"Рука немеет, помыться хочу": 89-летняя ветеран войны в Самаре полгода живет без газа и горячей воды

БЕЗ ГАЗА И ВОДЫ

- Мне 89 лет, я всю жизнь по коммуналкам да общежитиям мыкалась, чтобы эту квартиру купить, про мясо забыла, да я жить нормально начала только когда мне 80 исполнилось, - плачет Анастасия Румянцева. Вместе с жителями пяти квартир, которые находятся на одном стояке пятиэтажки на ул.Балаковской,18а пенсионерка с 16 августа живет без газа, что в их случае значит, что и без горячей воды.

- Я сначала думала, что это на пару дней, а когда две недели прошло, испугалась: что дальше-то? У меня рука больная, от холодной воды немеет, становится, как будто не моя, – продолжает ветеран. В годы Великой Отечественной войны ей приходилось бороться за существование в глухой деревне. Теперь ситуация повторяется – чтобы помыться, ей долгое время приходилось проситься «в гости» к людям, которые ухаживают за ней. Только вот эта ситуация сложилась в городе-миллионнике в доме со всеми коммунальными удобствами.

Анастасия Андреевна Румянцева в Самаре осталась одна из своих пяти братьев и сестер, семьи у нее нет, заботятся о ней органы опеки и семья Фроловых. Последние купили ей электрическую плитку, но через пару недель пенсионерка чуть не устроила пожар – плитка греется долго, она поставила чайник и ушла. А оказалось, что на нагревающий элемент попал провод.

Готовить пенсионерке теперь приходится на плиткеФото: Александра БУДАЕВА

Чтобы мыться можно было дома, Фроловы установили ветерану электрический водонагреватель, и счета за свет сразу увеличились в три раза.

- Это притом, что она экономит: купается и моется только по ночам, когда электричество дешевле, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Елена Фролова. – Но самое абсурдное, что хотя газ в квартире отключен с августа, до ноября ей приходили платежки, в результате у Румянцевой образовался долг – 95 рублей.

- Я звонила, ругалась, а они просто автоответчик включили: «газ будет завтра», - жалуется ветеран Великой Отечественной войны. - Я не понимаю, как так? Я же всегда первая платила, у меня долгов-то не было. За что со мной так?

Газа нет, а платить за него надоФото: Александра БУДАЕВА

ГАЗА НЕТ ПОЧТИ ПОЛГОДА…

- В августе жильцы вызвали аварийку, наши сотрудники установили, что тяги нет, и газоиспользующее оборудование отключили до момента ее восстановления, - объяснил ситуацию начальник отделения №2 СЭГХ 2 МРГ Самара Михаил Бочков. – Подключить газ обратно мы можем только после того, как нам предоставят акты о том, что оборудование пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Вот только сделать это невозможно: как корреспондентам «КП-Самара» объяснил судебный эксперт-строитель Дмитрий Волобоев, при строительстве дома изначально допущен дефект: вентиляционная шахта выходит не на свежий воздух, а на чердак, где необходимый поток воздуха есть лишь при определенном направлении ветра. Во всех остальных случаях тяги нет, а значит, эксплуатация газовых колонок во всем стояке – смертельно опасна.

- У меня возникает резонный вопрос: управляющая компания «ЖКС» обслуживает этот дом с 2013 года и за все эти годы не озаботилась решением проблемы, хотя должна не только аварийный ремонт проводить, но предотвращать проблемы, - удивляется сопредседатель регионального отделения ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима. – А у нас что получается: как только жильцы начали жаловаться на отсутствие тяги, управляющая компания пригласила коммерческую организацию, которая дала заключение о том, что дальнейшая эксплуатация вентиляции невозможна.

Жители целого подъезда собрались сегодня на встречу с общественниками и чиновникамиФото: Александра БУДАЕВА

- И правда, раньше газовики приходили и спрашивали: тяга есть? Мы говорили, что есть, и все было отлично, - вспоминает Татьяная Учватова, которая в этом доме живет 40 с лишним лет. – И вдруг летом к нам пришли сотрудники компании «Чистый город» и начали проверять поквартирно вентиляцию. Нашли нарушения, газ отключили.

…И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ

Что дальше? Специалисты говорят, что никто не возьмет на себя ответственность дать разрешение на подключение газа, пока проблема не будет устранена. А чтобы ее устранить, нужно сначала обследовать дом, сделать проект, который позволит «прорубить» вентиляцию, не повредив несущие конструкции.

- Переписку с проектными институтами мы ведем с августа, но все отказывались. Недавно сотрудничать вроде бы согласились специалисты Политехнического института, но им на это потребуется не менее трех месяцев, - при этих словах специалиста УК «ЖКС» Алексея Павлова жильцы дома возмущенно взвыли.

Газовая труба есть, а вот газа по всему стояку нетФото: Александра БУДАЕВА

Екатерина Гудзима пообещала уточнить у проектировщиков, можно ли ускорить процесс и сколько времени может занять последующая реализация проекта.

- А за чей счет будут проводиться работы? – поинтересовались жильцы.

Увы, платить за все придется им. Специалисты ссылаются на то, что у них должны быть отложены деньги на текущий ремонт, но хватит ли этих средств, чтобы покрыть все расходы, никто не знает, потому что их стоимость пока, естественно, не известна.

СПАСЛИ ЛИШЬ ОДНОГО

После того, как к делу подключились общественники, органы опеки решили позаботиться о комфорте ветерана Великой Отечественной войны.

- Собирайтесь, поедете в санаторий «Волжанка» месяца на три, поживете там в комфорте и уюте, - сообщили радостную весть Анастасии Румянцевой.

- А Муся-то моя как? – забеспокоилась о своей кошке Анастасия Андреевна. Животное в ответ на свою кличку жалобно мяукнуло откуда-то из своего укрытия под диваном. За ней обещали присмотреть Фроловы.

Чтобы ветеран могла мыться, ей купили водонагревательФото: Александра БУДАЕВА

- Город принял решение компенсировать все расходы, которые Анастасия Андреевна понесла за это время, пока не было газа, - сообщила корреспондентам «КП-Самара» руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. - Мы компенсируем и расходы на электроэнергию (сверх того, что она тратит обычно) и на приобретение водонагревателя с электрической плиткой. Заявление мы уже приняли, и через месяц она получит компенсацию.

На вопрос, что же будет с остальными жильцами дома, органы опеки, подумав, согласились, что у них тоже сложная жизненная ситуация, поэтому и они могут обратиться с заявлением на получение компенсации. Вот только переехать в санаторий больше никому не предложили. Хотя в том же доме по стояку, который остался без газа, по словам жильцов, живут и другие пенсионеры и инвалид.

За компенсацией можно обращаться в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара на ул.Физкультурная, 100, при себе нужно иметь заявление, копию паспорта и копию лицевого счета, куда необходимо перечислить деньги.