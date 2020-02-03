2020-02-03T10:14:53+03:00
Досуг

Спектакль «Свидание на четверых» в самарской филармонии

Медсестра из популярного сериала «Интерны» и ведущая телепрограммы «О самом главном» Светлана Пермякова привезет в Самару спектакль, который она поставила как режиссер, и сама сыграет в нем одну из ролей
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Спектакль «Свидание на четверых»Спектакль «Свидание на четверых»
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Состав актеров спектакля «Свидание на четверых» будет звездным: кроме самой Пермяковой в Самару приедут Тимур Ермеев, сын Спартака Мишулина, сумевший отстоять свое родство с известным актером, Марина Федункив – звезда сериала «Реальные пацаны» и передачи «Comedy woman», и актер Иван Маховиков.

Судьба свела в одном месте таких разных и в то же время таких понятных нам людей.

Герои комедии «Свидание на четверых» в нелетную погоду случайно оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины (ее сыграет Светлана Пермякова) это повод провести еще одну ночь со своим любовником Артемом (роль Тимура Еремеева). Деревенскую девушку Зою (в исполнении Марины Федункив) ждет дома очень ревнивый муж Степан.

Наши герои пока не догадываются, насколько эта ночь перевернет их жизни и даст ответ на самый главный вопрос: что такое настоящая любовь?

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

11 марта, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3300 руб.

Возрастное ограничение 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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