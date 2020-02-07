Спасибо за вклад в урожай: «КуйбышевАзот» получил благодарность Минсельхоза РФ

Совещание, которое провел председатель Первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, прошло в рамках работы Международной выставки животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС. В его работе приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители Федерального Собрания РФ, региональных органов управления АПК, экспертного и научного сообщества, руководители АО «Росагролизинга» и «Госсорткомиссии», члены отраслевых союзов и ассоциаций, представители бизнес-сообщества.

В подведении итогов растениеводческой отрасли в 2019 году, было отмечено, что прошлым летом собран второй по объему в истории современной России урожай зерна – 121 млн тонн, достигнуты рекорды в производстве подсолнечника – 15,1 млн тонн, рапса – 2,1 млн тонн, сои – 4,3 млн тонн, плодов и ягод – 3,4 млн тонн. Подобные показатели вряд ли бы стали возможными без активного применения минеральных удобрений, которых в 2019 году российские сельхозпроизводители приобрели 3,5 млн тонн в действующем веществе.

Опыт ведущих мировых сельскохозяйственных экономик показывает, что урожайность во многом зависит от грамотного внесения удобрений и эффективных технологий их применения. Российские сельхозпроизводители сегодня также двигаются в этом направлении, с каждым годом демонстрируя положительную динамику.В этом году аграрии планируют приобрести 3,7 млн тонн минеральных удобрений, а к 2024 году выйти на уровень 8,0 млн тонн.

В ходе работы форума благодарностью Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева был отмечен трудовой коллектив ПАО «КуйбышевАзот» за проведение в 2019 году активной работы по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- В своей работе мы стремимся максимально эффективно использовать возможности рынка, быстро и гибко реагируя на изменения внешней среды, - рассказал коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Былинин. - Это позволяет предприятию сохранять свои конкурентные преимущества на протяжении многих лет, активно взаимодействуя с производителями сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что «КуйбышевАзот» в 2019 году достиг максимальной выработки по целому перечню минеральных удобрений – аммиачной селитре, карбамиду, сульфату аммония, КАС, предлагая отечественным сельхозпроизводителям действительно качественный и востребованный товар.