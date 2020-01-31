Производству – модернизация, лесам – восстановление: КуйбышевАзот соблюдает баланс интересов

В 2019 году коллектив ПАО «КуйбышевАзот» достиг максимальной выработки по многим продуктам: аммиачной селитре, карбамиду, азотной кислоте, капролактаму, сульфату аммония, циклогексанону, КАС. Однако,в результате ухудшения конъюнктуры цен на аммиак, капролактам и продукты его переработки, а также опережающего роста цен на энергоносители,финансовые показатели предприятия относительно предыдущего года несколько снизились. Выручка составила 53,9 млрд рублей, чистая прибыль – 4 млрд рублей.

Обновление продолжается

Несмотря на относительно скромные финансовые показатели, уровеньи темп реализации инвестиционной политики химики сохранили. В 2019 году выполнен большой объем работ по строительству новых и техническому перевооружению действующих производств. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на производстве сульфат-нитрата аммония, второй универсальной комплектной линии (УКЛ-2) азотной кислоты. В партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup продолжается строительство нового агрегата карбамида. Реализация проекта, предусматривающего применение прогрессивных технологий, вступила в активную фазу.

Год был отмечен появлением на свет еще одного знакового проекта: ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписали кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита на строительство производства улучшенной серной кислоты и олеума в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». На производственной площадке в Тольятти уже ведутся строительные и монтажные работы. Кроме того, выполнен целый комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции действующего оборудования, в том числе на второй очереди капролактама и четвертой очереди по выпуску полиамида-6.

Всего на строительство и техническое перевооружение в 2019 году было направлено 8,9 млрд руб., на капитальный ремонт заводских объектов - 2,2 млрд руб. Таким образом, в развитие предприятия химики вложили более 11млрд руб.

В прошлом году компания вложила в развитие производства более 11 млрд рублей. Фото: ПАО "КуйбышевАзот".

Регулярное обновление оборудования, внедрение прогрессивных технологий положительно сказывается не только на увеличении объемов и росте качества продукции. Благодаря модернизации предприятию удалось добиться существенного снижения удельного потребления сырья и ресурсов на тонну продукции (природного газа – на 1 %, бензола – на 3 %, теплоэнергии– на 4 %, едкого натра – на 2,6 %, речной воды – на 6,1 %).

Так, по версии рейтингового агентства RAEX ПАО «КуйбышевАзот» занял 11 место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности среди российских промышленных предприятий.

С акцентом на экологию

«КуйбышевАзот» традиционно уделяет самое пристальное экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. За счет собственных средств предприятие продолжает строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района города Тольятти. Проект реализуется в несколько этапов и включен в федеральную программу «Чистая Волга». Проделан большой объем работ по технической модернизации и снижению воздействия на окружающую среду на производствах азотной кислоты и карбамида. Объем выбросов в атмосферу сократился на 10 %. Компания принимает активное участие в восстановлении лесов, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройстве городских территорий и других природоохранных программах.Решением общественно-экспертной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» было признано победителем XV юбилейного Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2019» в номинации «За экологическую ответственность».

С участием «КуйбышевАзота» в Тольятти и Самарской области реализуются социальные и благотворительные проекты, ориентированные на жителей города и региона.

В бюджеты различных уровней в виде налогов и страховых взносов химиками уплачено 2,6 млрд рублей.