2020-02-05T17:20:49+03:00
Здоровье

В Самаре наградили лауреатов и победителей конкурса «Клиника года-2019»

Читатели «Комсомолки» выбирали победителя в 26 номинациях
Евгения ВАСИНА
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Наталья Денисова и Екатерина ТюлинаНаталья Денисова и Екатерина ТюлинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аплодисменты и заслуженные награды, улыбки и слова благодарности. В Самаре подвели итоги юбилейного пятого конкурса «Клиника года». Около трех месяцев читатели сайта kp.ru ежедневно голосовали за ведущие медицинские учреждения региона, писали благодарности врачам и узнавали об уникальных методиках, используемых нашими медиками. За время голосования страницу конкурса посетили более 40 тысяч человек.

Праздник получился! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник получился!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

75 наград нашли своих обладателей

«Клиника с лучшим сервисом», «Здоровье и красота», «За здоровый образ жизни», «Женское здоровье», «Лучшая поликлиника Самары» - в этом году конкурсанты были представлены в 26 номинациях. В конкурсе участвовало около 100 медицинских и лечебных учреждений, среди которых как частные, так и государственные. По итогам народного голосования награды получили 75 победителей и призёров. Церемония награждения прошла накануне в одном из торжественных залов отеля «Ренессанс Самара» и превратилась в праздник с двухуровневым юбилейным тортом, украшенным свежей клубникой от мастерской тортов «Моменты Сладости».

Цветы от бутика "Цветочки бантики" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цветы от бутика "Цветочки бантики"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Быть врачом – это, наверное, самая ответственная работа, потому что вы каждый день имеете дело с большой ответственностью за тех людей, которые к вам приходят. У вас есть важная миссия, кроме того, что вы делаете своих пациентов здоровыми, помогаете сохранять им здоровье, у вас есть еще одна скрытая миссия - делать счастливыми тех людей, близких которых вы делаете здоровыми. Спасибо вам за это, - обратилась с приветственным словом к участникам церемонии награждения директор самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Пуртова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для нескольких участников победа в некоторых номинациях была настоящим сюрпризом. Для других лидирующие позиции уже традиция. Четыре раза на сцену за наградой поднимались представители многопрофильной клиники «Реавиз».

Павел Золотарев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павел ЗолотаревФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Для нас это очень большое достижение и большая ответственность, что на протяжении нескольких лет мы становимся лучшими сразу в нескольких номинациях. Отрадно отметить, что в этом году наша многопрофильная клиника «Реавиз» заняла первое место в номинациях: «Лучшая многопрофильная клиника» и «Клиника семейной медицины». Нельзя не отметить и нашу стоматологическую клинику. Уже который год подряд лучшим становится и наш травматологический пункт. Для нас это большая ответственность, ведь нам доверяют судьбы и жизни тысячи жителей Самарской области, - отметил проректор по лечебной работе Павел Золотарев.

Народное призвание вдвойне почетнее

Как отметили участники церемонии награждения, в зале присутствовали специалисты, которые сопровождают людей от самого рождения до последних дней, - специалисты в области геронтологии, терапевты, офтальмологи, стоматологи, представители санаториев, врачи-репродуктологи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы уже дважды становимся лучшим роддомом Самарской области, и нам это вдвойне приятно. В первый раз мы стали лауреатом конкурса «Клиника года» в 2017 году, в 2018 году мы были призерами и вот снова победители, - рассказывает акушер, гинеколог, заведующая родильным отделением № 20 городской больницы имени Н.И. Пирогова Наталья Денисова. - Доброжелательное, бережное отношение к пациентам — это, наверное, и является основным критерием, по которому женщины выбирают наш роддом и после выписки голосуют за него. Наше родильное отделение открыто на 60 коек. Мы стараемся создать все условия для комфортного нахождения мамочки с детьми. У нас организованы семейные палаты, индивидуальные родовые, где мужья могут находиться с женщинами во время родов.

Сюрприз от компании ШокоLifeа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сюрприз от компании ШокоLifeаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лечебные учреждения Самарской области славятся далеко за пределами региона, это отметила редактор издательского дома «КП-Самара» Айна Утибаева.

Подарок от мастерской тортов «Моменты Сладости» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарок от мастерской тортов «Моменты Сладости»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Многие мои родственники и знакомые приезжают в Самарскую область на диагностику, на санаторно-курортное лечение, в клиники репродуктивного здоровья и роддома, - заявила Айна Утибаева. - Очень показательно, что в этом зале собрались и молодые медицинские учреждения, которые уже зарекомендовали себя, и те, кто отмечает юбилеи. Так, Самарский областной кожно-венерологический диспансер отмечает 95 лет так же, как и ИД «Комсомольская правда». Консультативная клиника «Панацея» отмечает 25-летие, столько же работает «Комсомольская правда» в Самарской области. Спасибо за ваш труд!

Подарки от Винотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки от ВинотекеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь юбилея организаторы конкурса приготовили немало сюрпризов. Сделать вечер действительно праздничным помогли служба доставки цветов «Цветочки бантики», винный бутик «Винотека», компания ШокоLifeа, компания «Smotri, HONEY» устроила дегустацию меда и приготовила несколько сладких призов.

Дигустация от компании «Smotri, HONEY» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дигустация от компании «Smotri, HONEY»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полный список победителей на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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