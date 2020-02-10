Чудо на паркете: гандбольная «Лада» кровью, потом и удачей прорвалась в четвертьфинал Кубка ЕГФ

Перед заключительным матчем групповой стадии Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) «Лада» оказалась в, наверно, самом неприятном положении. Положении, когда все зависит не только от тебя.

Перед игрой с лидером группы датским клубом «Хернинг-Икаст» тольяттинки находились на третьем месте, которое не дает путевку в плей-офф. Вторую строчку удерживал норвежский «Сторхамар», которому в последнем туре предстоял матч с потерявшим турнирную мотивацию немецким «Битигхаймом». Немки занимали четвертую строчку и потеряли все шансы на продолжение борьбы в еврокубке.

Так что «Лада» оказалась в подвешенном состоянии. Ей нужно было обыгрывать в Дании лидера группы «Хернинг-Икаст», которому до этого уступили дома -5, и потом надеяться, что «Битигхайм» сможет одолеть «Сторхамар», которому победа нужна была как воздух – чтобы точно выйти в плей-офф. Шансы на успех – минимальные. Однако случилось настоящее чудо. Дважды.

Сами виноваты

Тольяттинки сами загнали себя в такое положение. Они очень плохо стартовали в групповом этапе.

Сначала «Битигхайм» дважды расстроил «Ладу». Немки лишили тольяттинок Нового года – матч «Битигхайм» - «Лада» запланировали на 5 января, а это значит, что распускать команду тренерский штаб не решится. Так что новогодние праздники «автозаводчанки» провели в тренажерном зале и на площадке. Второй раз немки расстроили «Ладу», когда обыграли ее. «Битигхайм», который до этого вылетел из Лиги чемпионов, был явно голоден до побед и отыгрался на тольяттинках. «Автозаводчанки» уступили 29:31.

Тогда поражение от немецкой команды показалось досадной ошибкой. «Лада» должна была собраться и дать бой скандинавкам, однако беды тольяттинского клуба в Кубке ЕГФ только начались.

В первом матче «Хернинг-Икаст» обыграл «Ладу» в Тольятти, однако в Дании волжанки взяли полноценный реванш. Фото: ГК «Лада».

Затем случился «Хернинг-Икаст», который щелкнул «Ладу» по носу при родных тольяттинских трибунах. «Автозаводчанки» уступили 20:25.

Собраться «Лада» смогла только к третьему туру, когда тольяттинки приехали в Норвегию и обыграли местный «Сторхамар». Однако потом последовало еще одно обидное поражение. Норвежки взяли реванш у «Лады» в Тольятти.

Пока единственную победу своей команды в Кубке ЕГФ тольяттинская публика увидела только в пятом туре. 1 февраля «Лада» обыграла «Битигхайм» и окончательно запутала ситуацию в группе. Все должно было решиться в последнем туре.

«Лада» шокировала всю гандбольную Европу

Честно признаться, шансов на продолжение борьбы в еврокубке у «Лады» было очень мало. Однако тольяттинки уже успели доказать, что готовы биться до последнего.

- Еще за пару туров до финиша борьбы в группе «D» шансы «Лады» на выход из нее существовали лишь в теории. Но загнанные в угол россиянки будто возродились и под занавес двухкругового турнира выдали один матч краше другого, - отметили в пресс-службе «Лады».

Мало кто в Европе верил в то, что тольяттинки смогут обыграть «Хернинг-Икаст» в Дании. Скандинавки выглядели на порядок сильнее. В своей победе не сомневались и в самом датском клубе. О чем не скромно пару раз упомянули в предматчевых интервью.

Так что то, что происходило на паркете в это воскресенье, оказалось для «Хернинг-Икаста» сюрпризом.

- Началом конца стал для «Хернинг-Икаста» уже стартовый отрезок боя – 3:7 после семи с половиной минут, - рассказали о встрече в пресс-службе «Лады». - А первая треть матча подытожилась и вовсе ужасающими для местной публики цифрами – 6:15. Правда, на концовку тайма «ХИХ» мобилизовался, да и волжанки сами им слегка облегчили задачу, принявшись активно тасовать состав.

Никто не сомневался, что в группе D будет жарко, но что все сложится именно так – не предполагал, наверно, никто. Фото: ГК «Лада».

В итоге на перерыв «Лада» ушла в роли лидера, однако это преимущество нужно было не растерять. Тем более, что во второй половине матча датчанки сломя голову бросились исправлять свои ошибки. Однако «Лада» в этот день была хороша. Она не дала соперницам подойти слишком близко в счете и воспользовалась тем, что скандинавки то и дело снимали вратаря, создавая численное преимущество полевых на площадке.

- Если брать чисто спортивную составляющую, то мы по своей силе больше всех в нашей группе достойны выхода в плей-офф, - заявил после встречи наставник «Лады» Алексей Алексеев, его слова приводит пресс-служба команды. - Игра в Дании явилась полной противоположностью домашней встрече с этим же соперником. В нападении мы все практически забили, в защите хорошо отстояли и выручала Настя Лагина.

Добила «Хернинг-Икаст» Наталья Решетникова, которая забила красивейший гол в стиле левого крайнего «Вардара» и сборной России Тимура Дибирова. Лучшего завершения такого матча и не придумаешь. 38:28 – «Лада» не оставила камня на камне от самоуверенности датчанок.

Двойное чудо

Однако бой был еще не закончен. Теперь судьба плей-офф «Лады» зависела от исхода встречи в Германии. «Битигхайм» не выглядел фаворитом встречи. Казалось, «Сторхамар», ведомый желанием сыграть в четвертьфинале Кубка ЕГФ, приложит все усилия и дожмет немок. Однако клуб из городка на Юге Германии нашел в себе силы биться. За этой встречей игроки и тренеры «Лады» следили в отеле.

- Признаюсь, было очень тяжело смотреть на то, что происходило в Германии. Гораздо сложнее, чем самим выходить и играть. Наверное, нам повезло, - цитирует главного тренера тольяттинок Алексея Алексеева handballfast.com.

Билет в четвертьфинал тольяттинкам подарил немецкий «Битигхайм». Фото: ГК «Лада».

«Битигхайм» показал, что не зря он является действующим чемпионом Германии. Победу немки вырвали за 30 секунд до конца встречи - Ким Найдзинавичюс закинула семиметровый.

«Битигхайм» хлопнул на прощанье дверью и подарил «Ладе» четвертьфинал Кубка ЕГФ.

С волжанками приключилось двойное чудо – они обыграли «Хернинг-Икаст», а «Битигхайм» одолел «Сторхамар». Однако в плей-офф все начинается заново. Занявшая в группе второе место тольяттинская команда сыграет теперь с одним из победительней групп – это или немецкий «Тюрингер», или венгерский «Шиофок», или датский «Оденсе».

Первый матч пройдут в период с 29 февраля по 1 марта, ответные игры – 7-8 марта. Четвертьфинальные пары и даты игр определит жеребьевка.