Бирюков в Сирии пробыл несколько месяцев в 2016 году.

- Однажды пришлось оперировать женщину, которая прикрыла собой детей от взрыва и пострадала сама, - вспоминает подполковник медицинской службы. – Первую помощь мы ей оказали прямо в нашем медицинском отряде в Хмеймиме, а потом ее эвакуировали в Москву.

Двухместный вертолетный модуль позволяет быстро перевозить тяжелых больных в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухместный вертолетный модуль позволяет быстро перевозить тяжелых больных в МосквуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Игнатов, начальник 426 военного госпиталя полковник медицинской службы:

- Госпиталь включает в себя 5 филиалов и обслуживает весь ПФО, в том числе Самарскую, Оренбургскую и Кировскую области, Республику Башкортостан, Пермский край и Удмуртскую Республику. Всего он рассчитан на 1500 коек, на данный момент на лечении – около 1100 человек. Прикреплены к нам не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, ветераны, - только по Самаре это более 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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