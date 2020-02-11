«И соломку подстелит, и массаж сделает»: кто стоит за победами гонщиков на собачьих упряжках

В эти выходные, 8 февраля, в Самарской области стартовала одна из крупнейших гонок на собачьих упряжках «Волга Квест - 2020». Впервые она попала в мировую арктическую серию наравне с гонками США и Норвегии.

Две трассы: 250 км и 460 км займут от 3 дней до недели в пути. Пройти их каюры и их натренированные собаки не смогли бы без своих главных помощников - хендлеров.

С лопатой не расстается

Пока московский гонщик Павел Александров и его сибирские хаски преодолевают километры по заснеженным просторам Самарской Луки, хрупкая 21-летняя девушка Наталья Сухова на морозе готовит им уютный ночлег: копает траншеи, можно сказать «накрывает стол». Но к приезду каюра ее работа не заканчивается.

- Я приезжаю на точку отдыха раньше. Первым делом нужно выкопать траншею для стейк-аута 17-18 метров в длину и 3 метра в ширину, почти до самой земли, затем положить туда сено и потом уже можно цеплять собак на стейк-аут, - рассказывает Наталья. - Роют траншеи для того, чтобы собаки не замерзли и не заболели. Их температура тела очень высокая и снег под ними тает. В итоге собаки будут просто спать в луже, а когда побегут мокрые - замерзнут, и последствия могут быть вплоть до пневмонии. А в траншее они в тепле, сухости, со всех сторон закрыты от ветра.

Почти за каждым из гонщиков на собачьих упряжках есть надежный тыл - их хэндлерФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К примеру, первый контрольный пункт в «Волга Квесте - 2020» - Сосновый Солонец. От села Ширяево, где стартовала гонка, до него 60 км. За какое время каюр пройдет это расстояние, Наталья не знает, ведь это зависит от гонщика, собак и погодных условий. Но, как правило, времени не так много - пара часов. Чтобы уложиться в это время, лопатой приходится помахать активно, да еще и сугробы немаленькие. За оставшееся время девушка раскладывает сено и устанавливает стейк-ауты. Помогать некому.

- А кто? Другие хэндлеры занимаются своими траншеями. У хэндлеров не остается сил на помощь. Иногда можно надеяться на волонтеров, но лучше рассчитывать на себя, - признается Наталья Сухова.

Хэндлер - это умение, опыт и любовь к животным!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мастера массажа

Когда каюр прибудет на место назначения, у хэндлера уже должна быть заготовлена еда для собак. Но накормить их - только полдела.

- Собакам нужно сделать массаж. Он бывает разный: разогревающий или расслабляющий. Когда собаки приходят, у них очень сильная нагрузка на мышцы, как у всех спортсменов, поэтому им нужно сделать расслабляющий массаж, чтобы мышцы сильно не забивались. Массирую все тело, - рассказывает девушка.

Этому навыку Наталья обучалась несколько лет и продолжает это делать.

- Проходят специальные семинары по массажу для собак. Я лично училась у Блейка Фрекинга. Это известный американский гонщик на собачьих упряжках. Он периодически приезжает в Россию и делится опытом. Массаж может длиться от 20 минут и дольше. Все зависит от забитости мышц собаки, - рассказывает Наталья.

Хэндлер вместе с гонщиком следит за состоянием собак, готовит их к очередному стартуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Даже позавидуешь такому сервису, особенно когда он включает еще и своеобразные «спа-процедуры» для лап. Это не роскошь, а необходимость, ведь в процессе длительного забега на лапах собак образуются микротрещины. Тапочки, которыми каюры пытаются обезопасить своих питомцев, - конструкция ненадежная, часто слетают, поэтому есть риск и осколок льда в лапу получить.

- Я мажу лапы наших собак особой мазью, изготовленной по секретному рецепту. Она помогает увлажнять кожу и восстанавливать, если появляются раны. Мазь их залечивает, обеззараживает. В моей - еще достаточное количество жира, который впитывается, и раны быстрее затягиваются. Еще жир помогает подушечкам оставаться мягкими. Это почти как обычный крем для рук, - улыбается юный хэндлер.

Если гонщик не сильно устал, он может помогать своему «Санчо Пансо»: подкармливает собак или делает массаж. Но основной груз работы ложится, конечно, на хэндлера.

После небольшой передышки новая работа: накормить собак, приготовить их, запрячь в нарты, вывести на старт и дальше к новой контрольной точке - и все по кругу.

Хэндлер выводит команду на старт и тут же едет на место новой встречиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как стать хэндлером?

Хэндлерами могут быть те же гонщики, которые просто не участвуют в конкретной гонке, могут быть любители, которые души не чают в животных. Но в любом случае - это призвание. Наталья Сухова выбрала его в 14-лет.

- Я начала ездить со своим пшеничным терьером. Мы раньше занимались аджилити. Это бег с препятствиями на скорость. Потом у нас площадка сгорела, нам негде стало заниматься и собака заскучала. Правда, ненадолго. Как говорит Наталья Сухова, все решил случай.

- Я абсолютно случайно наткнулась на тренера в нашем городе. Она взяла меня на гонку, помогать ей с маламутами и заодно посмотреть на эту кухню. Я там увидела двух собак той же породы, что и моя, которые стартовали на небольшой упряжке. И, представляете, они выиграли у сибирских хаски. Я впечатлилась и начала заниматься. Стала ездить на летние сборы в Пермском крае.

на плечах хрупкой Натальи Суховой забота обо всей командеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После 11 класса девушка переехала в Иркутск учиться, но заниматься гонками на собачьих упряжках не бросила. Более того, она попала к именитым гонщикам.

- В Иркутске как раз усадьба Тюрюминых. Олег и Арсений известные в наших кругах. Арсений, кстати, победитель «Волга Квеста». У них питомник, где живут 70 аляскинских хаски. В общем, я начала заниматься у них. И получила огромный опыт.

Наталья уверена, что он пригодится ей, когда она сама будет рассекать на своей собачьей упряжке по просторам «Волга Квеста».

- Пока я учусь. Гоняться, конечно, тоже хочется, но я хочу стартовать со своими собаками, а для этого нужен свои питомник, следовательно много денег. Чтобы создать хорошую упряжку, нужно не меньше 20 собак, чтобы был выбор при формировании упряжки, кого на какую позицию поставить. Из них нужно выбрать восемь или двенадцать. Все впереди.

СПРАВКА КП

Известная Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» вернулась спустя два года. Сделала это феерично в составе крупнейшей Мировой Арктической Серии, наравне с гонками США и Норвегии.

Старт соревнованиям был дан 8 февраля в селе Ширяево. На старт вышли 23 команды со всей страны. География впечатляет - Байкал, Москва, Ижевск, Иркутск, Вологда, Тюмень, Самара, Тольятти и другие города.

17 команд выбрали - дистанцию в 250 км, 6 команд - в 460 км. Путь гонщиков проходит с юга на север через Самарскую и Ульяновскую области. Первый этап «Волга Квеста» на 250 км завершился 10 февраля. Самые стойкие продолжат путь и пойдут на этап «Большая Волга» в 460 км. Они стартуют 12 февраля и повторно пройдут тот же круг. Победителей будут награждать 14 февраля.