2020-02-05T11:12:34+03:00
Спорт

Оренбург – Спартак (Юрмала) 6 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Оренбург – Спартак (Юрмала) 6 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Турецкий сбор «Оренбурга» завершится 7 февраля. Фото: ФК «Оренбург».Турецкий сбор «Оренбурга» завершится 7 февраля. Фото: ФК «Оренбург».
Изменить размер текста:

В четверг, 6 февраля, «Оренбург» проведет заключительный контрольный матч на сборе в турецком Белеке. «Горожане» сыграют со «Спартаком» из Юрмалы. Матч начнется в 17:00 по уральскому времени, это 19:00 по московскому.

В Белеке «Оренбург» провел уже три товарищеских матча. В первой игре подопечные Константина Емельянова уступили чешской «Сигме» 0:2, во второй – разошлись миром с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины 2:2, а в третьей – обыграли с минимальным счетом датский «Эсбьерг». Победу «горожанам» в матче с датчанами принес новичок команды – форвард Мамаду Силла. Нападающий – воспитанник каталонского футбола (был в школах «Барселоны» и «Эспаньола»), он успел поиграть в чемпионатах Испании и Бельгии.

Турецкий сбор «Оренбурга» завершится 7 февраля. 11 февраля команда начнет третий – заключительный – сбор, который пройдет в испанской Малаге. Он продлится до 21 февраля.

Чемпионат России для «Оренбурга» возобновится 28 февраля. В этот день «горожане» сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Спартак (Юрмала) 6 февраля 2020

Видео-трансляцию контрольной игры Оренбург – Спартак (Юрмала), которая пройдет 6 февраля 2020 в турецком Белеке, проведет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: Мы должны создать социальный лифт для спортсменов и тренеров
В Калининграде прошел второй Всероссийский боксерский форум, который собрал больше 500 представителей этого вида спорта из большинства регионов страны
Новости 24
"Они туда труп спрятали?" Жителей Самары возмутил водитель, который поставил черный мешок посреди перекрестка
В Самарской области наводят мосты между властью и обществом: что о послании Дмитрия Азарова думают политологи
В Самарской области бурильщик и разнорабочий задержаны за изнасилование молодой девушки
Он ее почти раздавил! В Тольятти женщина упала под колеса "Гранты"
"Мистер Вселенная" из Самары снялся в комедии про сокровища Степана Разина
В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем
В историческом центре Самары могут построить современный медицинский комплекс
Бывший голеадор самарских "Крыльев Советов" Соболев дебютировал за "Спартак"
В Самарской области бывшего участкового-взяточника оштрафовали на 550 тысяч рублей
От родителей до государства один клик: в Самаре рассказали, как проходит цифровизация услуг в ЗАГСе
Раздолье для каратистов и бойцов ММА: в Тольятти заработал новый спорткомплекс
Чиновник из Самарской области заработал 1 млн рублей на приемке ремонта в детсадах