Разрешение на оружие в Самаре – 2020: как получить лицензию, справку, пройти обучение

В Самарской области на 2020 год владельцами травматического оружия являются 14736 человек. Всеми же видами оружия владеют более 36 тыс. человек – по этим цифрам наш регион вошел в лидеры ПФО. Представители управления Росгвардии по Самарской области Игорь Игнатов и Юрий Ткачев рассказали, что должны делать жители области, чтобы получить разрешение на оружие в Самаре – 2020, как получить лицензию и где пройти обучение.

Что нужно для того, чтобы приобрести травматическое оружие?

Чтобы получить лицензию на приобретение оружия нужно:

- обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы и принести следующие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство РФ, документы, свидетельствующие о прохождении необходимой подготовки и периодической проверки знаний безопасного обращения с оружием,

- получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием, а также об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и метаболитов.

Также лицензию можно оформить на сайте «Госуслуги». Для этого нужно подать заявление через сайт, оплатить выставленный счет (госпошлину) и в назначенное время подойти в отдел с необходимыми для получения лицензии документами.

Подойти нужно будет в отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Самаре и Волжскому району, который находится по адресу: город Самара, улица Карла Маркса, дом 39. Дни приёма — вторник и пятница; часы приёма — с 9:30 до 17:30 во вторник, с 9:30 до 16:30 в пятницу. Как правило, очередей у нас нет, система полностью отрегулирована. Осмотр оружия проводится в одном кабинете, разрешение получается в другом, заявления подаются в шесть окошек, так что очередей практически не бывает.

Сколько стоит лицензия на ношение оружия

Размеры государственных пошлин утверждаются Постановлением Правительства. Первого июля 2017 года принят Федеральный закон №145 “О внесении изменений в статью 333 части второй налогового кодекса Российской Федерации”, согласно которому утверждены новые государственные пошлины. Лицензии стоят две тысячи рублей, разрешение на хранение и ношение — пятьсот рублей.

Где купить оружие?

Любое оружие в Самаре можно приобрести в специализированном магазине или путём переоформления с других граждан, которые имеют оружие на законных основаниях. Адреса магазинов в Самаре можно найти на сайте Росгвардии, также они размещены в отделе лицензионно-разрешительной работы в приёмном зале.

Как законно пользоваться оружием в Самаре?

Всегда нужно держать при себе разрешение, а оружие должно находиться в поясной или наплечной кобуре. Согласно пункту 59 Постановления Правительства №814 принадлежащие гражданам патроны и оружие должны храниться по месту жительства граждан в сейфах, запирающихся на замок; сейфовых или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, хранение должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Границу превышения необходимой обороны устанавливают органы следствия или дознания, а решение о превышение принимает в конкретных случаях суд. Мы не вправе давать юридические оценки. Если человек применяет оружие, то он обязан сообщить об этом в ближайший территориальный орган внутренних дел, чтобы сотрудники полиции установили все данные о происшествии, преступлении или административном правонарушении для дальнейшего честного разбирательства.

Где пройти обучение?

Сначала гражданин проходит обучение в негосударственном образовательном учреждении, после этого он сдаёт периодическую проверку на пригодность к действиям, также в соответствии с Федеральным законом “Об оружии” ему необходимо пройти медицинское освидетельствование на предмет отсутствия противопоказаний к владению оружием. По статистике, охотники составляют самый большой процент владельцев оружием на территории Самары и Волжского района, кандидатам необходимо получить охотничий билет в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области. После чего гражданин обращается с заявлением через портал «‎Госуслуги» или через отдел лицензионно-разрешительной работы. Если гражданин подает заявление на получение лицензии на нарезное охотничье оружие, то ему необходимо иметь непрерывный стаж владения гладкоствольным охотничьим оружием не менее пяти лет.

Навыки стрельбы можно приобрести в тирах и на специальных стрельбищах. Их перечень можно найти в свободной доступе в интернете, а также на сайте «‎Госуслуги» и Росгвардии Самарской области. Негосударственные образовательные учреждения располагаются на территории Самары и Волжского района, всего их семь. Все они имеют лицензию Министерства науки и образования. Гражданин заключает договор на оказание услуг по обучению на то или иное оружие, оно проходит несколько дней, после этого выпускник курса отправляется на периодическую проверку, на которой присутствует инспектор лицензионно-разрешительной работы, он проверяет теоретический и практический уровень знаний. Затем можно обратиться в отдел для получения лицензии.

СПРАВКА «КП»

Какое оружие может иметь гражданин РФ?

оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие. В свою очередь, оружие самообороны подразделяется на огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения: пистолеты, револьверы, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства с патронами травматического действия; газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним.