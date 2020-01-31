2020-01-31T15:29:36+03:00
Общество

От Зубчаниновки до ж/д вокзала за 45 минут: как будут работать пересадочные маршруты М-шаттлов в Самаре

Рассказываем, насколько удлинится линия метро за счет "составов на колесах" и как можно будет платить за проезд в М-шаттлах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уже с понедельника жители Самары смогут ездить с пересадками по цене одного билетаУже с понедельника жители Самары смогут ездить с пересадками по цене одного билетаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уже с понедельника 3 февраля начнут действовать пересадочные маршруты, которые позволят жителям добраться до станции метро из Зубчаниновки или от ж/д вокзала, заплатив за билет лишь один раз. Журналисты "КП-Самара" проехали на первом тестовом М-шаттле и узнали, как можно будет заплатить за проезд, где найти пересадочный автобус и куда можно доехать.

Найти М-шаттл можно будет по табличке Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Найти М-шаттл можно будет по табличкеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

М-ШАТТЛЫ: МАРШРУТЫ ДО МЕТРО

Теперь за 29 рублей жители Зубчанинковки могут доехать до железнодорожного вокзала. Расчетное время - 45 минут. Для этого придется сделать две пересадки. Всего в тестовом режиме будет работать четыре маршрута.

М1 станция метро "Московская" - пересечение улиц Пензенская/Владимирская

М2 станция метро "Московская" - остановка "Железнодорожный вокзал", напротив Локомотива

М3 станция метро "Юнгородок" - Зубчаниновское шоссе (остановка "Магазин")

М4 станция метро "Юнгородок" - улица Магистральная (остановка "Кинотеатр "Луч")

- Мы изучили пассажиропоток и потребности граждан. От жителей Зубчаниновки поступало наибольшее количество вопросов. Сейчас мы сделали маршруты безостановочные, но новые остановки могут быть добавлены, если во время тестирования мы убедимся, что есть в этом потребность у людей, - говорит руководитель департамента транспорта г.о. Самара Сергей Маркин. Также он объяснил, что от жителей района около перекрестка Пензенской/Владимирской тоже поступало много вопросов: здесь большая транспортная напряженность и доехать до метро отсюда не на чем. Идея же связать с метро ж/д вокзал призвана облегчить жизнь тех, кто приезжает в Самару.

Для того, чтобы воспользоваться пересадочным тарифом, не обязательно садиться на конечной автобуса. Например, проехать за 29 рублей можно, спустившись в метро на любой из промежуточных станций и затем на станции "Московская" пересев на автобус.

Приложить карту нужно будет только один раз Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Приложить карту нужно будет только один разФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

С КАКИМИ ИНТЕРВАЛАМИ БУДУТ ХОДИТЬ М-ШАТТЛЫ

- Сейчас мы привязали автобусы к расписанию метрополитена. По предварительным расчетам путь от Зубчаниновки до ж/д вокзала займет примерно 45 минут. Такой маршрут позволит миновать заторы и сократить время в пути, - рассказывает директор МП "Самарский метрополитен" Сергей Шамин.

Как объяснили в Департаменте транспорта, расписание в дальнейшем может быть скорректировано. Сейчас же автобусы будут доставлять пассажиров на метро утром и вечером, только в будние дни. Основной расчет делается на работающих граждан.

Расписание шаттлов до метро

Расписание шаттлов до метро

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД В М-ШАТТЛАХ

Расплатиться за "единый" проезд можно будет только транспортной картой. Как объяснили в Департаменте транспорта, сейчас нет возможности подключить оплату банковской картой и наличными, возможно, такая возможность появится, если тестирование будет удачным. Как объяснил Сергей Маркин, иначе пришлось бы задержать запуск тестовых маршрутов на несколько месяцев.

Как проходит оплата?

- Пассажир прикладывает карту к терминалу при посадке. С карты списывается 29 рублей.

- Пассажир прикладывает карту при пересадке. С карты не списываются деньги. Социальную карту нужно приложить к валидатору в метро. Или предъявить водителю в автобусе.

- В метро для того, чтобы воспользоваться пересадочным тарифом, нужно пройти в крайний турникет, который будет обозначен наклейкой М-шаттл.

- Двойное списание невозможно. Если с оплатой возникают проблемы, за консультацией можно обратиться на ГЛ Объединенной транспортной карты по телефону 8- 800-700-74-99.

Чем можно платить?

Транспортная карта любого вида

Социальная карта

Кондукторов в шаттлах быть не должно. Пассажирам предоставят пазики. Если сотрудники и будут работать здесь, то только в начале, чтобы объяснить пассажирам, что делать.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Шамин, директор МП «Самарский метрополитен»:

- Главная идея – позволить жителям отдаленных районов добраться до центра города с наибольшим удобством и быстрее, чем обычно. Основная идея – сделать метрополитен более привлекательным и организовать скоростное сообщение для людей. Мы рассчитываем, что благодаря этим мерам пассажиропоток вырастет на 3-5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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