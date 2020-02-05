«Хватит распутничать, пора рожать»: смогут ли самарских старшеклассников научить семейной нравственности

«Это будет обязательно для всех»

Самарских старшеклассников собираются обучать нравственным основам семейной жизни. Такую инициативу во время послания 3 февраля озвучил губернатор Дмитрий Азаров. Дескать, в некоторых школах региона такие уроки уже идут, результат хороший, и теперь опыт должны перенять остальные школы. Инициатива уже вызвала бурное обсуждение и неоднозначную реакцию среди жителей региона. Сторонники указывают на распоясавшуюся молодежь, которая не хочет рожать детей и вообще ведет распутный образ жизни. Противники говорят о свободе выбора каждого человека. И переживают: а судьи-то кто? Точно ли о семье будут рассказывать люди, которые в ней что-то понимают? Или все сведется к гендерным стереотипам? «Комсомольская правда-Самара» решила разобраться, что же это за курс, кто и какой именно нравственности собирается учить наших детей?

В министерстве образования и науки Самарской области журналисту «КП - Самара» подтвердили – новый предмет действительно появится с 1 сентября 2020 года в 10-х классах всех школ региона. Опираться будут на опыт 72 школ (из них 11 – в Самаре), где этот предмет дети уже изучают с января 2017 года. В большей части из них курс уже включили в учебный план.

В министерстве рассказали, что курс поддерживает центр духовно-нравственного образования СИПКРО, а педагогов научили методике преподавания и просветительской работе с родителями. В минобре объяснили, что курс – светский, и основная его миссия – готовить молодежь к созданию крепкой и гармоничной семьи, рассказывать, что аборты – это плохо, а отказываться от воспитания своих детей нельзя. Сейчас ведомство активно готовится внедрять курс: подбирают кадры и проводят родительские собрания. Правда, многие мамы и папы уже хватаются за голову: расписание в большинстве школ и сейчас слишком плотное. Просвещаться о роли семьи многим придется чуть ли не девятым уроком.

Домашних заданий будет еще больше?Фото: Олег УКЛАДОВ

«Учителя не согласились, что мужчина в семье – главный»

Оказывается, что инициаторами курса «Нравственные основы семейной жизни» в школах три года назад выступил Союз православных женщин. На средства благотворителей закупили более 2,5 тысячи учебников, обучили педагогов.

- Это абсолютно светский курс, он прошел экспертизу минпросвещения, для него разработан и издан комплект учебников и методических рекомендаций, - уверяет председатель «Союза православных женщин Самарской области» Мария Матанцева. - Курс предназначен для учеников 10-11 классов, сейчас прорабатывается также вариант для студентов. Главная цель курса – показать, что семья это ценность. В нем поднимаются серьезные и важные темы – что такое личность, ответственность, целомудрие, мужественность, жертвенность, тайна пола, добрачные отношения, что такое союз двух родов. Отдельные главы посвящены молодым родителям и первым трудностям семейной жизни. Это ведь только в сказке Золушка вышла замуж за принца, и жили они долго и счастливо. В жизни все по-другому, и дети должны быть к этому готовы.

Казалось, бы, дело важное и полезное. Но, как оказалось, преподавать такой предмет готов не каждый педагог. Мария Матанцева признается: когда организаторы набрали первую группу учителей, к концу обучения отсеялось две трети из них.

- Например, многие учителя были не согласны, что глава семьи – это мужчина, - рассказала она. Интересно, а если с этим не согласятся и сами дети?

Теперь школьники хотят детей!

Мария Матанцева все же уверена: этот урок нужен. Оказывается, после первого опыта внедрения такого курса СИПКРО провел мониторинг его результатов. Главное достижение: дети захотели детей. Школу закончить – и рожать.

- Если до начала курса 52% старшеклассников хотели иметь только одного ребенка в семье или не иметь их вовсе, то после обучения таких ребят осталось только 27%. А 21% школьников захотели трех и более детей. Один мальчик даже заявил, что хочет 18 детей, так как Менделеев родился 18-м ребенком в семье, - с вдохновением рассказывает Мария Матанцева. - Дети начинают по-другому относиться к выбору спутника жизни. Так, например, если сначала мальчики говорили, что главное в девочке это «красота и современность», то потом называли уже другие качества. Меняется отношение к «пробным бракам», к абортам, к разводам. Вдумайтесь в цифры – если в 1903 году на 300 браков приходился 1 развод, то сейчас 50% супругов расходятся уже в первые годы совместной жизни. А что творится с рождаемостью! Хочется вернуться к тем традициям, которые складывались веками.

Семейные ценности или свобода выбора?

Часть горожан инициативу поддержала. Например, председатель общественной организации «Родные люди» Светлана Санфирова уверена, что тему семейных ценностей нужно поднимать не только в школе.

- Тема семейных ценностей должна звучать с каждого экрана, в каждой передаче, в каждом сериале, особенно в молодежных. Не хаотичные добрачные связи, а поиск партнера для создания семьи, - уверена Светлана Санфирова. - Что касается уроков, то если и проводить их, то точно не как математику, по которой надо сдавать экзамен – скорее это могут быть беседы, дискуссии, затрагивающие важные темы.

Впрочем, оказалось, что такой однобокой пропаганде традиционных семейных ценностей и гендерных стереотипов рады далеко не все родители. Мать семиклассницы, волонтер проекта «Знание остановит гендерное насилие» Татьяна Пуш уверена – в первую очередь введение уроков семейной нравственности приведет к увеличению числа уроков и нагрузки на школьников.

- У моей дочки в седьмом классе и так каждый день по 6-7 уроков. А сейчас появятся еще как минимум лишние 40 минут в школе! – негодует она. - Еще один большой вопрос – кто будет вести такие уроки? Нельзя взять учителя математики и заставить его вести литературу просто потому, что появились лишние часы этого предмета. Скорее всего, эту нагрузку добавят какому-то учителю-гуманитарию, который будет преподавать исходя из личных знаний и опыта.

Кроме того, Татьяна сомневается, что от этих уроков будет реальный толк:

- Вряд ли моего 13-летнего подростка с его устоявшейся системой ценностей сейчас кто-то в школе сможет кардинально переубедить. Это будет очередной диссонанс между тем, какие ценности транслируются в семье, в реальной жизни, и тем, чему учат на уроках. Сомневаюсь, что на этих уроках будут говорить о действительно важных вещах – о свободе выбора, в том числе в вопросе рождения детей, о том, как защититься от домашнего насилия, о разделении семейных обязанностей. Скорее обо всех этих «зайках-лужайках» и прочей ерунде. Я уж не говорю о том, что в классе моей дочери учатся дети разных национальностей и вероисповедания с разными культурными и семейными традициями. Их всех – тоже под одну гребенку? И вообще, дайте мне возможность самой решать, в каких ценностях воспитывать своего ребенка! В конце концов, я – единственный человек, который будет нести за него ответственность.

А что вы думаете о введении уроков семейной нравственности в самарских школах?

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