«Обещали семью порезать, нас закопать»: самарских школьников похитил бизнесмен, которого они хотели кинуть на деньги

Непутевые игроки

В Самаре продолжают разбираться в деле киднепперов, которые летом 2018 года похитили двух одиннадцатиклассников прямо от школы. Правда, как выяснил суд, сами ребята были не так уж и невинны: похитители хотели не выкупа, а лишь возвращения долга.

Началась эта история в марте 2018 года. Андрей Козлов – владелец одной из самарских кальянных. Одно время там «зависали» малолетки, которые учились в одной школе с его младшим братом. Михаил и Владимир среди них выглядели самыми «денежными»: их одноклассники поговаривали, что те хорошо зарабатывают на ставках в интернете. Андрей решил тоже «поднять бабла» и дал парням 300 тыс рублей. Уговор был строгий: если фортуна отвернется от игроков – всю сумму нужно вернуть. Если же повезет – игрокам достанется 10%.

Больше своих денег Андрей не увидел. Сначала юноши рассказывали ему, что дела идут хорошо и 700 тысяч буквально завтра будут у него. Но когда настал расчетный день, выяснилось: денег нет. Кредитор занервничал, а парни вовсе перестали отвечать на звонки. И тогда Андрей решился на более ощутимое воздействие на непутевых заемщиков.

Миша и Вова думали, что фортуна всегда будет на их сторонеФото: СОЦСЕТИ

«У них было ружье!»

26 апреля школьников выманили из класса общие знакомые. Первым в подъехавшую машину сел Михаил. И начался боевик:

- Мы заехали под арку жилого дома, меня вытащили из автомобиля, ударили кулаком в лицо, потом в живот, после чего погрузили в другую машину, при этом рот заклеили синей изолентой, а руки заломили назад и защелкнули на них наручники, - вспоминал потом в кабинете следователя Михаил.

Вскоре в эту же машину погрузили второго подростка Владимира, после чего Volkswagen куда-то поехал. В пути делали остановки, во время которых, по версии следствия, мальчишек били и требовали вернуть деньги.

- В руках у водителя было ружье, - утверждает Владимир. – В какой-то момент к нам подсел Козлов, но он нас не трогал, только говорил другим, что делать. У нас отобрали мобильники, обещали зарезать всю семью, а нас – закопать на кладбище, если пойдем в полицию.

Школьникам повезло: Володя вспомнил, у кого можно занять денег, сделал один звонок и, как только требуемая сумма оказалась на счету у похитителей, школьников отпустили. Заявление в полицию потом написали родители, которых побитые и потрепанные сыновья не обрадовали.

«Они же у всех денег брали!»

Следствие пришло к выводу: школьники – жертвы преступления, Андрей Козлов, Кирилл Пашков и Ованес Матназаров - похитители. В июле прошлого года их отдали под суд.

- Им предъявлены обвинения в совершении вымогательства и похищения несовершеннолетних, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин.

Но вот адвокаты «киднепперов» считают, что все не так просто. Они требуют обратить внимание на то, что жертвы были не так уж и невинны, как хотят это показать.

- Это же просто финансовая пирамида: несовершеннолетние давали рекламу в Instagram, сначала брали с клиентов по 5-10 тысяч рублей, все условия договора выполняли, и люди начали получать деньги. Так о них пошли разговоры, число клиентов увеличилось. Таких, как Козлов, которые потеряли свои деньги, по Самаре - несколько десятков, некоторые попали на 700 и больше тысяч рублей, - защитники рассказывают корреспонденту «КП-Самара» свою версию. - Заявления в полиции, но по ним выносят отказы в возбуждении уголовного дела.

Подсудимые вину признали частично, сторона защиты считаем, что им предъявили обвинение не по той статье: мол, не было вымогательства и похищения, лишь самоуправство. Они ссылаются и на то, что медосидетельствование потерпевших не делали, а значит, все рассказы о травмах – только с их слов. Адвокаты и подсудимые настаивают: мальчишкам никто не угрожал, но деньги, да, с них требовали – и Козлов имел на это право, ведь деньги-то были его.

К каким выводам придет суд, пока не ясно, но статьи, по которым трем мужчинам предъявлено обвинение, предусматривают суровое наказание: вплоть до 12 лет реального лишения свободы.