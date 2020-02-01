"Главное, остаться в живых": блогер промчался на сноуборде по центральным улицам Самары

К концу января зима в Самаре наконец-то вспомнила о своих обязанностях и город завалило снегом. Обычных горожан, особенно водителей это не порадовало. А вот самарский блогер Михаил Карабельщиков, который ведет канал на YouTube Карабль вещает, ждал подобной ночки с самого начала зимы.

- Выпуск неожиданный, наконец-то снег, сегодня 31 января и наконец-то я исполню свою мечту. Я прокачусь за машиной по улицам на борде. Задача у нас какая - обязательно попасть в новости и хайпануть, - рассказывает Михаил на видео.

Блогер встал на сноуборд и промчался по одной из главных улиц города - улице Победы. Потом блогер отметился на улице Дыбенко. Трасса из дороги получилась отличная - супернакатанная, снежная. Наклона, конечно, маловато, но для этого понадобились друзья, которые сели за руль автомобиля, к кторому троссом прицепился хайпующий спортсмен. Которому, правда, пришлось не только покататься, но и знатно поваляться в снегу.

- В новости однозначно залетаем. Сейчас еще напишем, сбила машина, или что-то такое, - рассуждает блогер. А его друзья за кадром шутят: "Это все для твоих подписчиков. Для трех подписчиков".

На самом деле, на канале сейчас больше 17 тыс. подписчиков, Михаил постоянно делится с ними забавными комментариями к интересным видео, которые он снимает в городе. Неделю назад блогер выкладывал запись хоккея в валенках с неожиданными комментариями. А вот теперь решил покататься на халяву.

- Все ещё тратишь бабки, покупая подъемы на Глинке? Есть способ чутка получше, правда намного опаснее! Никому не повторять! - написал он.

Блогер решил завоевать подписчиковФото: Кадр видео

Как говорят друзья, во время съемок видео ни один водитель не пострадал: ребята записывали свои необычные упражнения глубокой ночью и на дороге им почти никто не встретился. Тем более вести машину товарищи блогера старались четко по правилам. Хотя пока сноубордист ехал по ул. Победы, автомобилю пришлось прижаться к обочине, встретившись со встречной машиной, и спортсмен упал, заставив зрителей посмеяться.

Фанаты блогера обсуждают, что кататься по Победе - не лучший вариант, уж больно активное движение, а вот сальто, которое сделал спортсмен, грохнувшись в снег, их подкупило.

- Ждите скоро новый челлендж и влог, - обещает подписчикам Михаил.

А совсем недавно самарцев удивлял другой сноубордист - Сергей Новиков потерял ногу, но не сдался, встал на доску и уже выиграл серебро Кубка России.