Оренбург – Эсбьерг (Дания) 3 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

«Оренбург» сегодня, 3 февраля, проведет свой третий матч на сборе в турецком Белеке. До этого «горожане» уступили чешской «Сигме» 0:2 и разошлись миром с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины. В третьей встрече «Оренбург» померится силами с датским клубом «Эсбьерг» из одноименного города.

В прошлом сезоне «Эсбьерг» финишировал в чемпионате Дании на третьем месте, опередив «Брондбю» на четыре очка. В этом сезоне дела у бело-голубых идут совсем плохо – после 20 туров «Эсбьерг» на предпоследнем (13-ом) месте. В активе команды всего 13 очков.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Эсбьерг 3 февраля 2020

Видео-трансляция контрольной игры Оренбург – Эсбьерг, которая пройдет 3 февраля 2020 в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 17:00 по уральскому времени (19:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.