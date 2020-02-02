2020-02-01T14:47:20+03:00
Спорт

Крылья Советов – Динамо-Брест 2 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Крылья Советов – Динамо-Брест (Белоруссия) 2 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это вторая игра для самарцев на втором сборе в Турции.Это вторая игра для самарцев на втором сборе в Турции.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Второй контрольный матч на втором сборе в Турции для «Крыльев Советов» и вторая игра за день. Первая прошла днем, в соперниках была «Чайка» из Песчанокопского, которая выступает в ФНЛ.

Две встречи в один день «Крылья» проводят специально. Перед началом сбора наставник волжан Миодраг Божович объяснил, что хочет дать игровое время всем футболистам, которых он взял в Турцию.

В 18:00 2 февраля самарцы сыграют в Белеке с брестским «Динамо». Соперник «Крыльев» в прошлом году прервал 13-летнюю гегемонию «БАТЭ» и стал чемпионом Белоруссии.

В этом поединке «Крыльям» не поможет лучший бомбардир самарцев этого сезона Александр Соболев. Нападающий отправился в аренду в «Спартак» и сейчас находится с красно-белыми в Катаре. Зато есть вероятность, что на поле появится чемпион Африки со сборной Алжира защитник Мехди Зеффан, который на днях присоединился к «Крыльям».

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Крылья Советов – Динамо-Брест 2 февраля 2020

Видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Динамо-Брест, который пройдет 2 февраля 2020 года в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал волжан. Игра начнется в 18:00 по самарскому времени, прокомментирует ее Владислав Кирсанов. Смотрите видео-трансляцию контрольной встречи на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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