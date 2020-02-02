«Она предупредила о своей смерти»: в Самаре одноклассники не смогли отговорить школьницу от самоубийства

Дело есть, подозреваемых нет

В обстоятельствах жуткой трагедии разбираются самарские следователи. Днем 30 января на улице Балаковской погибла 13-летняя Оксана. Тело девочки обнаружили возле многоэтажного дома.

— Сейчас выясняются все обстоятельства смерти ребенка, — прокомментировали ситуацию в СУ СК по региону.

Между тем, как стало известно журналистам «КП-Самара», по факту происшествия уже возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». Именно суицид — основная версия случившегося у правоохранителей. Подозреваемых пока нет.

Виновата школа?

Но что могло толкнуть на такой шаг обычного подростка из полноценной нормальной семьи? Друзья Оксаны говорят, что она была обычным ребенком своего возраста — гуляла, общалась со сверстниками, училась в 7 классе, любила животных. В странных компаниях ее не замечали, склонностей к смертельным играм тоже не наблюдалось.

Как поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Воронина (личные данные изменены), знавшая погибшую, причина может быть в школе, где училась девочка. Многие родители недовольны тем, как там действует руководство, и нынешняя ситуация только подлила масла в огонь.

Девочку пытались отговоритьФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Там нездоровое что-то происходит. Я слышала, что детей друг на друга заставляют писать доносы. Это же неправильно! — делится Татьяна. — В классах не могут навести порядок. Так и с Оксаной. В ее классе были конфликты, лично ее задирали другие девчонки.

По словам нашей собеседницы, ближе к 11 утра 30 числа, незадолго до смерти, Оксана написала в общий чат своего класса. На уроки в тот день она не пришла:

— За полчаса-час до всего она сообщила ребятам, что находится где-то на крыше. Рассказала о своих намерениях. Многие пытались ее отговорить, не верили, а две девочки, наоборот, подстрекали, брали на слабо. Она же говорила, что «не нужна никому». Сейчас они эти сообщения удалили.

Не помог и психолог

Лишь некоторые ребята восприняли заявления одноклассницы серьезно и обратились к школьному психологу, которая давала советы на тему того, что нужно написать. Отговорить Оксану пытались и через ее маму, писали, что она, якобы, пришла в школу и ждет ее.

Гибель Оксаны шокировала ее близкихФото: соцсети

— Мальчики предлагали отпустить их и найти ее, но им сказали нет. Почему? Непонятно, — продолжает Воронина. — И полиции не звонили, и ее родителям не звонили. Сложный класс, сложная школа, жаль, что все так закончилось.

Накануне с Оксаной простились. Проводить ее пришло много людей. Сейчас расследование гибели школьницы продолжается. Следователи пытаются найти виновных.