2020-02-01T17:43:01+03:00
Общество

"Готовился мой муж, а поехала я!": мама в декрете из Тольятти борется за титул Лидера России

Анне Старковой 28 лет, она уже кандидат наук, педагог и мама двоих детей, недавно она вошла в число полуфиналистов всероссийского конкурса и поехала в Нижний Новгород
Александра БУДАЕВА
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В Тольятти девушка готовит школьников к ЕГЭВ Тольятти девушка готовит школьников к ЕГЭФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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ДОЛГИЕ МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ

1 и 2 февраля в Нижнем Новгороде проходит полуфинал конкурса "Лидеры России", Самарскую область представляют 40 человек, которым пришлось изрядно пошевелить мозгами, чтобы пройти заочный этап и преодолеть множество тестов.

- Изначально участвовать в этом конкурсе хотел мой муж, потом мы стали изучать правила, и он передумал, а я, наоборот, запиралась на балконе, пока он занимался детьми, и заполняла заявки, проходила тесты, некоторые были довольно сложными, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" Анна Старкова, участница конкурса из Тольятти.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, специально для конкурса была разработана система многоуровневого отбора кандидатов, которая включает в себя в том числе тесты на внимательность, стрессоустойчивость, на выявление управленческого потенциала и знаний в самых разных сферах. При этом организаторы сначала строго отбирают оценщиков, а те, в свою очередь, на очном этапе ставят баллы собственно кандидатам в лидеры России

Анна Старкова впервые участвует в таком конкурсе

Анна Старкова впервые участвует в таком конкурсе

ДВА ДНЯ ИНТЕНСИВА

За Анну Старкову дома сейчас переживают муж Сергей и двое маленьких сыновей - Максим и Никита.

- Пока все кажется не слишком сложным, но очень интересным, - подводит итоги первого, утреннего этапа работы участница из Тольятти. - Мы объединились в команды для решения кейса, потом будем меняться. Это всплеск адреналина, мне очень нравится.

Сегодняшняя команда организаторов "Лидеров России" во многом состоит из бывших участников конкурса. Собственно, он изначально задумывался как раз для подобного: чтобы находить и давать дорогу перспективным управленцам.

- Несмотря на довольно распространенное мнение о том, что это конкурс для чиновников, на самом деле, их не более 10% от общего числа участников, - отметил Алексей Комиссаров. - И не все наши участники ищут работу: бывали случаи, когда наставники из числа руководителей регионов предлагали посты нашим финалистам, а те отказывались, потому что им, скажем, интереснее развивать свой бизнес. В этом году встречи между кандидатами и возможными работодателями уже были, но о конкретных договоренностях нам пока не известно.

Дома за Анну Старкову болеют муж и двое сыновей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дома за Анну Старкову болеют муж и двое сыновейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что до Анна Старковой, то она для предложений открыта. По образованию девушка - экономист, кандидатскую писала по конкурентоспособности в сфере менеджмента.

- Сейчас я в официальном декрете и этот конкурс расцениваю в том числе и как возможный старт успешной карьеры, - признает девушка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

41 965 заявок на конкурс поступило из ПФО

282 участника проходят сегодня очные испытания в Нижнем Новгороде

40 представителей Самарской области борются за звание Лидеры России, больше участников только от Нижегородской области и Башкортостана (по 42 кандидата)

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты. По итогам "Лидеров России" более сотни человек заняли посты в администрации президента, в региональных правительствах и топ-менеджменте крупных компаний.

- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров был наставником победителей конкурса «Лидеры России» второго сезона, а по результатам заявочной кампании 2019 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место среди регионов РФ

- Финал конкурса "Лидеры России-2020" состоится этой весной в Сочи, точная дата пока не определена

ИСТОЧНИК KP.RU

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