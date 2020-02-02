«Из-за ерунды его теперь нет»: трое до смерти избили тольяттинца, который хотел защитить любимую девушку и детей

«Дети его очень любили»

Больше двух месяцев боролся за жизнь 23-летний Александр Мухутдинов из тольяттинского поселка Поволжский. Он угодил в больницу еще 16 ноября прошлого года, когда его зверски избили трое мужчин. Парень впал в кому, а 20 января скончался.

Гибель Александра шокировала его близких и знакомых. Молодой человек был сиротой, увлекался спортом, работал то тут, то там — брался за все, что предлагают. В последнее время жизнь Мухутдинова сильно изменилась — год назад он стал жить с 28-летней Дарьей М., матерью троих детей.

— Он их как родных принял. Они Сашу тоже очень любили, — рассказывает Дарья корреспонденту «Комсомольской правды — Самара». — Теперь переживают очень, особенно младшая дочка.

Притон по-соседству

Трагедии ничего не предвещало. Все, как говорит наша собеседница, произошло из-за какой-то глупости.

— Из этих троих мы знали только одного. Он наш сосед был, — продолжает гражданская жена погибшего. — У этого соседа в квартире были бардак и притон. Все подряд туда ходили.

Девушка отмечает, что ее семью связывало с этим соседом только одно. Александр и Дарья отдавали ему на хранение свои ненужные вещи. Из-за них в итоге и случилось несчастье:

— Почему-то мы, из-за того, что он брал вещи на хранение, должны были убирать в его квартире за всеми, кто туда приходил. Наркоманами. Мы в итоге вещи свои убрали, но его это не устроило, он сказал, чтобы мы во всей квартире убрались. Мы отказали.

Владельца жилплощади такой ответ не устроил. Ночью 16 числа он вместе с двумя друзьями приехали к паре и начали ломиться в дверь. Александр вышел, чтобы разобраться, что происходит.

— Там же наши вещи лежали и он, видимо, решил, что мы чем-то обязаны ему. И из-за ерунды, из-за этого негодяя, Саши теперь нет, — объясняет Дарья. — Он с ними не дружил, не пил. Он просто вышел и произошло то, что произошло. Они были в неадекватном состоянии.

Странная причина смерти

По словам возлюбленной Александра, полиция сразу установила всех участников конфликта. Правда, они до сих пор не задержаны:

— Эти наркоманы на свободе, один в клинике лежит. Причину смерти тоже не смогли определить. В справке написано: другие не точно обозначенные и неуточненные причины смерти.

В СУ СК по Самарской области корреспонденту «Комсомолке» также сказали, что к ним дело, несмотря на смерть потерпевшего, тоже пока не поступило. Дарья рассчитывает на то, что ситуация все-таки изменится:

— Очень сложно без него. До сих пор не верится. Надеюсь, правоохранители разберутся и накажут виновных.

Как отметили стражи порядка, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.