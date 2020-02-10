Почему в мороз тольяттинские предприятия «клубятся»?

Тольяттинцы обеспокоены: едва похолодает – промышленные предприятия начинают особенно активно «дымить». Опасны ли эти выбросы для здоровья? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что именно и когда беспокоит горожан. Чаще всего обсуждения возникают зимой, в морозную погоду. Именно при низких температурах воздуха становится заметным водяной пар – столь же безвредный, как влажное облако, выходящее с вами из деревенской баньки, едва откроешь дверь. Как объясняют эксперты, пара на промышленных предприятиях много, ведь многие технологические процессы требуют использования воды. Например, вода в обязательном порядке охлаждает оборудование, где идут процессы при высокой температуре, например, в химии.

Сама вода при этом нагревается, ее охлаждают в специальных установках, так называемых градирнях. Вода при работе градирен распыляется и охлаждается потоками воздуха, поэтому пар неизбежен, и он частично уходит в атмосферу в любую погоду. Ну а становятся заметными – лишь в стужу. В отличие от того же фотохимического смога, которому для образования «желательна» жаркая безветренная погода.

- Густые белые выбросы, которые можно увидеть при работе химических предприятий, могут быть водяным паром. Он образуется в результате технологических процессов при охлаждении горячей воды. Этот пар не представляет вреда для здоровья, - рассказал профессор, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной экологии СамГТУ, заслуженный эколог Самарской области Андрей Васильев. – При этом большинство предприятий и сами не рады расставаться с таким большим количеством влаги.

По словам эколога, сегодня на производствах ставят водоуловители, которые позволяют задерживать пар, обращая его в крупные капли и возвращая в водосборный бассейн. Предприятиям выгодно использовать одну и ту же воду многократно, вновь и вновь запуская ее в цепочку технологического процесса. Но стопроцентного сохранения воды добиться невозможно - часть теплой паровоздушной смеси уносится в атмосферу. А там, в морозную погоду, мы наблюдаем подобные облака. Мы обратились и к предприятиям, на «КуйбышевАзоте» согласились пояснить.

- Вода – ценный ресурс, а в охлаждении оборудования используют довольно дорогостоящую специально очищенную речную воду. Поэтому градирни постоянно совершенствуются, чтобы сократить потери. У нас 10 больших оборотных циклов. В каждом по нескольку градирен, поэтому зимой белые столбы пара накрывают завод. По объему испаряемой воды это равнозначно 500 000 одновременно закипающим чайникам или теплому озеру в 580 футбольных полей, - объясняет заместитель главного инженера ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович.

Поэтому порой несколько странными, а иногда даже нелепыми выглядят фото и видео подборки в социальных сетях, где к месту и не к месту, пользователи сетей видят в облаках пара над производственными объектами экологическую катастрофу. Смотрится эффектно, но, как оказывается, вполне безобидно.