Крылья Советов – Динамо-Брест 2 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Второй контрольный матч на втором сборе в Турции для «Крыльев Советов» и вторая игра за день. Первая прошла днем, в соперниках была «Чайка» из Песчанокопского, которая выступает в ФНЛ.

Две встречи в один день «Крылья» проводят специально. Перед началом сбора наставник волжан Миодраг Божович объяснил, что хочет дать игровое время всем футболистам, которых он взял в Турцию.

В 18:00 2 февраля самарцы сыграют в Белеке с брестским «Динамо». Соперник «Крыльев» в прошлом году прервал 13-летнюю гегемонию «БАТЭ» и стал чемпионом Белоруссии.

В этом поединке «Крыльям» не поможет лучший бомбардир самарцев этого сезона Александр Соболев. Нападающий отправился в аренду в «Спартак» и сейчас находится с красно-белыми в Катаре. Зато есть вероятность, что на поле появится чемпион Африки со сборной Алжира защитник Мехди Зеффан, который на днях присоединился к «Крыльям».

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Крылья Советов – Динамо-Брест 2 февраля 2020

Видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Динамо-Брест, который пройдет 2 февраля 2020 года в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал волжан. Игра начнется в 18:00 по самарскому времени, прокомментирует ее Владислав Кирсанов. Смотрите видео-трансляцию контрольной встречи на сайте samara.kp.ru.