Начальник ГИБДД рассказал, как самарцы будут получать водительские права и госномера на автомобили

ГОРКИ БУДУТ ИСКАТЬ В ГОРОДЕ

В Российском законодательстве появились такие понятия, как «обучаемый вождению» и «обучающий вождению» (он же инструктор), плюс кандидатам в водители разрешили учиться ездить на автомагистралях. Кроме того, несколько изменились сами правила прохождения экзамена на водительские права. Мы узнали, как теперь кандидаты в водители будут сдавать экзамены на права.

С 1 октября 2020 года экзамен для водителей (за исключением тех, кто будет получить права на управление мототранспортом) будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Автодром официально исключили из этапов экзамена, но сами упражнения все равно сдавать придется.

- Будет один практический экзамен в условиях дорожного движения, но при этом туда включат те испытательные упражнения, который водитель выполнял на автодроме. «Горка», к примеру, или въезд в бокс задним ходом, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов. - Перед нами будет стоять задача находить дороги с малоинтенсивным движением, плюс, возможно, мы будем использовать те автодромы и закрытые площадки, которые уже есть в Самарской области – их можно включить просто в маршрут.

ТРИ ВАРИАНТА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСНОМЕРОВ

По словам сотрудников ГИБДД, с начала 2020 года есть три варианта, как можно получить регистрационные знаки на автомобиль. Они уже действуют.

Первый вариант: как и прежде, автовладелец, может приехать в ГИБДД и получить там одновременно свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки.

Второй вариант: в ГИБДД можно получить свидетельство о регистрации, а сам регистрационный знак изготовить в любой организации, которая этим занимается. В Самарской области их 35, все они занесены в соответствующий реестр, который можно найти на сайте МВД РФ.

Код региона, который указывается на госномерах, должен обязательно соответствовать месту жительства и прописке владельца автомобиля. Поэтому, как объяснил Юрий Некрасов, если вдруг москвич захочет зарегистрировать свою машину в Самаре, региональная ГИБДД выдаст ему только регистрационные документы, но не собственно знак, который водитель сможет прикрепить к машине.

В ГИБДД такому автомобилю присвоят регистрационный номер и дадут свидетельство о регистрации, но сам знак (табличку) придется позже изготавливать в специализированной организации по месту жительства – именно поэтому там будет указан тот код региона, в котором проживает владелец машины.

Третий вариант: если человек покупает новый автомобиль, который ранее никогда не стоял на учете, у дилера в салоне.

Если салон имеет право изготавливать регистрационные знаки, то сотрудник организации проверяет маркировку автомобиля, все персональные данные покупателя и в электронном виде направляет все это в ГИБДД, где машине присваивают регномер, готовят все необходимые документы и курьером возвращают их в салон. Далее собственно «табличку» изготавливает либо сам салон, либо документы отдают собственнику, он в сторонней организации получает регзнаки, возвращается в салон, где из прикрепляют к автомобилю, после чего счастливый автовладелец может ехать домой на новенькой машине.

Но это идеальная картина мира, потому что, по данным ГИБДД, ни один из салонов в Самарской области таких полномочий пока не имеет. Дилеры интересуются, что да как, но заявки пока никто не подал.

- У МВД России существует реестр организаций, которым дано право оказывать услуги по регистрации транспортных средств, - пояснил Юрий Некрасов. – У конторы должно быть в собственности помещение, а в наличии – уполномоченное должностное лицо, которое имеет высшее образование и прошло необходимую подготовку для оказания подобных услуг. Заявка с приложением всех необходимых документов согласуется с нами, потом направляется в ГИБДД РФ и, если все в порядке, то организацию включают в реестр.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – 45 МИНУТ

Для всех водителей грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонн, а также для водителей автобусов установили требования по соблюдению режима труда и отдыха. У них есть новые предписания, которые требуют от водителей, чтобы они не сидели за рулем дольше 9 часов в сутки. Управлять автомобилем при этом можно лишь 4 часа 30 минут подряд. После этого по правилам нужно отдохнуть хотя бы 45 минут.

В ГИБДД признают: административную ответственность за это правонарушение пока не придумали, но в ПДД это новое требование уже включили..