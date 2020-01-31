"Люди часами в очереди стоят!": на речные перевозки до Рождествено собираются пустить частников

Жители села Рождествено опять отказались отрезаны от Самары. Вернее, добраться до города они могут, но приходится приложить к этому очень много усилий.

- Недавно нам сказали: у Самарского речного пассажирского предприятия на маршруте Самара - Рождествено остались только два судна на воздушной подушке. Остальные в ремонте. Это и видно: стоим в очереди по два часа, большинство уезжает на частниках, а это - рублей 500. Не у каждой семьи столько денег есть, - возмущается жительница села на той стороне Волги Наталья. С ней солидарны многие из тех, что толкутся сейчас в очередях на речвокзале. С транспортной доступностью Рождествено опять беда. На Волге лед неустойчивый, за всю зиму так и не встал настолько, чтобы можно было переправляться на лыжах, например, или пешком. А речной транспорт сильно изношен и продолжает ломаться: судам на воздушной подушке приходится гонять по открытым участкам воды, торосам. В общем, ситуация патовая, куда ни посмотри.

Что делать и как помочь жителям Рождествено с этой бедой, совещались 31 января депутаты - представители профильного комитета. Они сами побывали на речном вокзале, пообщались с людьми в очередях. Оказалось, что у СРПП действительно большие проблемы с транспортом, а ремонтом они просто не успевают заниматься. Самая частая и дорогостоящая поломка - порыв гибких ограждений. В организации отметили: из бюджета деньги выделяют, но в виде субсидий. А это значит, что сначала предприятию нужно потратиться самому. Но денег-то нет. Именно по этой причине в прошлом году СРПП не освоили 16 миллионов рублей.

- Предприятие называет себя планово-убыточным. Ему выделяют субсидии и на осуществление перевозок, и на ремонт судов, а они эти средства не осваивают. Деньги были доведены до перевозчика еще летом. Они ими не воспользовались до конца года. Посмотрим, разберемся, возможно, Счетную палату привлечем к этому вопросу. Возникает логичный вопрос, зачем тогда вообще выделять таким предприятиям субсидии, - отметил председатель комитета Самарской Губернской Думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

Депутаты считают, что помочь жителям Рождествено могут частники, но для этого их нужно включить в схему маршрутов - по аналогии с коммерческим транспортом в городе. Сейчас частников никто не регулирует, поэтому они ставят цены совершенно нелояльные к пассажирам.

- Мы можем отторговать маршруты и пустить в этом направлении частные компании, которые будут конкурировать с СРПП, Это позволит сделать перевозки более качественными и скоростными, - считает Андрей Мурзов.

Правда, с этим согласны не все эксперты. Они предполагают, что подобная конкуренция может подорвать СРПП, а когда частники почувствуют себя незаменимыми, они также продолжат поднимать цены, как сейчас делают это владельцы коммерческих маршрутов в Самаре.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1000-1300 пассажиров переправляется каждый день

75 рублей стоит взрослый билет, 37,5 рублей детский

39,4 млн рублей субсидий получило предприятие в 2019 году

А что думаете о переправе через Волгу вы? Обсудим в комментариях.