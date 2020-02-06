"Нельзя дать врагам исказить прошлое": в Самаре историю участников войны добавят в цифровую летопись Победы

В Самаре создают народную летопись Победы. Она станет частью мультимедийного музея, который откроется в Главном храме Вооруженных сил РФ в Москве. Добавить историю своей семьи в единую книгу жизни страны сможет каждый горожанин, даже если у него дома нет компьютера, интернета и сканера. Пункт цифровизации открылся в Областном доме офицеров. Сюда можно принести фотографии, военные письма, отсканировать все артефакты и добавить все на сайт Память народа.

- Сегодня мы открываем нашу страницу проекта «Дорога Памяти» – крупнейшего памятника героям Великой Отечественной войны, - рассказал командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией, гвардии генерал-майор Андрей Колотовкин. - Сегодняшние реалии просят от нас дать отпор всем, кто пытается исказить нашу героическую историю, уменьшить значимость подвигов советских воинов. Дошло до того, что некоторые одиозные личности призывают нас практически извиниться за то, что мы победили в Великой Отечественной войне. Мы не должны допустить искажения истории!

В день открытия первыми посетителями пункта стали самарские ветераны. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин принес свою фотографию. С карточки строго смотрит молодой парень - когда Чудайкин попал на фронт, ему не было 18 лет. Да и на Куйбышевском авиационном юноше давали "броню". Но он спрятал и заводской документ, и комсомольский билет, и его отправили на фронт как бездомного. И в 1944 году Владимир попал в ряды Советской Армии, стал заряжающим в танке 23-й танковой бригады, прошел до конца войну и отличился при взятии Берлина. Только в госпитале за бои под рейхстагом ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

- Узнал о Победе я в госпитале.Война была очень давно, но забыть о тех страшных событиях нельзя. Будьте достойны старшего поколения, - поделился Владимир Чудайкин эмоциями.

Герой Советского Союза считает, что нельзя забывать о подвиге советских солдатФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Пока он беседовал с окружившими его юнармейцами, все фотографии быстро отсканировали - всего минута, и на сайте уже появилась страничка самарского Героя. Сюда же "подтягивается" вся информация об участнике Великой Отечественной войны из архивов министерства обороны. Все эти данные навсегда сохранятся в цифровом формате, а потом их можно будет увидеть в мультимедийном музее минобороны.

Сергей Алехин воевал под СталинградомФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сохранить свою историю онлайн смогли и другие ветераны. Участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин, Иван Васильевич Коппалов - он после 1945 года попал на Дальний Восток, связистом. Фотографии, которые он принес, сделаны в Монголии.

- День Победы - это самый лучший праздник для нас. Это светоч, который позволяет людям сплотиться воедино. И мы вспоминаем историю, в этом празднике - триумф всенародного подвига, торжествующий гимн советскому строю, - Иван Коппалов тоже отдал дань памяти всем погибшим на поле боя, тем, кто не дожил до дня Победы.

Ветеран принес фотографии с собой и сослуживцамиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фотографии родных принесли и самарские юнармейцы, и военнослужащие. Тамара Трифонова достает из сумочки не только фотографию своего отца, но и 16 писем в пожелтевших от времени конвертах. Она, увы, даже не знает даты рождения своего папы, но вот эти весточки от без вести пропавшего мужа бережно хранила ее мама, теперь бережет как зеницу ока и сама Тамара. Она диктует данные: Александр Никифоров, 1913 год. И уже через какое-то время узнает: оказывается, отец был награжден Орденом Красной Звезды, 6 ноября 1945 года. Конечно, сам он уже об этом не узнал.

Оставить информацию о родных и близких людях на скрижалях истории навсегда может каждый. Всех желающих ждут в библиотеке ОДО в понедельник, вторник и четверг с 12.00 до 17.00 и в пятницу с 12.00 до 16.00. Принести можно любые имеющиеся у вас фотографии и другие памятные материалы. Обязательно нужно назвать фамилию и имя участника, год рождения (если он известен).