Оренбург – Спартак (Юрмала) 6 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

В четверг, 6 февраля, «Оренбург» проведет заключительный контрольный матч на сборе в турецком Белеке. «Горожане» сыграют со «Спартаком» из Юрмалы. Матч начнется в 17:00 по уральскому времени, это 19:00 по московскому.

В Белеке «Оренбург» провел уже три товарищеских матча. В первой игре подопечные Константина Емельянова уступили чешской «Сигме» 0:2, во второй – разошлись миром с клубом «Борац» из Боснии и Герцеговины 2:2, а в третьей – обыграли с минимальным счетом датский «Эсбьерг». Победу «горожанам» в матче с датчанами принес новичок команды – форвард Мамаду Силла. Нападающий – воспитанник каталонского футбола (был в школах «Барселоны» и «Эспаньола»), он успел поиграть в чемпионатах Испании и Бельгии.

Турецкий сбор «Оренбурга» завершится 7 февраля. 11 февраля команда начнет третий – заключительный – сбор, который пройдет в испанской Малаге. Он продлится до 21 февраля.

Чемпионат России для «Оренбурга» возобновится 28 февраля. В этот день «горожане» сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре.

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Оренбург – Спартак (Юрмала) 6 февраля 2020

Видео-трансляцию контрольной игры Оренбург – Спартак (Юрмала), которая пройдет 6 февраля 2020 в турецком Белеке, проведет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 19:00 по уральскому времени (17:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.