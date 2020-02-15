Забег маскотов, сдача норм ГТО и катания на собачьих упряжках: как прошла «Лыжня России 2020» в Самаре

В субботу, 15 февраля, на лыжной базе «Чайка» в Самаре прошел большой спортивный праздник — «Лыжня России 2020». В нем приняли участие как спортсмены, так и те, кто просто поддерживает здоровый образ жизни. Ждали их забеги на различные дистанции от 300 метров до 10 километров.

Для детей были отдельные дистанции на 300 и 500 метровФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Так, в забеге на самой маленькой дистанции участвовали дети. На финише всем им подарили подарки. Также был забег на 500 метров, в котором приняли участие особенные дети. Каждый из них — настоящий чемпион. На финише их встречали маскоты — талисманы спортивных клубов Самарской области. К слову, впервые в истории самарской «Лыжни России» прошел и забег маскотов.

Впервые на самарской "Лыжне России" устроили забег маскотовФото: Twitter.com

Помимо забегов, на лыжной базе приготовили и насыщенную развлекательную программу. Пока одни преодолевали дистанции на лыжах, другие показывали свои умения при сдаче норм ГТО. Также все желающие могли прокатиться на собачьих упряжках и пообщаться с маламутами. Кроме того, гости праздника могли увидеть выступления фигуристов и побывать на выставке мотоциклов.

Все желающие могли прокатиться на собачьих упряжкахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самым зрелищным событием дня стал массовый забег на 2020 метров. В нем приняли участие сотни лыжников. По данным министерства спорта Самарской области, самым молодым участником спортивных гонок «Лыжни России» стал 7-летний Егор, а самым старшим — Зинаида Рожнова. Через 10 дней ей исполнится 82 года.

Зинаида Рожнова - самый старший участник гонки. Скоро ей исполнится 82 годаФото: Twitter.com

— Спортом занимаюсь всю жизнь, считай с пеленок! Я не профессионал, просто в свое удовольствие. Летом бегаю, даже участвую в марафонах. Спорт — часть моей жизни! — поделилась Зинаида Рожнова.

В конце гонки всем призерам и победителям вручили заслуженные награды: медали, дипломы и памятные призы от федерального и регионального министерств спорта.

Все призерам и победителям гонок вручили заслуженные наградыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА