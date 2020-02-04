Полицейские составляли протокол на водителя BMW и поймали «девятку» с таким же номером

Странная остановка

Совершенно удивительная ситуация ночью 1 февраля произошла на дорогах Тольятти. На улице Ворошилова инспекторы ДПС остановили BMW, у водителя которой обнаружились нарушения со страховкой. Полицейские оформляли документы, когда мимо пронеслась «девятка»... с абсолютно идентичным номером!

— Около 12 часов я ехал с тренировки домой, спокойно, никуда не торопился, дороги пустые, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» водитель иномарки Мурат Рубцов. — В какой-то момент за мной появился полицейский «Форд» с мигалками. Начали меня останавливать.

Автолюбитель исполнил требования сотрудников ГИБДД и припарковался на обочине, не понимая, в чем дело. Как оказалось, он просто подозрительно двигался по проезжей части.

— Мне постучались в окно и говорят: «Вы медленно едете!». Они сели в машину, начали проверять документы, — продолжает Мурат. — Оказалось, я не вписан в страховку. Просто машину купили недавно и оформлена она на маму. Сотрудник начал составлять на меня протокол, по которому штраф — 500 рублей.

Веселый мужичок

В этот самый момент инспектор Ринат Батраев, заполнявший документы, повел себя неожиданно. Как вспоминает наш собеседник, тот внезапно сорвался с места, запрыгнул в патрульную машину, и та рванула с места. Как оказалось, — за проехавшим мимо ВАЗ-2109. Погоня завершилась на улице Жукова.

— Я поехал следом со смешанными чувствами — остановили непонятно почему и, не прощаясь, уехали куда-то. «Девятку» они остановили метров через 500, — говорит Рубцов. — Подхожу, спрашиваю: «В чем дело?». А мне: «Смотри номера!». Я посмотрел и обалдел!

Номерной знак на «девятке» был точно такой же, как и на его автомобиле:

— Там мужичок сидел, лет 40. Катался с подругой по ночному городу. Активный такой.

Водитель отечественного авто объяснил, что «девятку» купил еще его отец. После смерти последнего мужчина переоформил в ГАИ машину на себя — уверяет, что и номер там дали.

— Но неужели за пять лет он не заметил, что в документах номер не «163», как у него, а «63»? — не понимает Мурат. — Стали пробивать штрафы по номеру, их оказалось 170. Правда, не могу утверждать, что это все его. Когда мы выборочно посмотрели по стоп-кадрам 10 разных случаях — там был BMW. Видимо, бывший владелец тоже нарушал правила.

Поразительная реакция

Незаурядный случай прокомментировали в ГИБДД Тольятти. Именно их сотрудники — экипаж ДПС в составе Рината Батраева и Сергея Безрукова — во всем разобрались.

— В отношении 37-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093 за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками составлен административный материал по ч.4 ст.12.2 КоАП РФ. Водителю грозит лишение прав от 6 месяцев до 1 года, — отмечают полицейские.

Мурат Рубцов признается, что действия капитана Батраева его сильно поразили. Он даже поинтересовался у того, как он все увидел.

— Он ответил, что просто поднял голову по привычке и сразу обратил внимание на номер. Наверно, за 10-20 лет службы это уже на автомате. Удивительно! — не скрывает восторга тольяттинец.

Один номер на две машины..Удивительная история из Тольятти

По факту случившегося сейчас правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято решение о дальнейшей судьбы водителя «девятки».