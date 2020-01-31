2020-01-30T14:04:20+03:00
Спорт

Оренбург – Борац 31 января 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, матч Оренбург – Борац (Босния и Герцеговина) 31 января 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча ФК Оренбург. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В пятницу «Оренбург» проведет второй контрольный поединок на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».В пятницу «Оренбург» проведет второй контрольный поединок на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».
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«Оренбург» в эту пятницу, 31 января, проведет второй контрольный матч в рамках второго сбора. Команда находится в турецком Белеке и сыграет с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины.

Первый матч - против чешской «Сигмы» - «Оренбург» проиграл. Матч завершился со счетом 0:2.

«Борац» базируется в городе Баня-Лука. После 19 туров этого сезона команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины.

В сезоне 2010/2011 «Борац» завоевал свое единственное чемпионство страны. Однако в последнее время дела у команды не ладятся – клуб дважды за четыре года вылетал из высшего дивизиона и дважды возвращался.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Борац (Босния и Герцеговина) 31 января 2020

Видео-трансляция контрольного матча Оренбург – Борац 31 января 2020 пройдет на официальном YouTube-канале ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому). Смотрите встречу также на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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