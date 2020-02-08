«Нет никакого коронавируса»: сбежавшая с ребёнком из больницы самарчанка рассказала, зачем сделала это

Уже несколько суток в Самаре обсуждают новость о побеге женщины с ребенком из детской инфекционной больницы. Изначально в социальных сетях появилось видео, в котором строгий женский голос зачитывал тревожное сообщение: «Из детской инфекционной больнице на Шверника, 1, спилив решетки с окна, сбежали инфицированные коронавирусом женщина и ребенок». Конечно же, видео вызвало панику в интернете, но врачи ничего не комментировали.

Через несколько часов новость назвали файком, но как оказалось доля правды в ней все-таки есть.

Результатов не дождались

Гузель, так зовут женщину, сбежавшую через окно с ребенком из больницы, накануне прилетела вместе с сыном из Китая с острова Хайнань, через четыре дня малыш заболел.

- У сына начался кашель и поднялась температура до 37,3. Мы вызвали скорую, нам диагностировали ОРВИ и сообщили: «Для исключения коронавируса, необходимо, сдать анализы в больнице, т.к. скорая не берет анализы для теста». Мы согласились проехать в больницу, нас разместили в изолированном боксе. Сына осмотрел врач, назначила лечение, взяли анализы, результаты должны были быть готовы через три дня, - рассказала, как все было на самом деле, сбежавшая из больницы Гузель.

Увы, через три дня женщине сообщили, что придется подождать результатов еще 5 дней, а потом еще 9.

- Звоню в Роспотребнадзор, спрашиваю в каких лабораториях делают тест на коронавирус и в какие сроки. Оказывается, у нас в стране одна лаборатория, которая находится в Новосибирске, и со всей страны анализы отправляются туда. Про сроки никто не смог мне ответить, ни в Московском Роспотребнадзоре, ни в Самарском. Прошу врача-эпидемиолога Самарского Роспотребнадзора позвонить в Новосибирск и узнать анализы сына, но получила отказ, - эмоционально рассказывает женщина.

Гузель делала все, чтобы как можно скорее узнать результаты анализов сына. Сама нашла телефон лаборатории в Новосибирске.

- Дозвонилась, прошу сообщить результаты анализов, на что мне отвечают: «Мы работаем только с больницами и всю информацию передаём им, - и добавляют, - не беспокойтесь, если вам в течении в двух часов не позвонили и не сказали о положительном результате, то вам не о чем беспокоиться». Слава Богу! – пересказывает разговор Гузель.

У Гузель двое детейФото: Личный архив героя публикации

Затем обеспокоенная мама пыталась уговорить персонал стационары выяснить результаты их анализов. Но в ответ слышала только просьба подождать. Ребенок был уже здоров, ни кашля, ни температуры. Гузель переживала, что сын заразить чем-то пока будет находится в стационаре. На пятый день нахождения в больнице Гузель узнала, что беременна. Попросила главного врача выписать их с сыном побыстрее, но врач сообщил, что под наблюдением им придется провести 14 дней.

Решетки не пилили, только замок

Ребенок пять дней взаперти, просится домой. Гузель в волнениях за сына и за себя. Беременной женщине приходилось терпеть химобработку.

- Понимаете наше состояние. У нас не осталось выхода, как самовольно покинуть больницу, через окно, - сообщила женщина. – На следующий день мне позвонили их поликлиники, полиции. Попросили рассказать, что произошло. После моего душещипательного рассказа я им сообщила, что вся антисанитария и нарушение санитарно-эпидемиологических правил запечатлены на видео и фото. Полицейские выразили сочувствие/

Гузель призналась, решетки не пилили, только навесной замок на них. Она не хотела распространяться об этой ситуации, но, когда увидела сообщение в социальных сетях о том, что из больницы сбежала женщина с ребенком, заряженные короновирусом, пришлось все публично рассказать.

- В нашей семье все живы и здоровы, слава Богу. Спасибо родным, близким и просто знакомым за беспокойство о нас, сочувствие и поддержку, - сообщила женщина.

Поводов для беспокойства нет

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что поводов для беспокойства действительно нет.

- Мама и ребенок после того, как сдали необходимые анализы, самовольно покинули лечебное учреждение, в настоящее время их местоположение установлено, а результаты анализов показали, что короновирусная инфекция не выявлена, - сообщили в ведомстве.

Сейчас мама двоих детей приходит в себя после случившегося и готовиться к рождению третьего ребенка.

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