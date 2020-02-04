«Щенки мертвы»: в Самаре неизвестные бросили умирать беременную собаку

«Помоги ей!»

«В снегу недалеко от остановки лежит собака, ее всю трясет. Она беременная. Помогите! Что можно сделать?» - такое сообщение рано утром пришло волонтеру организации «ЛиС» Ирине. Написала его девушка. Умирающую от боли собаку она заметила, когда провожала ребенка в детский сад.

- Я предложила ей разные варианты того, что можно сделать, но женщина ответила, что она с маленьким ребенком и не справится с этим. Я предложила привезти собаку ко мне, - рассказывает Ирина.

Женщина, нашедшая Линду, обратилась за помощью к продавцу соседнего магазина. Они попытались ее хотя бы приподнять. Перепуганная, трясущаяся собака стала жалобно скулить, словно жаловалась на нестерпимую боль. Женщина снова обратилась к волонтеру, отметив, что у нее нет возможности самостоятельно отвезти бедолагу в ветклинику.

- Я тут же стала искать авто-волонтера. Вскоре вместе с Линдой мы уже оказались в клинике. Ей делают УЗИ. Там выяснилось, что собака пережила сильнейший удар по матке и тазу, - пересказывает вердикт врачей Ирина.

Линда снова начинает верить людямФото: СОЦСЕТИ

Кости раздроблены, щенки мертвы

Врачи понимали, нужна операция, но без рентгена за это не взялись. Искалеченное животное пришлось везти в другую клинику.

- Рентген показал, что у Линды раздроблен таз, гематома на матке и мочевом пузыре. Щенки погибли от удара. В брюшной полости кровь. Ей экстренно стерилизовали. Если бы Линде в течение часа не сделали операцию, она бы, скорее всего, умерла, - рассказывает Ирина.

После операции собаку привезли домой к волонтеру. Ирина окружила ее заботой, но тут выяснилось страшное.

- Линда не могла самостоятельно ходить в туалет. Мы снова поехали в ветклинику. Там сказали, что у нее нарушена нервация, не идет сигнал, нет позывов. Теперь мы каждый день ездим в клинику для отвода мочи. Через четыре дня после стерилизации ей назначили еще одну операцию – по реконструкции таза. Операция прошла. Сегодня врач сообщил, что катетер вытащили, но пока собака самостоятельно в туалет не ходит, - делится Ирина.

Собаке понадобилась помощь медиковФото: СОЦСЕТИ

Что случилось с Линдой неизвестно. Быть может она попала под машину, или беременную собаку кто-то жестоко избил. Сейчас решается ее судьба: врачи определяют, каким будет дальнейшее лечение.

Как помочь:

Чтобы помочь волонтерам организации «Лис» спасать бездомных животных и оплатить операцию, которую перенесла Линда можно перевести деньги на карту сбербанка 4276540044676694 на имя руководителя волонтерской группы Арины Олеговны П.

Все отчеты волонтеры выкладывают в группе Волонтерская организация «ЛиС».