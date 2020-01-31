Оренбург – Борац 31 января 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

«Оренбург» в эту пятницу, 31 января, проведет второй контрольный матч в рамках второго сбора. Команда находится в турецком Белеке и сыграет с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины.

Первый матч - против чешской «Сигмы» - «Оренбург» проиграл. Матч завершился со счетом 0:2.

«Борац» базируется в городе Баня-Лука. После 19 туров этого сезона команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины.

В сезоне 2010/2011 «Борац» завоевал свое единственное чемпионство страны. Однако в последнее время дела у команды не ладятся – клуб дважды за четыре года вылетал из высшего дивизиона и дважды возвращался.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Борац (Босния и Герцеговина) 31 января 2020

Видео-трансляция контрольного матча Оренбург – Борац 31 января 2020 пройдет на официальном YouTube-канале ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому). Смотрите встречу также на сайте kp.ru.