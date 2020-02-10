Поколение фудкортов: почему подростки-бездельники опасны для торговых центров и самих себя

Недавно мы с семьей поехали за покупками в крупный торговый центр. Находились по магазинам до изнеможения и решили упасть на диванчик в уютном фудкорте: отдохнуть, перекусить и продолжить тратить деньги. Это, напомню, популярная схема: в любом ТЦ хотят оставить покупателя у себя как можно дольше, а значит, его нужно кормить, развлекать и давать отдохнуть. Но в этот раз мы просто не смогли найти ни одного свободного диванчика, кресла или лавочки. И нет, они не были оккупированы товарищами по шопингу. Большинство мест заняли подростки, которые торчали в смартфонах, маялись от безделья, размышляя о том, пойти кататься в тележках из “Ашана” по парковке или скинуться на ведро с куриными крылышками.

“Толпа бездельников!” - подумал я, - “Куда родители смотрят?!” Но ответ простой - никуда. Родители работают, а подростки из запертых на домофоны подъездов переместились теплые в торговые центры, где и проводят уйму времени, вызывая раздражение и у покупателей и у продавцов. А потом эти же ребята перемещаются в магазины: хотите знать, чем они занимаются, вбейте в гугле, кто такие «шоплифтеры». И все это – от скуки.

А страдают, кстати, все те же торговые центры: платежеспособные клиенты уходят, выручка падает, расходы на ремонт и обслуживание растут. Ну а школьники все чаще попадают в отдел по работе с несовершеннолетними.

Кто виноват? Вопрос, на который, прежде всего, должны ответить, конечно, родители этих ребят. Но будем реалистами - брать на себя ответственность не любит никто. И пока самарские торговые центры закрывают глаза на проблему, исправно собирая аренду с магазинов, в других странах владельцы моллов идут на радикальные меры.

В 2009 году генеральный директор Crossgates Mall в США Джо Кастальдо не выдержал и сравнил подростков с “тысячами крыс” вокруг любимого центра, добавив, что родители воспринимают торговый центр, как “детский сад”, куда можно отправить ребенка на несколько часов в день. После чего его компания переняла опыт других моллов, введя комендантский час для подростков.

Сегодня десятки торговых центров в США практикуют «политику родительского сопровождения». Проще говоря, в моллы не пускают подростков до 18 лет без сопровождения взрослых старше 21 года. В большинстве торговых центров такие ограничения действуют только по вечерам в выходные дни, но некоторые соблюдают режим всю неделю.

Итог - выручка в таких моллах стала расти.

Еще один метод против неугомонных толп подростков, правда, не не в торговых центрах, а уже в парках, применяли в 2010 году власти японского города Токио. Ночных вандалов распугивали специальным прибором, который издает звук частотой 17 килогерц, напоминающий комариный писк. По утверждению разработчиков, этот звук слышат только дети.

Любопытно, что первыми, кто осознал проблему бездельничающих толп, были братья Ричард и Морис Макдональд, именем которых теперь называется всемирная сеть быстрого питания. В 1940 году они открыли небольшой, но успешный ресторан с недорогой едой, рассчитывая на то, что их заведение будет популярно у молодых работающих семей. Однако большинство клиентов были подростками или молодыми мужчинами в возрасте от 20 лет, которые приходили туда в основном пофлиртовать с официантками.

К 1948 году братья полностью пересмотрели всю концепцию, перепланировали и перестроили свой ресторан в Сан-Бернардино и сосредоточились на том, чтобы покупатель быстро получал заказ, а места, для того, чтобы посидеть просто не было. Как исчезли и официантки!

Любопытно, что первыми, кто осознал проблему бездельничающих толп, были братья Ричард и Морис МакдональдФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И пока в других забегаловках на парковке тусовались молодые люди, отпугивая других клиентов, “Макдональдс” стремительно развивался.

Но сегодня история повторяется. Сети привлекают клиентов бесплатным интернетом, а пользуются этим молодые люди, часами занимающие места и не делающие заказы.

По какому сценарию пойдут самарские торговые центры, пока не ясно. Сложно представить, что в наших моллах введут “родительский контроль” или “комендантский час”, распугивать подростков комариным писком большинству покажется негуманным. Остается только взывать к здравому смыслу родителей, чтобы не отмахивались от проблемы, которая касается не только других людей, но и их самих. По данным “Национального родительского комитета” все больше подростковых преступлений совершаются именно в торговых центрах. И просто отмахнуться от этого факта уже не получится.