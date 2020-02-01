«Врачи ахнули, когда увидели Машеньку снова!»: в Сызрани чудом выжившая девочка продолжает бороться за счастливую жизнь

Появившись на свет маленькая Машенька изменила уклад всей своей семьи. Третья девочка в семье Потемкиных родилась раньше срока. Маму доставили в роддом с сильным внутреннем кровотечением. Врачи были уверены, что ребенка спасти не получиться, боролись за жизнь мамы. Но случилось чудо. И Наталья, и ее дочка выжили, но малышка долго лежала в реанимации. Когда девочки исполнился год, врачи поставили несколько страшных диагнозов: синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга. И, как писала ранее «КП-Самара», началась борьба за счастливую жизнь Машеньки.

«Таких результатов врачи не ожидали»

Все бесплатные курсы реабилитации, что предлагает государство, Маша уже прошла. Многодетная семья ездила и в Самару, и в Тольятти. Результаты были, но не значительные. Потом Наталье посоветовали отвезти Машеньку на курсы реабилитаций в Екатеринбург, потому были другие платные клиники. Глава семьи работает на износ, чтобы обеспечить немаленькую семью и заработать младшей дочки на лечение.

- После первого курса реабилитации Маша научилась сидеть, после следующих, жевать и ползать, - рассказывает Наталья. – Потом нам посоветовали отправится в Санкт-Петербург и пройти курс реабилитации в НИИ им. Бехтерева. Маша стала отвечать на обращенную речь, и самое главное - обозначать то, что она хочет, и добиваться этого. Маруся теперь говорит полными предложениями, общается с детьми, не, кажется, еще немного и она побежит играть с другими ребятами.

Семье опять нужна помощь

Когда спустя год борьбы Машенька снова приехала на реабилитацию в Екатеринбург, она шокировала всех врачей, которые с ней работал до этого.

- Врачи просто ахнули, увидев наши успехи. Они отметили, что Маше не просто стала старше, она действительно очень изменилась в лучшую сторону, но это еще далеко не конец, реабилитации необходимо продолжать, - рассказывает Наталья.

Снова нужно чудо

Чтобы развитие девочки не останавливалась, семья из последних сил собирает средства на очередной курс реабилитации. Когда своих денег не хватает, приходится открывать сбор. Для Натальи это всегда большое испытание, но другого выхода нет.

- Чудо, что Маша выжила, чудо, что она борется и обучается, с нашими-то диагнозами. И значит должен быть дан шанс на восстановление, на детские радости. Увы, призывов о помощи сейчас много, мы "привыкаем" к таким мольбам и просьбам, проходим мимо. Но у детей должен быть шанс на восстановление, – делится эмоциями Наталья.

Сейчас семья собирает деньги на поездку в Санкт-Петербург. Их там ждут уже в конце февраля, но сбор пока не закрыт.

– Несколько дней назад неизвестный волшебник перевел нам 15 тысяч рублей. Спасибо за такой подарок! Это было неожиданно и очень важно для нас. Но сбор пока не закрыт, не хватает 29391 рублей. Очень переживаем, что не успеем собрать, - констатирует Наталья. – Сейчас нам важен каждый рубль. Вы знаете, особенные дети и их родители живут немного в другом мире. Для нас самая большая радость, когда удается сделать жизнь своего ребенка хоть немного комфортнее. Когда более обычные ребенок, например, простудой, родители готовы на все, чтобы он выздоровел. Родители особенных детей живут с таким чувством постоянно.

Как помочь Машеньке:

- 4276 5400 1023 6556 - карта Сбербанка (Наталья Викторовна П.)

- Возможен перевод по номера телефона 89023228866

- 2200 7704 2326 5968 - карта Почтабанка (Наталья Викторовна П.)

Очень трогательное стихотворение

В конце нашего разговора Наталья поделилась стихотворением, который выложен в группе по сбору средств для Машеньки.