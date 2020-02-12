«Он кувыркался и визжал от боли»: в Кинеле таксист намеренно сбил пса и наблюдал за его мучениями

«Поехал прямо на пса»

В Кинеле зоозащитники пытаются спасти от неминуемой гибели пса, пострадавшего от человеческой жестокости. 29 января в 8 утра мирно сидевшее на обочине животное стало жертвой по-настоящему бесчеловечного поступка.

- Утром я возвращалась с ночного дежурства и в районе магазина «Бармалей» увидела собаку, которая шла посреди проезжей части, не реагируя на машины. Все автомобили его объезжали, - рассказывает местная жительница Елена. - Я решила накормить пса, увела на обочину. Он поел, я пошла дальше на остановку. В какой-то момент оборачиваюсь – и вижу, как таксист, который стоял рядом и видел, как я кормлю собаку, трогается с места и едет прямо на пса. Он ударил его бампером, песик отлетел, потом весь оказался под машиной. Бедняга кувыркался и визжал от боли, разбрызгивая кровь, а этот нелюдь отъехал немного, остановился и просто стоял наблюдал. Я бросилась к собаке, кажется, что-то кричала. Тогда он развернулся и уехал. Номер машины я не запомнила, но на самой машине была символика «Яндекс-такси».

После стрижки стало понятно, что Гамбит - породистых кровей

На помощь Елене пришла еще одна девушка, чуть позже к ним присоединился проходящий мимо мужчина. Вместе они пытались оттащить пострадавшего подальше от дороги.

- Две женщины посреди дороги стойко отвоевывали своими телами от проезжающих мимо машин раненного "медвежонка в дредах", пытаясь оттащить его в безопасное место, - рассказывает очевидец Сергей Магдалинин.

Шарахался от каждого прикосновения

К спасению животного подключились местные зоозащитники. Гамбит – так назвали пса – отправился на обследование в местную ветеринарную клинику, потом – в самарскую. Врачи только разводят руками.

- У него заподозрили перелом подвздошной кости, но из-за густой длинной шерсти рентген просто ничего не показал, - рассказывает кинельская зоозащитница Лаурика Нагель. – Собака очень истощена и обезвожена, после стрижки и купания он постоянно стучит зубами, возможно, повреждена центральная нервная система после удара автомобиля. Были подозрения на чуму и даже бешенство, но тесты показали отрицательный результат, а 10-дневный карантин по бешенству уже почти завершен.

Сейчас пес приходит в себя под присмотром волонтеров

Сейчас Гамбит приходит в себя под присмотром Лаурики. Если поначалу пес боялся каждого прикосновения человеческой руки, то сейчас уже начинает с благодарностью реагировать на ласку. После стрижки стало понятно, что собака если и не породистая, то явно с примесью благородной крови – то ли большой пудель, то ли бобтейл. Гамбита уже согласен принять московский приют «Помощь пуделям», но сначала волонтерам нужно собрать средства на транспортировку. Если вы готовы помочь Гамбиту и другим бездомным животным, обращайтесь к Лаурике Нагель по тел. +7937 060 06 05.