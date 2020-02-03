"Для них нужны выделенные полосы": что думают самарцы о новых М-шаттлах до метро

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С 3 февраля по Самаре начали курсировать четыре новых маршрута М-шаттлов - автобусов, которые призваны довезти пассажиров из четырех точек города до метро. Со станцией Юнгородок соединили Зубчаниновку. Конечная - остановка "Магазин" или "Кинотеатр Луч". Автобусы-челноки курсируют с шести утра. Один из них подъезжает к Юнгородку около восьми утра. Пока что пассажиров не слишком много - человек шесть.

Самарское метро продлили автобусами. Как проехать с пересадкой без переплаты и по каким маршрутам ходят "М-шаттлы" 00:00 00:00

- А никто еще не знает. Я сама слышала что-то по телевизору, но собиралась ехать на маршрутке, а потом подхожу -там стоит этот автобус, написано М3. Спросила у водителя - оказывается, в самом деле едет. Я уверена, что спрос будет, просто нужно, чтобы все узнали, - говорит Ирина Валерьевна. Она работает около станции метро Гагарина и теперь собирается кататься только по этому маршруту.

Еще одна пассажирка Юлия Хомик признается, что раньше до работы - а это рядом с метро Алабинская - добиралась около 1,5 часов.

- Сегодня мне понадобилось только 42 минуты. За все 29 рублей заплатила. Теперь мы как люди в Зубчаниновке, у нас же нет общественного транспорта, а теперь можем пользоваться метро, - рассказывает она. Женщина признается, что сначала боялась: выйти по пересадочному билету заставят на Московской. Но выяснилось: начать поездку в метро можно с любой станции, закончить тоже.

Платишь один раз - едешь через весь городФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На вокзал ехать не хотят?

А вот маршрут Ж/д вокзал - метро Московская пока не выглядит очень востребованным. Несколько "челноков" скатались впустую. При этом нашлись пассажиры, которые проехать хотели, но вот транспортной карты у них не оказалось.

- Сейчас мы не можем поставить другое программное обеспечение на терминалы, его нужно менять. Если бы мы это делали, то тест задержали бы на 2-3 месяца. Поэтому решили обкатать проект так, как есть.В дальнейшем конечно же есть планы принимать другие виды оплаты, - говорит руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Пока что жителям Самары предлагают попробовать "метро на колесах". Получается, что это - вместо строительства новой станции в Зубчаниновке или на ж/д вокзале. Именно поэтому нет промежуточных остановок: в этом случае пазики бы ехали бесконечно долго. Да и если представить, что новые остановки - станции метро, никто же и под землей не высаживал бы пассажиров посередине пути. Однако эксперты замечают, что пересадочный билет должен действовать шире.

- Я вижу этот проект как тестовый, метро имеет хорошую пропускную способность. Но на метро у нас далеко не уедешь. Я считаю, что практику нужно распространить на все остальное. Должен быть проездной билет, который позволяет пользоваться всем транспортом в течение, например, часа, - говорит директор центра "Общественное взаимодействие" Андрей Ишмуратов.

Еще один момент, который специалистов настораживает: шаттлы будут ездить по дорогам на общих основаниях. Выделенные под них (да и в целом под общественный транспорт) полосы позволили бы значительно снизить время поездки и избежать заторов.

А вот руководитель группы "Самарский метрополитен" Андрей Сазонов уверен, что пазики - не самый лучший выбор для решения поставленных задач, в частности - увеличения пассажиропотока в метро.

- Это не низкопольный транспорт, соответственно, они не удобны для пенсионеров, инвалидов, мам с детьми. Да и вообще - увеличение потока пассажиров на 5% - это +1000 человек в день, я не уверен, что их можно перевести "пазиками". И я считаю, что Департаменту нужно подумать о промежуточных остановках, иначе будут отсеиваться люди, которым не удобно добираться до конечных пунктов.

Расписание движения автобусов до метро

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Ольга АФАНАСЬЕВА, заместитель редактора "КП-Самара"

- "Пересадочный билет" в Самаре безусловно нужен. Но для большинства постоянных пассажиров его роль уже давно играет безлимитная транспортная карточка. Хотя стоимость 1 поездки по ней, при расходе в 50 поездок в месяц - 18,65. А здесь-то предлагают 2 поездки за 29 рублей. Это выгоднее. Но маршрут "ж/д вокзал - метро Московская" кажется мне странным. Эти две остановки связывают практически все троллейбусы и еще пара маршрутов автобуса. А вот, например, до метро Алабинская идет только 50-й, который и ходит редко, и постоянно переполнен. Мне кажется, что было бы логичнее не только создавать пересадочные маршруты, но и насыщать город новыми возможностями транспорта. С Зубчаниновкой это получилось. Спрос наверняка будет и он должен перебить желание пользоваться коммерческим транспортом. Ну а пересадочные билеты, безусловно, нужны, как и общая карта транспорта Самары. Вопреки заверениям дептранса в городе еще очень много белых пятен, где о льготном общественном транспорте и не слышали и это нужно исправлять. Потому что маршрутки - это точно не будущее хорошего мегаполиса.

А вы уже успели воспользоваться новым видом общественного транспорта? Делитесь своим мнением: будете ли вы ездить с пересадками до метро.