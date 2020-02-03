«А я к соседу хожу за паролем от его wi-fi!»

Серая и пасмурная суббота стала по-настоящему яркой и праздничной для жителей Восточного поселка. Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с Управляющей компанией «Жилуниверсал» пригласили жителей на День соседа. В веселых конкурсах, эстафетах и чаепитии со сладостями приняли участие 350 человек.

Народ начал стекаться на школьную аллею задолго до начала.

- Узнала о празднике из афиши в подъезде, - Наталья Гурьянова, мама четверых детишек, пришла одна из первых. – Очень мы любим такие праздники двора, детям весело и нам, взрослым, интересно. Организаторам хочется сказать спасибо, проводите, пожалуйста, такие мероприятия почаще, мы будем только рады.

Наталья Гурьянова, мама четверых детишек, пришла одна из первыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начался праздник с шуточной викторины. Ведущий проверил, насколько хорошо жильцы знают своих соседей, как часто в наше время ходят к ним в гости и за чем обычно обращаются. Кроме традиционных – за солью, спичками, молотком, выяснилось, что в наше время к соседям идут узнать школьную домашку, предупредить о том, что включат дрель на целый день, «а поговорить» и …узнать пароль от соседского wi-fi. Находчивый здесь народ!

Ведущий проверил, насколько хорошо жильцы знают своих соседейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После викторины на сцену вышел заводной самарский коллектив «БарыняBand». Баянист Илья Крюков с колоритной солисткой Юлией Винокуровой исполнили веселые частушки и вовлекли в азартное соревнование на самое залихватское исполнение зрителей. Как же задорно распевали частушки мужчины, это надо было видеть и слышать! Энергетика артистов передалась всем присутствующим: зрители, и стар, и млад, с размахом отплясывали на площадке.

Илья Крюков с Юлией Винокуровой исполнили частушки и вовлекли жителей в азартное соревнованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А потом были еще забавные эстафеты в штанах-трио «Дружная семейка», потешные заезды «Кто быстрее к соседу за солью» на надувных торпедах, перетягивания каната, увлекательный флешмоб «Покрывало дружбы», в котором соседи вместе сплели из нитей разноцветной пряжи символичное покрывало.

Эстафеты в штанах-трио Дружная семейкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заезды Кто быстрее к соседу за солью¬ на надувных торпедахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети и взрослые дружно встали в ручеёкФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перетягивания канатаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Флешмоб "Покрывало дружб", в котором соседи вместе сплели из разноцветной пряжи символичное покрывалоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нити ваши не пропадут, - заботливо сказала после мероприятия бабушка. – Я разберу пряжу и свяжу детям теплые следочки. Передам в детский дом. Пусть они им там ножки греют.

После чаепития с сушками и конфетами, которое любезно приготовил ресторан «Сербиан Гриль» перешли к розыгрышу призов. За жетоны, что выдавались за участие в конкурсах, жители получили приятные и такие нужные в хозяйстве бытовые мелочи: прихватки, рукавицы, формочки для печенья, подставки под горячее, красивые тарелочки, кружки с тематической надписью.

Чаепитие с сушками и конфетами приготовил ресторан Сербиан ГрильФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После чаепития перешли к розыгрышу призовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Проводить такие праздники двора для нас стало уже доброй традицией, - рассказали в УК «Жилуниверсал». – Каждый раз мы выбираем разные площадки, на которых проживает много семей с детьми, празднуем вместе Новый год, Масленицу, Синичкин день (строим кормушки для птиц) и другие события. Сегодняшний праздник «День соседа» – это отличная возможность не только повеселиться, но и познакомиться и, главное, подружиться со своими соседями, замечательно провести время со своими близкими и друзьями.