Карантин в самарских школах в феврале 2020 года: куда пойти с ребенком на время вынужденных каникул

Карантин в самарских школах в феврале 2020 года прервал учебу. И у школьников начались незапланированные каникулы. Сидеть дома ребятам придется до середины февраля. Чтобы школьник не заскучал в четырех стенах, пока нет занятий, организуйте ему интересный и полезный досуг. Мы подсказываем, куда пойти с ребенком на этой неделе. Смотрите программу городских мероприятий: выставки, представления, мастер-классы, спектакли.

«Цирк зажигает огни»

До 1 марта в нашем городе будет давать представление цирк. На арену выйдут медведи, обезьяны будут изображать джигитов на конях, выступят дрессированные кошки. Под куполом цирка покажут свое мастерство эквилибристы, развлекать зрительный зал будет веселый клоун.

Так что, пока идет карантин в самарских школах в феврале 2020 года, можно успеть посмотреть новую цирковую программу. Свободных мест в зрительном зале пока много.

Самарский государственный цирк им. Олега Попова, ул. Молодогвардейская, 220.

9, 16 февраля, 12.00.

15 февраля, 16.00.

Цена билетов: 500 – 1800 руб.

Выставка «Где живут чудеса»

На этой выставке в Детской картинной галерее каждый зал музея будет показывать посетителям, что такое чудеса и где с ним можно встретиться. Для одних чудо - в сказках, другие ищут чудеса в природе, а третьи знают, что чудо – в руках человека.

Посетителей ждут: новогодняя елка с авторскими игрушками ручной работы от Евгении Шадриной и Дед Мороз со Снегурочкой из мастерской Ольги Бакановой, а также загадки и ребусы. Отгадки можно будет найти на елке и в «зимних» праздничных детских работах.

Чудесная сказка ждет гостей музея в «кладовой старого дома»: здесь хранятся забытые чемоданы, старинные часы, кофры и шляпные коробки. За эти годы в них успели поселиться самые неожиданные жильцы. С ними можно познакомиться, но только надо не шуметь и заходить в гости исключительно с фонариками.

Вся планета Земля – большое чудо. Об этом расскажет выставка фотографий Юрия Родичева. Это впечатления от экспедиций: от пингвинов Антарктиды до африканских жирафов.

Художники – творцы чудес, они могут создать иллюзию пространства на плоском холсте, нарисовать движение. Об этом расскажет черно-белый «шахматный» зал Марины Самсоновой, в котором зрители окажутся в измененном пространстве.

Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.

Ежедневно, с 9.00 до 17.30.

Цена билета: школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб., взрослые — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно. Экскурсия — 150 руб.

Выставка в библиотеке «До чего дошел прогресс»

Чтобы получить дополнительные знания и расширить кругозор, нужно ходить в библиотеку. В Самарской детской областной библиотеке приглашают на время карантина в самарских школах в феврале 2020 года на выставку, посвященную физике и технике.

Почему вначале паровую машину «запрягали» в карету, а в перовом метро вагоны тянули лошади? Что произойдет, если космонавт вдруг оторвется от станции? Зачем раньше крепили молниеотвод к шляпам и зонтам? Как сделать реактивный двигатель из обычного воздушного шарика? Кто обитает в космическом городе? Что такое «болезнь движения»?

Обо всем этом и самых важных открытиях, которые изменили мир, читатели библиотеки узнают из книг интерактивной выставки. Все книги можно читать прямо в библиотеке, а в некоторых из них читателей ждет сюрприз – интерактивные страницы, модели техники и движущиеся картинки.

Самарская областная детская библиотека, Невская улица, 8.

10-15 февраля, 10.00 – 18.00.

Вход свободный.

Интерактивная игра по выставке «Портрет семьи»

Самарский художественный музей приглашает организованные группы школьников от 12 лет и старше, студентов, а также всех желающих на интерактивную игру по выставке «Портрет семьи», где представлены полотна из собрания Государственного Русского музея. Посещение выставки - это уникальная возможность познакомиться с работами русских художников В.Л. Боровиковского, Константина Маковского, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Дмитрия Жилинского и проследить развитие жанра семейного портрета с конца XVIII века до XX века.

Интерактивная игра проводится по предварительной записи по телефону: 332-33-09.

Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

Цена билета: 180 рублей.

Семейная выставка «Знакомьтесь, Финдус!»

По четвергам и субботам Самарский литературный музей приглашает на семейную экскурсию по выставке, посвященной серии книг шведского писателя Свена Нурдквиста «Финдус и Петсон».

В полностью интерактивном пространстве юные посетители смогут смастерить удивительные изобретения в столярной мастерской, заглянуть в гости в домик Петсона, запустить кур в полет, посадить тефтельку в огороде и порыбачить с мостика – точь-в-точь как котенок из книжки.

Чтобы попасть на интерактивную выставку, нужно записаться по телефону 332-11-22. С собой желательно иметь вторую обувь.

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, ул. Фрунзе, 155.

Четверг, 17.00 – 18.00

Суббота, 11.00 – 12.00

Стоимость детского билета: 250 рублей.

Стоимость взрослого билета: 150 рублей.

Семейная экскурсия «Приключения Буратино»

На эту экскурсию приглашают по воскресеньям. Полностью интерактивное детское пространство позволит представить себя героем всеми любимой истории А. Н. Толстого. Мастерская папы Карло, домик Мальвины, пруд черепахи Тортиллы и театр «Молния» – благодаря красочным декорациям дети полностью погрузятся в атмосферу сказки. Опытный музейный педагог расскажет юным посетителям о книге и ее героях, научит правильно закапывать золотые сольдо и пугать злодея Карабаса-Барабаса. А в конце все поучаствуют в костюмированном представлении!

Посещение экскурсии по предварительной записи. Телефон: (846) 332-11-22.

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, ул. Фрунзе, 155.

9, 16 февраля, 12.00.

Цена билетов: 250 руб.

Неделя безопасного рунета

В рамках Недели безопасного Рунета в Областной детской библиотеке пройдет череда мероприятий, посвященных формированию безопасной онлайн-среды. Каждый день недели будет наполнен мероприятиями не только для юных читателей, но и для их родителей, а также специалистов библиотечного дела, учителей и других заинтересованных взрослых. Для детей пройдут познавательные игры, квесты, викторины и информационные баттлы. Взрослые смогут посетить родительское онлайн-собрание с участием экспертов, услышать обзоры наиболее зарекомендовавших себя книжных сайтов и литературных баз. И детям, и взрослым будет рассказано о наиболее полезных и безопасных интернет-ресурсах, правилах личной информационной безопасности.

Самарская областная детская библиотека, ул. Невская, 8.

12 февраля - 17 февраля:

Понедельник, 10.00 – 18.00.

Среда, 10.00 – 18.00.

Пятница, 10.00 – 18.00.

Воскресенье, 10.00 – 19.00.

Вход свободный.

Урок информационной грамотности «Пусть будет добрым интернет»

С 11 по 18 февраля 2020 года по всей стране пройдет Неделя безопасного Рунета – главное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Почему бы на время карантина в самарских школах в феврале 2020 не посетить это полезное мероприятие.

Юные гости детских библиотек Самары узнают о том, какие правила безопасности стоит соблюдать, общаясь в интернете, как не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей, научатся отличать достоверную информацию от ложной, примут участие в викторине «Чем опасен интернет?», играх «Фейк или нет?», «Информационный сыщик», «Собери компьютер», а также познакомятся с сетевым этикетом – особыми правилами общения в интернете.

11 февраля, 15.00 - Центральная городская детская библиотека Самара

12 февраля, 10.30 - Детская библиотека № 10

12 февраля, 12.30 - Детская библиотека № 3

14 февраля, 11.00 - Детская библиотека № 1.

Вход свободный.

Теневой театр «Знаешь, как я тебя люблю»

Как объяснить ребенку размеры любви родителей? Измерить любовь непросто. Но мама-зайчиха находит формулу - любить можно «до самой Луны и обратно». Гости библиотеки прочитают вслух книгу для малышей о любви - «Знаешь, как я тебя люблю?» Сэма Макбратни, примут участие в игре и смастерят открытку в технике скрапбукинг.

Центральная детская библиотека, ул. Аэродромная, 16а.

12 февраля, 18.00.

Вход свободный.

Моно-спектакль Светланы Крючковой «Пока в России Пушкин длится…»

12 февраля в концертном зале самарской филармонии пройдет вечер к 100-летию со дня рождения поэта Давида Самойлова. Актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль «Пока в России Пушкин длится…», созданный на основе писем, дневников и поэзии Давида Самойлова разных лет.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

12 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1700 руб.

Спектакль «Трехгрошовая опера»

Старшеклассники во время вынужденных каникул во время карантина в школах в феврале 2020 могут сходить на новый музыкальный спектакль «САМАРТа» «Трехгрошовая опера» по пьесе Бертольда Брехта.

Постановщик спектакля немецкий режиссер Доминик Бюттнер рассказывает: «Это очень интересная пьеса – в ней много музыки, она полна драмы, хорошими диалогами и сильными персонажами…».

«Трехгрошовая опера» о любви и предательстве и том, что никогда не нужно терять надежду. Действие разворачивается на лондонском дне, в районе Сохо. Предводитель лондонских бандитов Мэкки-Нож тайно жениться на красавице Полли, дочери главаря нищих. За это отец невесты решает отомстить Мэкки, сдав ненавистного зятя полиции. За «подвиги» тому гарантирована виселица. Мэки постоянно балансирует на грани жизни и смерти, его предают друзья и любимая. Но спасение приходит в миг, когда его уже не ждешь…

Театр юного зрителя «САМАРТ», ул. Л.Толстого, 109.

12, 13, 14 февраля, 18.00.

Цена билетов: 700 – 1000 руб.

Музыкальный вечер в Самарской кирхе

Старинная лютеранская кирха приглашает самарцев на праздничный концерт «Дню влюбленных посвящается…». В зале кирхи зазвучит прекрасный голос лауреата международных конкурсов Юлии Марковой (меццо-сопрано), волшебная флейта Анны Лазанчиной и запоет орган под руками Анны Карповой. В прекрасный праздник для всех влюбленных и ищущих любви будет звучать только лучшее из мировой музыкальной классики: Вивальди, Кальдара, Букстехуде, Бонончини, Мендельсон, Локателли и др.

Лютеранская церковь Святого Георга (самарская кирха), ул. Куйбышева, 115/117.

14 февраля, 18.30.

Цена билетов: 400 руб., 250 руб. – школьникам, студентам, пенсионерам. Забронировать билеты можно заранее по тел.: 332-15-66, 8-905-301-00-92, 8-960-833-35-34.

Встреча «Легенды любящих сердец» в музее Алабина

Эта встреча подойдет для школьников от 12 лет и старше. Об обычаях наших предков пойдет речь на встрече 14 февраля 2020 года в самарском краеведческом музее им. Алабина. Для гостей разных возрастов – и школьников, и взрослых - приготовили познавательный квест из нескольких станций, на каждой из которых можно узнать о народной традиции предков (сватовство, смотрины, сговор), окунуться в атмосферу городских вечеров XIX века и проникнуться романтическим духом советской эпохи.

Также можно будет побывать на творческом мастер-классе, создать милый сувенир ко Дню влюбленных своими руками и подарить его своей «половинке».

В конце вечера всех пригласят на показ фильма, конечно, о любви.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, ул. Ленинская, 142.

14 февраля, 12.00.

Цена билетов: 150 руб.

День влюбленных в самарском зоопарке

Карантин в самарских школах в феврале 2020 года приходится и на 14 февраля, когда празднуют День Святого Валентина. В Самарском зоопарке тоже отметят День всех влюбленных. В этот день посетителям расскажут о самых преданных и романтичных парах зоопарка, будут подведены итоги голосования «Лучшая пара зоопарка – 2020». На титул претендуют 37 пар животных. Лучшая будет награждена памятным знаком – «сердечком» и получит в качестве приза за победу любимое лакомство.

В рамках праздничной программы посетителей ждет фотосессия с королевскими питонами, кроликами, черепахами. Также в программе – мастер-класс «Зверинки-валентинки», викторины и загадки о животных, конкурсы – «Самая влюбленная пара», «Сердечная мозаика» и «Волшебный сундучок».

Самарский зоологический парк, ул. Ново-Садовая, 146.

14 февраля, 13.00.

Цена билета: 150 - 300 руб.

Сторителлинг «Невероятные истории в Муми-доле»

Истории увлекают своим сюжетом, оставляя в памяти незабываемое впечатление. Рисуя в воображении образы, мы «живем» вместе с героями. Важно не только рассказывать детям разные истории, но и давать возможность создавать их им самим. Гости детских библиотек Самары смогут чудесно провести время за сторителлингом, что в переводе с английского значит «сочинительство, рассказывание историй». При помощи особых кубиков юные читатели создадут собственный комикс о приключениях героев из любимых книг шведской писательницы Туве Янссон о муми-троллях.

Центральная городская самарская детская библиотека, ул. Аэродромная, 16а.

15 февраля, 18.00.

Вход свободный.

Лекция «Поехали! От телеги до метро»

На время карантина в самарских школах в феврале 2020 года можно сходить на познавательную лекцию об истории нашего города.

Ежедневно мы пользуемся услугами транспорта и редко задумываемся, что его история – отдельная и очень насыщенная страница городской жизни. Краевед музея Александр Житков ответит на вопросы: как самарцы передвигались по городу до 1917 года? Кто такие «ваньки», «лихачи» и «ломовики»? Когда с самарских улиц исчезли извозчики? Чем пролетка отличается от коляски и кареты? Как долго в Самаре ждали трамвай, зачем построили метро? Как связаны между собой Великая Отечественная война и самарский троллейбус? Когда на Волге начали курсировать дачные пароходы, и как с годами эволюционировало такси?

Музей Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

15 февраля, 16.00.

Цена билетов: 100 - 150 руб.

Мастер-класс «Мы видим в вас героев славных»

Во время вынужденных каникул на карантине будет учиться мастерить своими руками поелзные вещи.

23 февраля – День защитника Отечества, день достойных и сильных мужчин. В этот праздник каждому ребенку особенно хочется порадовать папу – самого важного мужчину в семье, настоящий пример и авторитет.

Гости библиотеки услышат рассказ об истории возникновении этого праздника, познакомятся с выставкой-поздравлением «Этот праздник февраля – армии рождение», а также создадут оригинальную открытку «Пиджак» из дизайнерского картона в технике скрапбукинг, украсят ее настоящими пуговицами. Поделка станет отличным подарком папе, дедушке или брату.

Детская библиотека №10, ул. Скляренко, 7.

16 февраля, 12.00.

Вход свободный.

Спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями»

Младшим школьникам наверняка понравится эта сказка об удивительном путешествии, которое выпало на долю обычного деревенского мальчишки - сорванца по имени Нильс. Невероятные приключения ждут Нильса в старинном замке Глимменхейм, городе Кораблей Карлскруне, и, конечно же, в волшебной стране Лапландии, где запросто можно встретить настоящих волшебников. Нильсу предстоит очень многому научится и понять во время путешествия, и если ему удастся вернутся домой, то это будет уже совсем другой Нильс.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

16 февраля, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб.

Экскурсия «Военная игрушка СССР»

Школьников приглашают на групповую экскурсию «Военная игрушка СССР»в музей «Быт страны Советов», посвященную Дню защитника Отечества.

Ребята смогут посмотреть основную экспозицию. И интересную коллекцию игрушек для мальчиков производства СССР 50-80-х годов: солдатики, танки, ракеты, вездеходы и многое другое. Для самых внимательных устроят викторину с призами.

Музей «Быт страны Советов», ул. Молодогвардейская, 66.

16 февраля, 12.00.

Цена билетов: 150 – 300 руб.