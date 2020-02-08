Крылья Советов – Нефтехимик 8 февраля 2020: прямая видеотрансляция контрольного матча

В эту субботу «Крылья Советов» снова проведут два контрольных матча в один день на сборах в турецком Белеке. Сначала самарцы встретятся с представителем ФНЛ нижнекамским «Нефтехимиком», потом сыграют с датским клубом «Раннерс». Первая встреча начнется в 13:00 по самарскому времени, вторая – в 18:30.

В прошлое воскресенье, 2 февраля, «Крылья» также провели в один день два матча, также с представителем ФНЛ и командой из другого чемпионата – песчанокопской «Чайкой» и брестским «Динамо». Обе игры завершились вничью – 2:2 и 1:1 соответственно.

Если для «Крыльев» игры 8 февраля закроют программу второго сбора, то для «Нефтехимика» поединок с самарцами откроет матчевую кампанию третьего сбора. Клуб из Нижнекамска приступил к тренировкам в рамках сбора 4 февраля. Кроме «КС» в Белеке «Нефтехимику» предстоит встретиться с болгарским «Септември» и словенским «Копером».

Команда из Нижнекамска в прошлом сезоне выступала в ПФЛ, а в этом году идет в двух очках от зоны стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге. В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» пятый.

Видеотрансляция контрольного (товарищеского) матча Крылья Советов – Нефтехимик 8 февраля 2020

Видеотрансляция контрольного матча Крылья Советов – Нефтехимик, который пройдет 8 февраля 2020 в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал самарцев. Игра начнется в 13:00 по самарскому времени (12:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте samara.kp.ru.