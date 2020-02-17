«В этой семье у малышки не было шансов»: самарские следователи выясняют, как погиб найденный в пакете на свалке младенец

Своеобразная девушка

Субботним утром, 15 февраля, самарские правоохранители экстренно выехали к стихийной свалке на Мартышкином спуске в небольшом городке Октябрьск. Сделали они это после страшного сообщения от местного жителя, заявившего, что его племянница выкинула туда свою четырехмесячную дочку. К сожалению, информация подтвердилась.

— Тело мертвого ребенка находилось в пакете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего. Подозреваемые — родители погибшего — задержаны и дают показания, — прокомментировали трагедию в СУ СК по Самарской области.

Но что за жестокие люди могли сделать такое? Зачем лишать жизни только-только появившуюся на свет малышку, да и таким бездушным способом от нее избавляться? Еще более страшным ситуацию делает то, что погибшая — не первенец у мамы.

— Наташа — своеобразная девушка. С мамой и теткой жила, отец рано их бросил. Мама у нее хорошая была, растила всех, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Валерий Петров (личные данные изменены), знакомый подозреваемой. — В школьные годы Наташа из дома ушла, через год привезла дочь Карину, ей сейчас 15. Отдала матери и опять уехала.

После убийства другого ребенка у нее забрали детей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761019" frameborder="0"></iframe> В Самарской области в снегу нашли пакет с трупом младенца.

Такая же ситуация была и со вторым ребенком — 11 лет назад у Натальи родился сын Миша. С третьим чадом девушка осталась у матери сама.

— Она в Сызрани жила, но что-то не сложилось. Приехала с дочкой 9 лет назад, так и жили. Тетка умерла, потом мама ее заболела и тоже умерла, — продолжает Валерий. — Когда мать умерла, она позвонила дальним родственникам в Самару, сказала, что «дом открыт, я уехала». На третий день туда только приехали службы какие-то, а она сама вернулась где-то через полмесяца.

По словам соседей, без слез на детей Натальи было взглянуть трудно. Полуголые бегали по улице, кто конфет даст, кто одежду. Но они от подачек, как правило, отказывались. Боялись, что сглазить могут.

— 7 лет назад в соседнем доме случилось ЧП. Мать зарезала двухлетнего сына. Понаехали органы опеки, выяснять все, а тут еще трое раздетых бегают, — вспоминает собеседник «КП-Самара». — И через пару недель всех троих забрали. Тогда мать Наташи жива была, но уже болела.

Жуткие условия

Наталья хотела исправить ситуацию. Устроилась в соседней Сызрани на завод, намеревалась вернуть детей, стала немного общаться с жильцами соседних домов, которых раньше избегала.

— Так она сошлась с соседом Вовой. Он с отцом жил, а потом тот умер. Непонятно, на что Вова жил, но выпивал, когда было на что, ее я пьяной не видел. Так и жили они, никого не трогали, — говорит Петров. — Мы, когда увидели, что она забеременела, просили его — «Наташку не бросай беременную». Он отвечал, что «нет, конечно, люблю ее». Вообще, думали, все под контролем у опеки — тех детей забрали и эту малышку заберут. Наташа вроде и любила детей. Но не знала она, как с ними обращаться.

Малышка умерла в этом домеФото: Предоставлено "Комсомолке"

Но девочку оставили паре. И шансов у нее в таких условиях практически не осталось. Точно неизвестно, из-за чего скончался грудничок. Как объяснили следователи, причины станут известны после судебно-медицинской экспертизы. Следов насилия на жертве не зафиксировано.

— Все тут почти уверены, что девочка сама умерла. Раньше так и тетка умерла у них, простыла, легла и все. Они не признавали ни людей, ни больниц — кругом враги, — считает Валерий. — Там в доме полов почти нет. Мусор весь там, газа нет, воды нет, печку топили, хорошо, если раз в неделю. Дети в туалет ходили, где хотели, не было нормального. В этой семье у малышки не было шансов.

Непутевых родителей нашли быстро. Они находились в своем доме на Шишулина — метрах в ста от оврага, где был обнаружен труп. Сейчас следователи продолжают расследование.

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