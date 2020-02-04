2020-02-04T16:59:28+03:00
Общество

«Мне рожать – а я танцую»: балерина из Самары на последних месяцах беременности стала участницей конкурса красоты

Теперь Вероника Землякова представит регион на всероссийском конкурсе «Миссис Россия»
Ольга НОВИКОВА
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Фото: личный архив.Фото: личный архив.
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Самарская прима-балерина на последних месяцах беременности стала участницей конкурса красоты, выиграла финал с младенцем на руках и теперь представит регион на федеральном уровне. Но для самой Вероники Земляковой участие в конкурсе стало абсолютной неожиданностью.

- Ничего подобного даже не планировала, меня подруга подбила, - улыбается красавица. – А я как раз на 9-м месяце беременности была. Старшему сыну 10 лет, ждала дочку. Позвонила организаторам, рассказала о своем положении. Но они одобрили мою кандидатуру, только предупредили – конкурс продлится три месяца. Я, конечно, поняла, что успею родить, но согласилась.

Три месяца пролетели незаметно: мастер-классы, встречи с экспертами, конкурсные задания. И первым вызовом стал кулинарный поединок, на который Вероника явилась на последнем месяце беременности.

Вероника танцевала на кулинарном конкурсе на последнем месяце беременности. Фото: личный архив

Вероника танцевала на кулинарном конкурсе на последнем месяце беременности. Фото: личный архив

- Мы должны были приготовить фуршетные блюда из традиционной русской кухни. Я выбрала яблочно-ягодный пирог с желе. Выбор на яблоки пал не случайно – я как раз должна была вот-вот родить, а эти фрукты ведь – символ плодородия, - рассказывает Вероника. – Кстати, несмотря на свое положение, я на этом конкурсе еще и танцевала перед другими участницами русский танец!

В кулинарном конкурсе балерина заняла третье место, но не опустила руки и решила дальше бороться за победу. Следующий конкурс – «Кинодива» - проходил уже после родов. Участница должна была выбрать киногероиню и представить ее в одной из трех ипостасей – «Танец», «Актерское мастерство» или «Песня». Хотя балерина едва восстановилась после рождения дочки, она без колебаний вышла танцевать.

- Вместе с моим мужем, он тоже танцует балет, мы поставили и представили танец под «Юнону и Авось», - рассказала Вероника. – И получили Гран-При.

"Юнона и Авось" в исполнении Вероники покорила жюри. Фото: личный архив

"Юнона и Авось" в исполнении Вероники покорила жюри. Фото: личный архив

Финальное дефиле состоялось через месяц после родов. Жюри не осталось равнодушным к красоте и обаянию Вероники и присудило ей победу.

- Я даже не предполагала, что конкурс подарит мне столько эмоций, столько встреч с интересными людьми! – делится впечатлениями Вероника. – Постараюсь достойно представить Самарскую область на всероссийском конкурсе!

Вероника (в центре) оставила соперниц далеко позади. Фото: личный архив

Вероника (в центре) оставила соперниц далеко позади. Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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