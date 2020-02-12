2020-02-10T16:54:49+03:00
Общество

«Он кувыркался и визжал от боли»: в Кинеле таксист намеренно сбил пса и наблюдал за его мучениями

Сейчас волонтеры борются за жизнь несчастного животного
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Гамбиту сильно досталось от людей. Фото: соцсетиГамбиту сильно досталось от людей. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

«Поехал прямо на пса»

В Кинеле зоозащитники пытаются спасти от неминуемой гибели пса, пострадавшего от человеческой жестокости. 29 января в 8 утра мирно сидевшее на обочине животное стало жертвой по-настоящему бесчеловечного поступка.

- Утром я возвращалась с ночного дежурства и в районе магазина «Бармалей» увидела собаку, которая шла посреди проезжей части, не реагируя на машины. Все автомобили его объезжали, - рассказывает местная жительница Елена. - Я решила накормить пса, увела на обочину. Он поел, я пошла дальше на остановку. В какой-то момент оборачиваюсь – и вижу, как таксист, который стоял рядом и видел, как я кормлю собаку, трогается с места и едет прямо на пса. Он ударил его бампером, песик отлетел, потом весь оказался под машиной. Бедняга кувыркался и визжал от боли, разбрызгивая кровь, а этот нелюдь отъехал немного, остановился и просто стоял наблюдал. Я бросилась к собаке, кажется, что-то кричала. Тогда он развернулся и уехал. Номер машины я не запомнила, но на самой машине была символика «Яндекс-такси».

После стрижки стало понятно, что Гамбит - породистых кровей

После стрижки стало понятно, что Гамбит - породистых кровей

На помощь Елене пришла еще одна девушка, чуть позже к ним присоединился проходящий мимо мужчина. Вместе они пытались оттащить пострадавшего подальше от дороги.

- Две женщины посреди дороги стойко отвоевывали своими телами от проезжающих мимо машин раненного "медвежонка в дредах", пытаясь оттащить его в безопасное место, - рассказывает очевидец Сергей Магдалинин.

Шарахался от каждого прикосновения

К спасению животного подключились местные зоозащитники. Гамбит – так назвали пса – отправился на обследование в местную ветеринарную клинику, потом – в самарскую. Врачи только разводят руками.

- У него заподозрили перелом подвздошной кости, но из-за густой длинной шерсти рентген просто ничего не показал, - рассказывает кинельская зоозащитница Лаурика Нагель. – Собака очень истощена и обезвожена, после стрижки и купания он постоянно стучит зубами, возможно, повреждена центральная нервная система после удара автомобиля. Были подозрения на чуму и даже бешенство, но тесты показали отрицательный результат, а 10-дневный карантин по бешенству уже почти завершен.

Сейчас пес приходит в себя под присмотром волонтеров

Сейчас пес приходит в себя под присмотром волонтеров

Сейчас Гамбит приходит в себя под присмотром Лаурики. Если поначалу пес боялся каждого прикосновения человеческой руки, то сейчас уже начинает с благодарностью реагировать на ласку. После стрижки стало понятно, что собака если и не породистая, то явно с примесью благородной крови – то ли большой пудель, то ли бобтейл. Гамбита уже согласен принять московский приют «Помощь пуделям», но сначала волонтерам нужно собрать средства на транспортировку. Если вы готовы помочь Гамбиту и другим бездомным животным, обращайтесь к Лаурике Нагель по тел. +7937 060 06 05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кто убил Лиду Буслаеву? Сбросил из окна Лину Сторожеву? Экстрасенс Татьяна Ларина разбиралась в громких самарских историях
Финалистка 15-ой «Битвы экстрасенсов» рассказала «Комсомолке», что могло скрываться за гибелью красивой блондинки и что ждет самарских «Ромео и Джульетту»
«Выходим на улицу только под роспись коменданта, кипятим маски»: дневник русского, застрявшего рядом с Уханем из-за коронавируса
Житель Новосибирска последние полгода живет в Поднебесной, его провинция граничит с Уханем, откуда коронавирус стал расползаться по миру
Новости 24
Билайн Бизнес запустил биржу каналов связи
С «Самарского жиркомбината» массово уволили сотрудников
Экскаваторы, краны и тонны песка: как выглядит строительство моста через Волгу у Климовки с воздуха
Заплати, потом лети: в Самарской области должника не выпустили за пределы страны
Право на жизнь с момента зачатия: в Конституцию России предложили внести изменения
В Самаре перенесли зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самарской области браконьер на снегоходе застрелил кабана
300 квадратных метров огня: в Самаре утром загорелась двухэтажка
На «Самара Арене» пройдет очередной турнир по киберфутболу
В Самаре ввели новый тариф на посещение колеса обозрения в парке Гагарина
В Самаре работник предприятия случайно убил ковшом экскаватора механика
Неутолимая жажда: житель Тольятти украл из магазина больше 10 бутылок спиртного
Жители Самары определили ТОП-20 пространств для комплексного благоустройства
Хватит пить: в Тольятти закрыли восемь пивных магазинов
Суд обязал мэрию Тольятти очистить городские леса от мусора и поваленных деревьев
В Самарской области из-за коронавируса временно перестали выдавать документы гражданам Китая
Модель из Сызрани хочет стать самой красивой девочкой в мире
Ассиметричные груди и уши боксера: следователи проверят пластического хирурга из Самары, на которого жалуются пациенты
Самарский НОЦ будет претендовать на мировой уровень уже в 2020 году
«Нам есть, что показать»: Дмитрий Азаров пригласил министра труда побывать в Самаре
«Отберите у него права навсегда!»: в Самаре пьяным за рулем поймали 18-летнего водителя
В Самаре четыре многоквартирных дома получат субсидию за энергоэффективный капремонт
Расскажи прадеду, как ты им гордишься: КП-Самара собирает цифровой «Бессмертный полк»
Прятался на чердаке: в Самаре поймали бомжа, который напал на девушку в подъезде
В Самаре бесхозный пакет «вывел» на улицу 300 человек из ТЦ на Льва Толстого
Был посредником во взятке: в Самаре осудят экс-сотрудника администрации Железнодорожного района