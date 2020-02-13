«Дочка увидела, что ее отец герой»: боец ОМОН спас от смерти самарца, провалившегося под лед

Любопытство до добра не довело

Героическим поступком отметился боец ОМОНа Евгений В. В день Крещения он спас от смерти провалившегося под лед самарца Григория Должкового. «Комсомолке» стали известны подробности этой чудесной истории.

Вечером 19 января Григорий решил полюбопытствовать и проверить, действительно ли лед так слаб, что власти запретили купаться. Он приехал на берег Волги в районе 9-й просеки и пошел прогуливаться по с виду замерзшему водоему.

— Я ушел метров на сто от берега, лед показался более чем прочным. А потом неожиданно произошла подвижка льда, огромная льдина за моей спиной откололась, и течением ее понесло вниз по Волге, — вспоминает Должковой. — В панике, пытаясь уйти к дереву, я провалился в полынью. Было уже темно, я не мог выбраться, одежда намокла, течение прибило ноги ко льду.

Мужчина держался за край льдины и понял, что сам не выберется. Он стал звать на помощь. На его счастье к месту событий подъехал автомобиль.

— Оттуда вышел человек с маленьким ребенком и сразу бросился ко мне. Он кинул мне веревку, стал тащить. Лед все время ломался. Он, видимо, понял, что не вытащит так, подполз, взял меня за капюшон, протащил меня через торосы, ползком оттащил от опасного места, снял с меня мокрую одежду, — продолжает Григорий.

«Форму я ему подарил»

Выбраться из западни пострадавшему помог росгвардеец Евгений В. Его дочь хотела посмотреть, как люди окунаются в прорубь, и они приехали, конечно, на Волгу. Не успев выйти из машины, он сразу услышал крики о помощи, взял из багажника веревку и бросился на выручку утопающему.

Григорий благодарен своему спасителюФото: Предоставлено Росгвардией

— Метров 5-7 я его за капюшон протащил ползком, потом встали, я снял с него куртку, свитер, и мы быстро направились в сторону моей машины, она была заведена, — рассказывает правоохранитель. — Посадил его на переднее сиденье, включил подогрев, направил печку на него, угостил чаем из термоса, заранее приготовленным для дочери.

Запасной сухой одежды у Григория не оказалось. Евгений дал ему старую камуфляжную форму. От вызова медиков спасенный отказался, потому что уже почти пришел в себя.

— Затем он, может, на адреналине, сказал, что готов ехать домой. Форму я не забрал, подарил ему на память, — делится Евгений. — Хорошо, что все так закончилось. Дочка не сразу поняла, что происходит, а теперь гордится мной.

Волшебная нашивка с надписью ОМОН

Должковой не знал, кто его вытащил, был так шокирован, что даже не спросил имени. О подвиге сотрудника Росгвардии стало известно совершенно случайно.

— Пострадавший написал на имя начальника Управления Александра Эсауленко благодарственное письмо. Он выражал слова благодарности, при этом до конца не был уверен, что из полыньи его вытащили именно сотрудник Росгвардии. Мужчина не знал ни имени, ни фамилии спасителя, просто в кармане бушлата, в который его переодел Евгений, нашел нашивку с надписью ОМОН, — объяснили корреспонденту samara.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Григорий, совсем недавно снова встретившийся с Евгением и поблагодаривший его лично, не скрывает своего восторга в отношении силовика:

— Рад, что дошло мое письмо до генерала. Мало ли, что за нашивка это была. Более того, он руководитель подразделения. Я рад, что дочка увидела, что ее отец герой. А еще он пример своим подчиненным. Мне приятно, что у нас в органах служат такие замечательные без преувеличения герои.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760538" frameborder="0"></iframe> В Самаре боец ОМОН спас мужчину, провалившегося под лед.

Подвиг Евгения В. не остался незамеченным. Руководство Управления Росгвардии по Самарской области уже приняло решение о поощрении сотрудника специального подразделения.