Хотел впечатлить девушку, а удивил всех: тольяттинец несколько лет украшает родной город необычными фигурами из снега

Зима — это не только холода, но и способ реализовать свои творческие способности, а заодно и помочь родному городу. По крайней мере именно так делает 30-летней Денис Старцев из Тольятти. Молодой человек последние годы украшает Автомобильную столицу удивительными фигурами: гномы, черепахи, Маша и медведь, рыцари... Все они, конечно же, из снега.

— Я профессиональный столяр-краснодеревщик, занимаюсь изготовлением эксклюзивной мебели и интерьеров из дерева. Думаю, что мое увлечение необычными снеговиками скорее помогает мне на работе, — рассказывает Денис журналисту «КП-Самара».

Работы мастера очень нравятся горожанамФото: Предоставлено "Комсомолке"

Давно делаете снеговиков? Что сподвигло на это?

— Лет 10 назад я начал делать фигуры из снега. Правда, тогда не фотографировал. Сподвигло желание сделать что-то масштабное, большое — в человеческий рост. И да — первую фигуру я делал, пытаясь впечатлить девушку, с которой на то время были отношения.

Кого слепили первым?

— Первым был гном. Что-то по типу тех, которые в Белоснежке. Гуляли тогда по четырем кварталам, точно не могу вспомнить, где слепил. В 12, 14, 15 или 16 квартале Тольятти.

Маша и медведь - одна из сложных работ ДенисаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Что нужно, чтобы сделать такую снежную фигуру?

— Для создания скульптуры нужно представление фигуры целиком — в голове. Либо при себе должна быть маленькая статуэтка или игрушка, по которой будете делать. Также необходим снег, ну и тонкая палочка — для проработки мелких деталей, выравнивания и создания основной заготовки. Я, например, использовал простую длинную обувную ложку.

Кто-то помогает вам в работе?

— Работаю только сам, я по своему вижу. Поэтому, кто пытается помочь, в основном мешают. Но я женат, у меня есть дочка, которой два года — они меня всегда поддерживают и вдохновляют!

Больше всего Денису нравится лепить гномовФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сколько на вашем счету таких снеговиков?

— Сколько слепил, уже не помню. Но несколько десятков это точно — за столько-то лет.

Каких персонажей предпочитаете лепить?

— Больше всего нравится лепить гномов. Нравится облик этих подземных трудяг.

Работы Дениса можно встретить на многих улицахФото: Предоставлено "Комсомолке"

Много времени занимает подготовка таких персонажей?

— На создание уходит часа два-три. Все зависит от сложности прорисовки. Также большую роль играет форма: фигура на двух ногах, на четырех или, вообще, лежа.

Какие фигуры делать сложнее всего?

— Сложнее всего стоячая фигура — на двух и более ногах. Либо это длинные элементы, которые нужно иногда укреплять чем-то. Как правило, в фигуру вбивается элемент поддержки — палка или обрезок доски.

Некоторые работы гораздо выше их создателяФото: Предоставлено "Комсомолке"

Какая погода идеальная для лепки фигур из снега?

— Погода непредсказуема. Я больше смотрю по снегу, просто сжав в руке снежок — уже тогда становится ясно, получится что-то или нет.

Какую фигуру мечтаете слепить?

— Я редко заранее планирую, что слепить. Мысль приходит в основном спонтанно.

Одна из последних работа СтарцеваФото: Предоставлено "Комсомолке"

Как люди реагируют на ваши работы?

— Людям нравится, в основном на их лице — восторг и удивление. У детворы — ноты любопытства и восхищения. Очень много, кто просит слепить то или иное в его дворе. За все время только пару человек интересовались, какова будет цена за скульптуру. Но за деньги я из снега ничего не делал.

Дениса Старцева поблагодарили в администрации городаФото: Предоставлено "Комсомолке"

На днях Дениса Старцева вызвали в администрацию Тольятти. Там ему вручили подарки, благодарственное письмо и сказали спасибо за участие в благоустройстве города, инициативу и творческий подход. Сам же мужчина пообещал, что и дальше будет радовать земляков.