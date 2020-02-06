VPS – виртуальные серверы на отечественном рынке

Подобные продукты являются чем-то средним между не слишком удобными в эксплуатации виртуальными хостингами и дорогостоящими выделенными серверами. Они позволяют по разумной стоимости получить в свое распоряжение большое пространство с высокой степенью надежности, высоким откликом, расширенным функционалом администрирования. Предоставляют доступ к подобным продуктам специализированные облачные провайдеры, одним из которых является RUVDS, располагающий дата-центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Лондоне, Франкфурте и двумя – в Москве. Гермозона недавно открылась в Новосибирске в центре Калининский, Сибтелко. Такая распределенная сеть точек доступа самым благоприятным образом влияет на близость мощностей к офисам и, соответственно, на скорость передачи данных.

Компания RUVDS предлагает в сегменте VPS привлекательные условия сотрудничества. Здесь важную роль играет демократичная стоимость услуг: от 30 рублей ежемесячно, что сопоставимо с ценами на обычный веб-хостинг. Стоимость услуг складывается здесь из нескольких составляющих, которыми способен оперировать каждый клиент. Здесь принимаются во внимание такие характеристики, как тип процессора и количество его ядер, объем гарантированной оперативной памяти, применение видеокарты с тем или иным объемом памяти, тип жесткого диска и его параметры, наличие антивирусной защиты, барьера для DDOS и прочего. На стоимость не оказывает влияния тип операционной системы. При оплате сразу за год можно сэкономить солидную часть денежных средств. Ко всему прочему, предусмотрен тестовый режим, во время которого выбранным продуктом можно пользоваться бесплатно.

Привлекательным моментом является возможность работы с широким функционалом сервиса. К базовому предложению с операционной системой Linux или Windows Server можно добавить защиту от сетевых атак, видеокарту, антивирус, панель управления хостингом в форматах cPanel, ISPmanager или Plesk.

Немаловажно и то, что сервис RUVDS получает высокие оценки качества в рамках независимых тестов. По соотношению производительности и стоимости, по оценкам ресурса xaker.ru, виртуальные серверы компании оказались на первом месте. Тесты от Хабр, примененные к восемнадцати российским и зарубежным провайдерам, позволили продемонстрировать RUVDS самый лучший результат, среди полученных в ходе исследования.

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