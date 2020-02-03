2020-02-03T11:12:48+03:00
Спорт

Оренбург – Эсбьерг (Дания) 3 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Оренбург – Эсбьерг (Дания) 3 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это третий матч для «Оренбурга» на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».Это третий матч для «Оренбурга» на втором сборе. Фото: ФК «Оренбург».
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«Оренбург» сегодня, 3 февраля, проведет свой третий матч на сборе в турецком Белеке. До этого «горожане» уступили чешской «Сигме» 0:2 и разошлись миром с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины. В третьей встрече «Оренбург» померится силами с датским клубом «Эсбьерг» из одноименного города.

В прошлом сезоне «Эсбьерг» финишировал в чемпионате Дании на третьем месте, опередив «Брондбю» на четыре очка. В этом сезоне дела у бело-голубых идут совсем плохо – после 20 туров «Эсбьерг» на предпоследнем (13-ом) месте. В активе команды всего 13 очков.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Эсбьерг 3 февраля 2020

Видео-трансляция контрольной игры Оренбург – Эсбьерг, которая пройдет 3 февраля 2020 в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 17:00 по уральскому времени (19:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.

Оренбург Эсбьерг (Дания) 3 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча, где посмотреть.Контрольный матч ФК Оренубрг

ИСТОЧНИК KP.RU

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