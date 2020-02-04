Ломайте ноги, ломайте руки: как Самара превращается в каток после каждого дождя

Эта зима в Самаре стала одной из самых непредсказуемых. Вместо обильных снегопадов - дождь, вместо крепкого морозца – температурные качели. Пробираясь вчера вечером домой под мокрым, хлещущим по щекам снегом, я отчетливо скрипела зубами, представляя себе день завтрашний. МЧС в общем-то тоже предупредили: гололед, мол, завтра, будьте осторожны, падая – группируйтесь, выписывая пируэты, не забывайте про обувь на шипах. Падать в мои планы не входило – хватит уже, третьего моего визита в травмункт за зиму врачи не переживут. Именно поэтому тренировать группировки я не стала. Подумала: наверное, МЧС и коммунальщикам письма прислали, а у них есть песок, соль, бионорд в конце концов.

Уже утром я осознала, насколько сильно ошибалась. Я открыла подъездную дверь, сделала первый шаг – и поехала. Было 9 часов утра. Крыльцо покрывала тонкая ледяная корка. Дворник стоял рядом с соседним подъездом и смотрел на меня с интересом. Я гордо выпрямилась и вцепилась в перила, решив не доставлять ему удовольствия своим феерическим падением. Тем более, думала я, такой кошмар может быть только на нашей Безымянке. Так что цель – всего-то преодолеть пару десятков метров до остановки, я взрослая, я справлюсь. Это была вторая стратегическая ошибка. Заснеженный подход к трамваям на Ставропольской меня расслабил, поэтому на проспекте Ленина я смело спрыгнула со ступеньки. Зря. Хорошо, что джип успел затормозить подальше и у него, в отличие от меня, была качественная зимняя резина.

Дворники есть, но их немногоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поход вниз по Первомайской превратился в ад. Сначала прямо передо мной на повороте с проспекта Ленина размашисто села на попу женщина, она тоже не училась правильно группироваться. Потом с риском для собственных конечностей мне привелось помочь бабушке дойти до аптеки на углу.

- Ой, милочка, я вот лекарства как раз деду покупаю, он у меня упал неделю назад, из больницы выписали уже, дома лечимся, - поделилась со мной бедой бабушка. Я только вздохнула.

По дороге до редакции я спасла еще одну бабушку и двух студенток. Выслушала много новых слов от людей, которые пытались по катку идти как посуху. Но не поняла одного: почему смски от МЧС не дошли до тех, кто занимается выпуском дворников на городские улицы. Может быть, они номера сменили?

Примерно в это время в нескольких километрах от меня в департаменте городского хозяйства и экологии эти самые коммунальщики заседали. Им дали поручения: в частности, попросили максимально очистить тротуары. Возможно, с этим они справятся завтра, потому что после каждого поручения обязательно нужно время на то, чтобы выработать план его реализации.

В редакции меня ждали такие же недовольные коллеги и бильд-редактор с забинтованной рукой. Ей повезло меньше и поэтому перед работой ей пришлось наведаться в травмпункт. Только редактор рассказала, что в центре – чистота и красота. Жаль, что заканчивается он за Полевой. А вот травматологи в одной из нецентральных больниц признались, что у них сегодняшний день можно смело считать за два.

А вот из этой фотографии понятно, куда делся весь песокФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- За сорок минут - семь человек с вывихами и переломами. Не успеваем ренгтген делать, - рассказал один из них.

Я же по пути так ни одного дворника и не увидела, впрочем, в твиттере дргуие горожен признавались, что им также не повезло. Хотя кое-где дорожки все же были посыпаны песком, жаль, что выборочно. Интересно, что каждый раз в каток превращаются одни и те же территории. Например, пятачок около перехода на пересечении Первомайской и Ново-Садовой, где люди едут прямо под машины. Или же спуск к корпусам «политеха». Такая же беда по словам пользователей соцсетей и на Советской Армии, на Запорожской. Жалуются на катки по городу и жители Тольятти. Люди не могут пробраться на почту в Петра-Дубраве, а жители улицы Ульяновская жалуются, что скользко наоборот стало от реагентов.

В общем, остается надеяться, что теперь коммунальные службы наконец-то выработают единую тактику борьбы со льдом. Иначе третьего пришествия гололеда за эту зиму город может просто не пережить.

ОФИЦИАЛЬНО

4 февраля город убирали 562 единицы техники и 432 рабочих. В дневную смену вышли 206 единиц техники и 314 уборщиков. Там, где нет ливневки, работают бойлеры, они откачивают воду с проезжей части.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктор НЕНАШЕВ, руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара

- Основные очаги подтопления находятся в Куйбышевском и Кировском районах. В этих местах работают специалисты МП «Благоустройство». Откачивающая техника дежурит в круглосуточном режиме. Соответственно во время прихода воды она откачивается и сливается в систему ливневой канализации. Предприятием задействовано 6 бойлеров