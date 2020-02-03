«Кругом следы крови, напуганные медсестры прыгали из окон»: в Самарской области двое парней разгромили больницу

Следы окровавленных рук

Что-то невероятное творилось ночью в воскресенье, 2 февраля, в пункте скорой медицинской помощи в селе Шигоны. Ночью туда пришли два пьяных молодых человека, у одного из которых была разбита голова. В какой-то момент они посчитали, что к ним долго никто не подходит, и учинили настоящий погром.

— Крушили двери, мебель, компьютеры и другую оргтехнику, все вокруг. Дебоширить они начали после того, как им оказали первую помощь и сказали, что сейчас придет врач, — рассказывают местные жители. — Дошло до того, что персонал разбежался, а медсестры стали прыгать из окон.

Двери и стены были повреждены и запачканы кровью ФОТО: КТВ-Луч

Окна, двери медпункта и рентген-кабинета, стены, ящик пожарного оборудования — оказались серьезно повреждены. На стенах остались следы окровавленных рук. По учреждению как будто табун прошелся.

Врачи не хотели помогать?

В больнице уверяют — они все делали правильно. Попросили пациентов подождать хирурга, а те проявили нетерпение. Знакомые дебоширов утверждают, что их просто игнорировали.

— Врачи не могли помочь, поэтому так случилось, — заявляет Даниил, один участников происшествия.

— Пацана привезли на скорой. А врачи не хотели помогать. Врач не шел, чтобы оказать первую помощь, пацаны начали из-за этого крушить. Ждали полчаса, может час, — делится с корреспондентом «КП-Самара» его знакомый Владимир.

Участник тех событий Даниил заявляет, что им долго не оказывали помощьФото: соцсети

Сейчас близкие молодых людей также разбираются в ситуации. Не исключено, что они пожалуются на руководство Шигонской районной больницы.

— Я общался с мамой парня с травмой, она — с его слов — сообщила, что они приехали в этот пункт. Пока ждали, парень стал истекать кровью. Его друг пытался обратить на это внимание врачей. Говорят, что те их оскорбили, сказали — «вы пьяны». И после этого начался конфликт, — говорит местный житель Сергей, который поддерживает связь с семьей юноши. — Да, парня зашили, но когда уже приехали полицейские. Не исключено, что его родные пожалуются на действия врачей в прокуратуру или министерство здравоохранения.

Били бутылками об голову

Представителей медучреждения развитие событий описывают немного по-другому. По их словам, двое парней — 19-летний Даниил и его друг, которому 17, — прибыли около 3 часов ночи. У младшего из друзей была разбита голова.

— Оказалось, что они пьяные об голову били бутылки — на спор. Что-то пошло не так, — озвучивает «Комсомолке» свою версию Татьяна С. (имя изменено), чья знакомая работает в указанном медпункте. — Этих неадекватных товарищей попросили подождать хирурга, а они стали оскорблять медперсонал, требовать, чтобы те шили. Кинулись на доктора с кулаками, разбили ему нос.

По словам Татьяны, выпрыгнувшие из окна медсестры — благо там первый этаж — побежали в соседнее отделение. Женщины вспоминают, что хулиганы их преследовали:

— Кто-то кинул кирпич им в след. А один из парней сел в свою машину и специально въехал в скорую. Хорошо, что они успели запереться в здании по соседству.

Успокоили недовольных ребят только сотрудники полиции. Подростка с ранением головы в итоге увезли в больницу Сызрани с подозрением на сотрясение мозга. Другого протестующего забрали в отдел для дачи показаний.

Часть погрома сегодня уже устранена, однако следы его осталисьФото: Предоставлено "Комсомолке"

— В 7-ом часу утра в дежурную часть обратился фельдшер скорой помощи, заявивший, что двое неизвестных нарушают порядок, портят имущество больницы. Полицейские незамедлительно выехали на место и задержали правонарушителей, — прокомментировали ситуацию samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас силовики проводят по факту случившегося проверку. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.