"Ему 25 лет не могли помочь в Милане": самарские врачи за полчаса "открыли" глаз итальянцу

Миланец Флавио Фриджерио долгие 25 лет видел окружающих мир только «вполглаза». Виной всему был птоз – опущение верхнего века. В 10-летнем возрасте он получил травму – неудачно упал и дужкой очков повредил мышцу над левым глазом. С тех пор его веко опустилось и уже не могло подниматься самостоятельно. Чтобы приоткрыть глаз, еще недавно 35-летнему молодому человеку приходилось изо всех сил задирать кверху бровь. Проблемы со зрением неизбежно добавляли трудностей в жизни – и в работе, и в общении с противоположным полом, влияли на самооценку.

Так выглядел глаз Флавио до операцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, Флавио пытались помочь итальянские врачи – дважды проводили операции по блефаропластике, но они не увенчались успехом. Помог случай – родители Флавио уехали работать по контракту в Тольятти. И когда отцу понадобилось подобрать очки, обратились к местному врачу. Оценив профессионализм доктора, мать Флавио, Ирина Фриджерио разговорилась с ним о проблеме сына.

- Он предложил – давайте я вас отправлю в больницу Ерошевского, и буквально за пять минут договорился о встрече с врачом в Самаре, - восхищается Ирина. – Мы приехали на консультацию, и нас обрадовали – оказывается, такие операции здесь делают регулярно. Италия – маленькая страна, найти там хорошего врача непросто, для таких сложных операций им не хватает практики. То ли дело в России, где такие операции происходят постоянно! Мы использовали наш шанс и не прогадали.

Для врача Ирины Татаренко такие пациенты –действительно не в новинку, и она сразу знала, что делать с Флавио.

- Блефаропластика в таких случаях не совсем показана. Мы провели подвешивающую пластику, сформировали каркас из нитей-аллаплантов, - рассказывает Ирина Татаренко.

В Самаре итальянского пациента приняли как родногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вся операция по избавлению итальянского гостя от многолетнего птоза заняла всего полчаса! Флавио вспоминает – когда он впервые открыл левый глаз, его захлестнула волна восторга.

- Это было просто «вау!», - делится он впечатлениями.

Сейчас Флавио и его врач ждут, пока спадет послеоперационный отек. Через 2-3 месяца, когда глаз полностью придет в порядок, станет понятно, нужна ли дополнительная резекция, чтобы сформировать косметическую складку века.

- Обычно при операции птоза мы сразу делаем складку, но здесь все осложнялось тем, что веко уже дважды операровали в Италии, так что образовались рубцы. Поэтому лучше не торопиться, резекция может и не понадобиться, - считает Ирина Татаренко.

Флавио Фриджерио много лет не мог найти помощи в Италии, и очень благодарен российским специалистамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, это далеко не единственный случай, когда иностранцы периезжавют лечиться к самарским офтальмологам. Как рассказал главврач больницы Ерошевского Андрей Золотарев, в последнее время поток иностранцев увеличился.

- В основном пользуются спросом хирургия катаракты, коррекция близорукости фетомсекундным лазером, трансплантация роговицы, лечение косоглазия, пластическая хирургия и хирургия глаукомы, - пояснил он.