Съедобная Алиса, карамельные витражи и экологические проблемы Тольятти: в Самаре прошла выставка уникальных тортов

В воскресенье 2 февраля в самарском ресторане Red Hall можно было встретить много сладкоежек. И это не случайно, ведь там прошел International Pastry Cup — самый масштабный кондитерский конкурс-выставка в стране! Матерые кулинары продемонстрировали гостям свои торты — красивые, необычные и, конечно, невероятно сладкие.

Журналисты «Комсомолки» тоже не смогли пройти мимо такого события. Мы пообщались с участниками мероприятия и узнали, что же такого они приготовили.

У Валентины Поповой получился очень вкусный тортФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Это съедобный торт, конечно. Морковный с грецким орехом, изюмом, с корицей, с апельсиновой прослойкой...вкуснота! На подготовку ушло около двух недель, но разрабатывать дизайн начала за 3 месяца — рисовала на листочке, как этот торт будет выглядеть, — рассказывает Валентина Попова. — Мастики на него ушло 12 килограмм — 2 ведра, но вот насчет всех ингредиентов сказать не могу, не подсчитывала. Сам торт весит примерно 25 килограмм. У нас с мужем вчера была годовщина, 16 лет со дня знакомства. Поэтому на торте аббревиатура ВВ — Виталя и Валя.

У многих сегодня было Цветочное настроениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не менее интересная вкуснятина получилась у Юлии Орловой. Ее свадебный торт «Цветочное настроение» весьма высокий — 165 сантиметров. Ярусы с кремовым покрытием, мастичным декором и цветами ручной работы из вафельной бумаги — все это создавалось около месяца.

Травяной торт - почти полезныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юлия Каботько порадовала травяным тортом. В составе: лаванда, мята, смородина. В оформлении не только мастика, но и прянички с карамелью. Гвоздь программы — съедобный карамельный витраж. С обратной стороны — портрет молодоженов из мастики. Юлия призналась, что именно такой торт она хотела бы на свою свадьбу.

Некоторые творения напоминали настоящий замокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Армине Марукян вышел двухметровый торт. Часть съедобная, но есть и постаментный ярус. Много декора сделано из шоколада, тут же цветы — съедобные и искусственные. Начинка фруктовая и шоколадная. Армине все делала сама, успела за две недели.

— Такие торты делают не только для конкурсов. Один клиент-цыган в прошлом году заказал торт-замок высотой 1 метро 80 сантиметров, — поделилась кондитер.

Холодное сердце получилось тяжелымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Гулакова любит и печет торты с пяти лет. Особенно ее прельщают детские.

— Представленный на конкурсе называется «Холодное сердце». Скала весит около 10 килограмм, ее можно есть. Эти красивые стекляшечки безопасной карамели, которую можно смело есть и не бояться, что поправишься. Над тортом работали всей семьей неделю, — говорит Ольга. — У меня бывают необычные заказы. Как-то просили торт из трех больших роз на 150 человек, корабли, ракетки. Этот же торт рассчитан на 50-60 человек.

Специально для любителей сказокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Алиса в стране чудес» — так свое кулинарное произведение назвала Анастасия Соболева. Здесь съедобно абсолютно все — и голова, и шляпа. Вкус девушка выбрала морковный. По ее мнению, он больше всего подходит для темы — теплый, согревающий.

Проблемы Тольятти тоже не обошли мероприятие сторонойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из самых необычных экспонатов сделала Анастасия из Тольятти. Торт она посвятила родному городу:

— У нас в Тольятти очень остро стоит проблема с экологией. Мы этим тортиком решили призвать людей выкидывать мусор в неправильных местах, а промышленные предприятия внимательней относиться к своей работе. Наверху торта карамельное солнышко. Черепаха — тоже съедобное. В дизайне мы поработали на контрасте: с одной стороны торта зелень и свежесть — как бы все могло быть, а с другой — загрязнение, мрачность. Это наш первый проект социально-экологической направленности.

Ярких экспонатов на выставке хваталоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От некоторых тортов так и веет волшебствомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вкусняшки были проработаны до мельчайших деталейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый из зрителей мог не только сфотографировать, но и попробовать понравившуюся ему сладость. Развлекал гостей и участников веселый ведущий. Мероприятие прошло успешно, кажется, что недовольным или голодным оттуда не ушел никто. Организаторы пообещали, что такие праздники еще обязательно пройдут в Самаре.